Два ключевых условия. Как долго продлится война в Украине 18 мая, 10:28 NV Премиум

Мы должны помочь Украине создать армию, которая сможет интегрироваться в системы своих западных союзников и защищать себя в долгосрочной перспективе

Я только что вернулся из Киева, в котором ожидают затяжной войны и надеются получить больше помощи от Запада.

Для ученого нет ничего лучше сфокусированного сосредоточенного знакомства с реалиями того, что вы изучаете. Недавно я ездил в Киев в составе делегации военных, разведывательных и дипломатических экспертов. Поездка была организована аналитическим центром Globsec. Одно неизгладимое впечатление, которое у меня осталось — это глубокая решимость украинского народа сражаться в войне, которая, как почти все сейчас понимают, будет долгой.

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Ни на каком уровне нет желания урегулировать ситуацию или прекратить огонь. По словам очень высокопоставленного начальника разведки: «Перемирие принесет нам новую войну, может быть, в 2026 или 2027 году после восстановления (военного) потенциала России». Точно так же очень немногие считают, что весеннее наступление Украины будет решающим.