Джаред Коэн

Мир будет подвержен глобальной безработице и столкнётся с проблемой огромного количества бесполезных людей. Иметь работу в будущем станет привилегией
Последние несколько лет россияне стремятся стать экспертами в гибридной войне, полагаясь в основном на интернет и социальные сети
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
Пора навсегда забыть о том, что говорят и делают в России люди, которые недавно считались “нашими”. Нам в Украине своих “любителей Путина” хватает
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
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