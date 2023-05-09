Главный герой — народ. Что показал опрос к дням памяти и победы 9 мая, 11:08

Ко Дням памяти и победы Фонд «Демократические инициативы» обнародовал данные опроса «Символы, события и личности, формирующие национальную память о войне с Россией»

Мы спросили, в частности, а кто же сделал наибольший вклад в отражение российского нашествия в первые месяцы войны? С большим отрывом в лидерах — Силы обороны Украины (78%), украинский народ (62%) и волонтеры (46%). Лишь на четвертом месте (может и несправедливо) оказалась центральная власть (президент, правительство) — 24%, сразу за ней — партизаны (18%), еще ниже — власть местная (13%). Интересно, что партизаны обошли центральную власть на Востоке, то есть там где партизанское движение в силу чисто географических причин оказалось на острие Сопротивления.

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Отдавая должное Зеленскому и действиям власти, которая не рассыпалась, а сконцентрировалась, отметим, что результаты опроса отражают реалии: главный герой — народ, те простые дяди и тети (о которых как-то пренебрежительно высказался Арестович, о котором идет речь дальше). Мне часто приходится объяснять западным журналистам: украинский народ взялся за оружие не потому, что имеет такого смелого лидера. А наш лидер ведет себя так, потому что имеет за собой поддержку украинского народа. И из наивного популиста, пацифиста образца 2019 года, который зимой 2021/22 обвинял Запад в нагнетании информационного напряжения, он теперь превратился в государственника и, дай Бог, чтобы им остался.

Украинский народ взялся за оружие не потому, что имеет смелого лидера

А вот, отвечая на открытый вопрос «Какие политики или общественные деятели сыграли важную роль в обороне страны?», 65% респондентов заслуженно вспомнили президента Украины, 47% — главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Инфографика: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

Далеко позади, но удивительно высоко идут такие лица как Михаил Подоляк или печально известный Арестович. Комментаторы — да. Вклад в оборону? Ну разве что в информационную. А в случае Арестовича — ну очень сомнительно.

Еще один вопрос: определить наиболее профессиональных и объективных лиц, освещающих ход войны.

Подоляк с Арестовичем вышли на 2−3 место сразу после Зеленского! Настоящие военные эксперты (а не политики или журналисты) оказались в конце списка. Поэтому телекартинка или сенсационные, скандальные посты в соцсетях продолжают определять благосклонное отношение граждан. Кто-то, кто привык манипулировать общественным мнением, может быть доволен.

Инфографика: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

Буквально на днях мне пришлось рецензировать книгу 25-го советника президента США по национальной безопасности генерала Макмастера — «Поля сражений. Борьба за защиту свободного мира». Говоря о слабости в сопротивлении агрессивным силам, Макмастер напоминает, что: «Новостные программы кабельных сетей обнаружили, что могут сэкономить деньги и максимизировать прибыль, заменив иностранных корреспондентов экспертами, которым платят за сидение за столами и диалоги (или монологи) в студии — главным образом об интригах Белого дома, партийной политике или популярной культуре».

Подождите, о какой стране с говорунами-«экспертами» идет речь? Не мы ли первые опробовали сомнительное «ноу-хау»?

Но это лишь говорит о задачах, которые продолжают стоять перед экспертной средой и гражданским обществом и особенно перед медиа, которые и должны предоставлять слово экспертам.

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