Разведка уверена: к концу весны война завершится 18 октября, 20:25

Чем жила страна 18 октября 2022 года

● Разведка уверена: к концу весны война завершится. Война РФ против Украины должна закончиться до лета 2023-го, заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. «А до конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите», — добавил он в интервью передаче Орестократія. И добавил: надеюсь, среди побед будет освобождение Херсона.

Видео дня

«В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно закончиться», — сказал Буданов. Отвечая на вопрос, значит ли это выход на границы 1991-го, он заявил, что «для начала — выйдем на эти границы».

«После завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы… Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… т. е. там много очень шагов», — уточнил глава разведки.

● А Лондон готовится к ядерному удару РФ? Министр обороны Великобритании Бен Уоллес срочно отправился в США для обсуждения ситуации с безопасности в Украине, в том числе «угрозы ядерного удара».

Как сообщает британский таблоид Evening Standard (74,1% принадлежат российскому предпринимателю Александру Лебедеву и его сыну Евгению, гражданину Великобритании) со ссылкой на источники, 18 октября Уоллес отменил выступление перед оборонным комитетом Палаты общин и вылетел в США для «встреч на высшем уровне» в Пентагоне и в Белом доме. Заместитель Уоллеса Джеймс Хиппи сказал, что министр будет обсуждать «[вещи], в которые тяжело поверить, тот факт, что мы живем во времена, когда такие переговоры необходимы».

● Враг продолжает воевать с ТЕЦ. Утром российские войска нанесли удар с воздуха по одному из объектов энергообеспечения, расположенному на левом берегу Киева. Об этом первым сообщил в ТГ замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко: «Предварительно три прилета».

● «Специалистам удалось всего за 7 часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города, — уточнил под вечер мэр Киева Виталий Кличко. — Два объекта критической инфраструктуры получили сегодня значительные повреждения. В частности, объект в Деснянском районе». Он добавил, что части потребителей также уже возобновили водоснабжение — речь идет о жителях Троещины, которые с утра остались без воды.

● «В результате атаки на объекты критической инфраструктуры погибли три человека», — рассказал мэр столицы.

● Также россияне нанесли ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Житомире. В итоге, по словам мэра города Сергея Сухомлина, в областном центре пропали свет и вода. Больницы перевели на резервное питание.

● Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области рассказало о последствиях масштабной утренней атаки на Днепр: «Четыре ракеты сбила ПВО. Есть попадание по объекту энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения, возник сильный пожар. Огонь ликвидировали почти 100 спасателей и два десятка единиц техники. Пожар уже потушили». По состоянию на середину дня без света оказались отдельные районы Днепра, некоторые общины Синельниковского, Павлоградского, Новомосковского районов области (в общей сложности — более 220 населенных пунктов).

● Россияне разрушили треть электростанций. С 10 октября в результате российских ударов в Украине была разрушена треть электростанций. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после серии новых атак оккупантов по украинским городам утром 18 октября. Он назвал удары РФ по энергетической и критической инфраструктуре Украины новым видом терактов страны-агрессора.

● «Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют — терроризировать и убивать мирных людей», — написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

● Это не работает. Чиновник Пентагона, комментируя на сайте ведомства массированные удары РФ по мирным жителям и критической инфраструктуре Украины, заявил, что Москва пытается вселить ужас и посеять панику. «Я вам скажу, что если вы оглянетесь назад в историю и посмотрите на воздушные кампании, которыми пытались нанести удар по психологии и подавить людей, то это не работает. И если уж на то пошло, вы видели, что в случае с украинцами это привело к увеличению их результата», — добавил он.

● ЕС согласовал новые санкции против РФ и Беларуси. Евросоюз согласовал дальнейшие санкции против России и Беларуси из-за войны против Украины, сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. «Похоже, что в ЕС пришли к общему консенсусу по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя и не в отношении энергетики) и Беларуси», — написал он в Twitter. Журналист ожидает, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.

Новые санкции стоило бы применить и к Ирану:

● Почти 2 тыс. дронов-камикадзе. Первая партия в количестве 1750 дронов была заказана РФ у Ирана. «Далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это ведь не одномоментный процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые. Но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно cбиваем», — заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

● Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Она будет содержать просьбу «неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и положить начало качественному сотрудничеству относительно получения Украиной соответствующих технологий», уточнил министр.

● Между тем Иран пообещал предоставить России ракеты «земля-земля» в дополнение к большему количеству беспилотников, сообщило Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломата. Агентство отмечает, что это, вероятно, приведет в ярость Соединенные Штаты и другие западные державы.

