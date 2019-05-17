Когда Зеленский станет президентом Сегодня, 18:03 50 Цей матеріал також доступний українською

Пойдет ли он на роспуск Рады?

В понедельник президентом Украины станет Владимир Зеленский. И, как говорят, захочет распустить парламент. Сегодня Народный Фронт вышел из коалиции, сделав крайне сомнительным потенциальный роспуск Рады. Для этого теперь есть общественная легитимность, но фактически отсутствует юридическая. Теоретически, можно получить решение суда и протолкнуть. И тут уже вопрос «цели оправдывающей средства».

Досрочные выборы в парламент за три месяца до очередных выборов — это очень сомнительная история. С точки зрения логики. Не политической целесообразности для той или иной политической силы, а именно логики. Обычной, человеческой. И возникает вопрос — зачем? Ведь потенциальный разгон Рады базируется на общественной легитимности. Запросе общества. Но о чем сам запрос? Очевидно — это запрос на перемены. И на новые лица в парламенте. А теперь внимание, ключевой вопрос. Что должно случится, чтобы произошла максимальная перезагрузка парламента и туда зашло как можно больше качественных новых лиц?

1. Новый закон о выборах. Если закон останется старым, то мы увидим, как минимум половину парламента из мажоритарки. И это будут те самые лица, которые вызывают наибольшее раздражение сейчас. И те лица, которые привыкли называть «коррупционерами». Все эти люди поедут в округа по Украине и купят себе депутатство. Они слишком токсичные, чтобы их взяли хоть в какой-то список. Но на округах работает фактор гречки. И они вернутся в парламент. И у нас будет половина Рады, состоящая из мерзких коррупционеров. Это явно не ответ на запрос общества. И они явно не будут настроены на реформы.

С ходу делается ставка на темную сторону силы

2. Достаточно времени для новых политических сил. Чтобы раскрутится и стать узнаваемыми. За 60 дней этого просто не случится. И состав участников будет тот же самый. Те самые старые партии составят компанию «Слуге народа». Вряд ли это соответствует запросу общества.

Можно уповать на то, что все новые лица появятся в партии Слуга Народа. Но это сомнительная ставка. У Зеленского не называют сейчас даже главу своей администрации, а где взять в короткие сроки 250 человек для списка. И где гарантия, что там половина людей не будет сочувствовать Коломойскому и предлагать пойти ему на встречу, например, в деле Приватбанка или не будут вдруг страстными поборниками социализма. Нет гарантии того, что в списке будет 250 решительных реформаторов, которые отстаивают европейские ценности и хотят имплементировать изменения. Более того, даже ожиданий таких нет.

Таким образом, идея с досрочными выборами под давлением желания перемен прямо противоречит запросу общества на перемены. И выходит из интереса Зеленского и Порошенко. Как ни странно, тут их интересы совпадают. У Зеленского пока высокий рейтинг и значит потенциальная перспектива победы по спискам. У Порошенко — консолидированный электорат и отряд мажоритарщиков, готовых войти через округа. Осенью результат и одного, и другого будет хуже.

Может Зеленский пойти по пути роспуска? Конечно. Он может заручится поддержкой Портнова-Богдана-Коломойского, пойти в пресловутый Окружной Административный Суд и получить любое решение, которое захочет. Но что это будет означать? Что с ходу делается ставка на темную сторону силы. И да, просто так такие решения не принимают. И это как минимум будет означать, что эти люди получат право на широкое представление в списке. И это разрушит все робкие надежды общества, которое получило ряд позитивных сигналов от Зеленского в последние дни, когда он встречался с банкирами и рекрутерами. Это была хорошая заявка. Но она не будет стоить ничего, если новый президент с ходу будет ставить на Портнова-Коломойского.

Текст опубликован с разрешения автора

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