Как Китай и Иран согнали президентов в Москву на парад 9 мая 9 мая, 12:53

Унижение Москвы продолжается

Чтобы собрать международную массовку на трибуне мавзолея во время парада на 9 мая, Кремлю пришлось прибегнуть к дипломатической «спецоперации» и помощи Китая и Ирана. Еще по состоянию на утро 8 мая свое участие в путинском параде подтверждал только президент Кыргызстана. Это был сплошной стыд и позор. И вот внезапно днем 8 мая появилась информация, что в Москву на празднование 9 мая все же приедут лидеры центральноазиатских стран, Беларуси и Армении. На центральноазиатских президентов, поговаривают, оказывал давление Пекин, а на премьер-министра Армении Пашиняна — якобы повлиял Тегеран. Об этом сообщают российские (прокремлевские!) телеграм-каналы. Дожились в Кремле. Не могут сами обеспечить присутствие на своих торжествах даже якобы своих союзников по ОДКБ и другим постсоветским структурам. Приходится «челом бить» Пекину и Тегерану. Унижение Москвы продолжается.

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Анонимные источники также сообщают еще одну специфическую версию о том, почему Кремлю срочно понадобилась международная массовка на трибуне мавзолея. Говорят, что Путин очень боится покушения во время парада и считает, что в случае присутствия вокруг него высоких зарубежных гостей, риски покушения или диверсий против него снизятся.

Интересно — за сколько « продал» Путину свой визит в Москву Лукашенко?

Интересно — за сколько «продал» Путину свой визит в Москву Лукашенко? Накануне сообщали, что он якобы приболел. И тут вдруг выздоровел. Какое чудо!

И что Путин пообещал Китаю и Ирану за помощь в организации «международной массовки» на мавзолее, а также своим «гостям», которых заставили приехать на путинское «победобесие»? Российские источники сообщают, что президенту Кыргызстана Путин пообещал свой визит в эту страну, Но, полагаю, и здесь без финансовой компенсации не обошлось.

Кстати, лидеров центральноазиатских стран ждут 16 мая в Пекине. И на этот саммит Россию не приглашают. У Центральной Азии появился новый патрон и опекун. Кремлю самому уже приходится обращаться за помощью к Китаю.

Текст опубликован с разрешения автора

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