«Черная пехота» снова идет в бой 27 июля, 18:07 Эксклюзив НВ

«Черная пехота», черносвитники, черные пиджаки — эти термины малоизвестны нам. Несмотря на то, что касались тысяч, сотен тысяч наших земляков, которым не посчастливилось жить в годы Второй мировой

О «черной пехоте» не всегда знают, даже те, кто интересуется той войной. Ведь о людях, которых так называли, нет никаких упоминаний в документах того времени. Официально их не существовало.

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Тем более, о них не рассказывали в советских пропагандистских фильмах о войне, которые для многих до сих пор являются основой представлений о ней. В советском кино на войну рвались миллионы добровольцев, которых командование едва успевало готовить.

В реальности, торопливо мобилизованных бросали в бой не только не обученными, но без снаряжения, а порой и оружия.

Именно таких, спешно набранных так называемыми «полевыми военкоматами» во время наступления Красной Армии в 1943—44 годах, презрительно называли черной пехотой или черными пиджаками.

Одеты в гражданские темные свитки, у них не было даже униформ, их вооружением было одно ружье на десятерых. У кого-то — палки или, как у впоследствии известного украинского писателя Анатолия Димарова, — кусок кирпича.

«Вы швыряйте кирпичи, — вспоминал он приказ командования, — а немцы пусть думают, что это гранаты! Немцы нас подпустили и ударили кинжальным огнем. Вернуться назад было нельзя — там сидели смершевцы с нацеленными нам в спину пулеметами… Взорвалась мина, меня снова контузило, я упал. Когда меня, без сознания, подобрали, в госпитале не могли тот кирпич вытащить, так я в него вцепился и он в меня вмерз».

По большей части «черная пехота» — это юные ребята 16−18 лет, достигшие призывного возраста, находясь в оккупации. В немецких документах говорится, что против них в боях под Харьковом Красная армия бросила 15-летних мобилизованных. Загоняли в армию и мужчин после 60-ти.

Единственной задачей «черной пехоты» было принять огонь на себя, заставить потратить как можно больше боеприпасов, истощить врага. Немцы с презрением называли черносвитников «трофейными солдатами», ведь к своим солдатам так не относились ни в одной армии.

Участие в «черной пехоте» должно было быть искуплением перед Сталиным

Но для советского командования такая мобилизация была не только пополнением войска. Речь шла о наказании украинцев, которые остались на оккупированной нацистами территории, а потому считались предателями.

Участие в «черной пехоте» должно было быть искуплением перед Сталиным. А на Западной Украине неготовых юношей хватали и бросали в бой, чтобы заодно остановить пополнение рядов УПА.

«Черная пехота», которую гнали впереди войска, участвовала в боях на Левобережье в 1943 году. Особенно много украинцев бросили на форсирование Днепра в Киевской и Черкасской областях. Чтобы успеть взять Киев к очередному коммунистическому празднику, реку буквально завалили тысячами тел.

По подсчетам историков, в течение 1943−1945 годов с территории Украины в ряды Красной армии отправили от 3 до 4 млн человек, то есть более 10% населения. Многие не вернулись.

Как и задумывалось теми, кто сгонял их в «черную пехоту». Чем меньше останется в Украине украинцев, тем лучше.

Использование украинцев как пушечного мяса в интересах Москвы, к сожалению, не осталось в прошлом.

Насильственная мобилизация мужчин на оккупированных Россией украинских территориях — реальность настоящего. Принудительный призыв в так называемых ЛДНР начался как раз накануне массового вторжения России — 19 февраля 2022 года.

Речь идет о тысячах, а возможно, и о десятках тысяч людей, которых Россия сразу бросила на бой не только на Донеччине и Луганщине, но и в Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской областях.

Многие погибли, получили ранения или попали в плен.

Наследуя Красную Армию, террористическая группировка ДНР еще и повысила мобилизационный возраст до 65 лет. Похожая ситуация и в Луганской области.

Сергей Гайдай, глава местной военно-гражданской администрации, рассказывает: «Хватают мужчин, бросают их сразу на фронт, воевать против Украины. Они не подготовлены, вообще не владеют оружием, не умеют им пользоваться. Защиты как таковой нет. Их бросают как пушечное мясо прямо в жерло боев, там просто ад».

Местные украинцы пытаются противостоять. В частности, в защиту своих мужчин выступили женщины. В ответ карательные органы террористов начали репрессии. Восточная правозащитная группа сообщила в июне о задержании женщин в Енакиево и Ровеньках.

5 июля спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник пояснил, что российская оккупационная администрация комплектует принудительно мобилизованными подразделения 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России.

По подсчетам Института изучения войны, по состоянию на середину июня 2022 года только на временно оккупированных территориях Донбасса Россия мобилизовала около 140 тысяч человек, треть из них сразу перебросили на фронт.

Итак, Россия, как прежде Советский Союз, продолжает бросать в бой «черную пехоту». На этот раз еще и украинцев против украинцев.

Многие не знали и не хотели знать подлинную историю Второй мировой, поэтому она повторяется, демонстрируя те страшные страницы, которых не увидишь в советских и русских фильмах о «Великой отечественной».

Сегодня наша важнейшая задача — прекратить эту круговерть: победить врага и не забывать настоящую историю нашей столетней войны с Россией.

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