● Кулеба предложил разорвать дипотношения с Ираном. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок страной оружия России. Об этом он сообщил во время брифинга.

Накануне Кулеба на заседании министров ЕС призвал ввести жесткие санкции против Ирана за помощь стране-агрессору. Он назвал действия страны подлостью и ложью и напомнил, что публично Тегеран утверждает, что выступает «против войны» и не будет поддерживать ни одну из сторон оружием.

● США планируют ужесточить санкции против Ирана за помощь стране-агрессору России, сообщило Politico со ссылкой на официального представителя США.

● Берлин поддерживает санкции против Тегерана. Глава немецкого МИД Анналена Бербок поддерживает новый пакет санкций против Ирана в ответ на поставку России дронов-камикадзе. «Беспилотники-камикадзе, которые были сбиты, и которые ударили по Киеву, совершенно ясно, откуда они», — сказала она.

Бербок подчеркнула, что передача Ираном беспилотников России показала, что оба режима не только «братья по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия».

● Арахамия отчитал Китай и Индию. В Украине не видят дружественного отношения со стороны Индии и Китая, заявил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия. «Они пытаются соблюдать нейтралитет. Периодически разговаривают о гуманитарных программах. Я считаю, что они должны занять чью-либо сторону. Может, это в китайской философии так и принято, хотя, если придерживаешься нейтралитета, то не заявляй об этом, а просто не продавай агрессору никаких компонентов, никакой электроники», — уточнил он в беседе с Интерфакс-Украина.

Арахамия отметил: как только Россия перестанет получать от Китая компоненты для производства вооружения, то у нее останется конвенциональное, очень простое оружие и сильно просядет обороноспособность. По словам главы фракции СН, Украина получает сигналы то о поставках в Россию через Казахстан китайских самосвалов, то «еще чего-то»: «Да, это не военная продукция, но вы же понимаете, как шасси можно использовать для РСЗО».

Арахамия также заявил, что у Украины только один вопрос к Индии — по закупке нефти. Он обратил внимание, что сейчас после принятия американским Конгрессом прайс-кэпов по нефти, Индия вынуждена будет ее покупать по самой низкой цене, что «чуть-чуть обескровит российскую экономику».

● Эстония признала РФ коллективным террористом. Парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил аннексию территорий Украины и объявил Россию террористическим режимом. «Поддерживая призыв парламента Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу [парламент Эстонии] объявляет Россию террористическим режимом, а Российскую Федерацию — страной, поддерживающей терроризм, действиям которой мы должны противостоять вместе. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте парламента Эстонии.

● У Путина остался лишь террор. Новая волна ракетных ударов и атак дронов засвидетельствовала, что Россия по-прежнему полагается скорее на психологический террор украинцев, чем на эффекты таких ударов на поле боя. Об этом в сводке по итогам 17 октября написал американский Институт изучения войны (ISW).

ISW также анализирует эпизод на полигоне в Белгородской области 15 октября, когда несколько мобилизованных мусульман расстреляли сослуживцев. Аналитики указывают, что такой расстрел мог быть «следствием того, что Кремль возлагает на этнические меньшинства бремя мобилизации в РФ».

А спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и связанные с ним блогеры, как отмечают аналитики ISW, все чаще заявляют о неэффективности российской армии, традиционных военных институтов и социальных проблемах, что может косвенно подрывать власть Кремля. Хотя Пригожин не выступает напрямую против Путина и не критикует диктатора, его растущая публичность и известность в националистическом сообществе РФ может поставить под вопрос привлекательность Путина как «сильной руки».

● Другие выводы ISW за минувшие сутки: 16 и 17 октября российские источники продолжали обсуждать возможные контрнаступательные операции украинских войск к северо-западу от города Сватово (Луганская область); российские источники продолжают сообщать о том, что ВСУ проводят контрнаступательные операции в Херсонской области; 16 и 17 октября российские войска провели наземные штурмы в Донецкой области; ВСУ наносят удары по скоплениям российской живой силы и техники в Запорожской области; РФ не оставила попытки установить полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС); власти Москвы объявили о якобы завершении частичной мобилизации в городе 17 октября — вероятно, для того, чтобы смягчить критику москвичей в связи с сообщениями о незаконной мобилизации в городе.

● Маленький Бахмут стал большой идеей-фикс Путина. Кремлевский режим приказал своим оккупационным войскам захватить Бахмут (некогда 70-тысячный городок на севере Донецкой области) до конца октября. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр. «Россияне поставили своим войскам, уже пятый раз с начала полномасштабного вторжения, срок, когда они должны выйти полностью на границы Донецкой области. И у них сейчас план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут. И поэтому, действительно, там сейчас очень горячие бои происходят. Это очень тяжелые бои», — пояснила она.

«Мы держим оборону, мы не даем врагу продвинуться. Он на окраинах города, но мы не даем продвигаться вперед. Однако не стоит недооценивать врага. Мы должны понимать, что это очень сильный враг. И сегодня на Бахмутском направлении Вооруженные силы используют всю возможную мощь, которую только можно, для того, чтобы враг не продвигался», — отметила замминистра.

● За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области, а также Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области. Таковы данные Генштаба ВСУ.

● Минус 530 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 65 850 своих военных, из них только за минувшие сутки — 530. Такие данные на утро 18 октября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди которой: танки — 2548 (+11 за сутки), боевые бронированные машины — 5219 (+14), артсистемы — 1622 (+23), реактивные системы залпового огня — 372 (+6), средства ПВО — 188 (+1), самолеты — 268 (+0), вертолеты — 242 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1276 (+35) и многое другое.

● Вчера вечером в российском городе Ейск (Краснодарский край) во двор жилой многоэтажки рухнул взлетавший с местного военного аэродрома российский же многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34. По состоянию на сегодняшний вечер местные власти заявили о гибели 15 гражданских и 19 пострадавших.

● Рада назвала Кадырова и Путина оккупантами. Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией. Кроме того, соответствующим документом украинские парламентарии также осудил геноцид чеченского народа со стороны кремлевского режима.

● Верховная Рада отменила призыв на срочную службу во время военного положения.

● Маск успокоился: Starlink будут работать. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сейчас в Украину отправлено более 25 тыс. терминалов Starlink. При этом, по его словам, за обслуживание платят менее половины устройств. Также он заявил, что SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование терминалов, который компания направляла в Пентагон в сентябре — еще до начала серии скандальных твитов Маска о мирном плане для Украины.

Читайте также: Анатолий Амелин Что побудило Маска продолжить финансирование Starlink

При этом:

● Пентагон рассматривает возможность финансировать доступ украинцев к интернет-услугам Starlink (из фонда, который использовался для поставок Украине оружия и оборудования). Об этом сообщило авторитетное издание Politico со ссылкой на американских чиновников. А глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис сообщил, что оплату Starlink обсуждают также в ЕС.

Ландсбергис отметил, что тема Starlink стала предметом дискуссии на встрече 27 министров иностранных дел ЕС 17 октября. Он подчеркнул, что доступ к интернету для Украины не должен оставаться в руках одного «сверхмощного» человека, который может «однажды проснуться и сказать: «Я уже не хочу это делать, и все».

● Лукашенко неплатежеспособен. Всемирный банк (ВБ) признал необслуживаемыми все ранее выданные Беларуси кредиты. «Это действие было предпринято в соответствии с установленной процедурой Всемирного банка, согласно которой все кредиты, предоставленные стране или гарантированные ею, становятся неработающими, если платеж по любому кредиту просрочен более чем на шесть месяцев», — заявили в ВБ.

По данным ВБ, на 14 октября 2022-го просроченные платежи Беларуси составили $68,43 млн. Основная сумма непогашенных страной кредитов составляет $967 млн, или 0,42% от общей суммы непогашенных кредитов ВБ. В апреле самопровозглашенные белорусские власти объявили, что будут исполнять обязательства перед ВБ и ЕБРР в нацвалюте. 2 марта ВБ остановил все свои программы в Беларуси, а с мая стране не было одобрено ни одного нового кредита.

● Германия не расстанется с АЭС из-за Путина. Власти Германии все же решили продлить эксплуатацию трех последних АЭС (их должны были закрыть до конца года) до середины апреля 2023 года. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на письмо канцлера Олафа Шольца, которое оказалось в распоряжении редакции.

В том же письме Шольц анонсировал новый закон для повышения энергоэффективности и расширения использования водорода для нужд энергоснабжения. Politico отметило, что распоряжение канцлера положило конец длительным спорам правящей коалиции о судьбе АЭС в условиях, когда страна была вынуждена экстренно искать замену российскому газу.

И для финала:

● Мак вернулся во Львов. Сеть ресторанов McDonald’s открыла четыре заведения во Львове и запустила доставку. Тем самым компания возобновила свою работу уже во втором (после Киева) городе Украины.

В компании подчеркнули, что во время тревоги рестораны McDonald’s не будут работать: все работники и клиенты обязаны покинуть заведение и проследовать в безопасное место.

● И еще: накануне Украина провела масштабный обмен пленными с Россией и освободила 108 женщин, среди которых есть как военнослужащие, так и гражданские люди.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.