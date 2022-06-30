Когда закончится война 30 июня, 18:25

Чем жила страна 30 июня 2022 года

● Когда закончится война. В США хотели бы, чтобы война России против Украины закончилась в ближайшее время, но кремлевский диктатор этого не хочет. Об этом в интервью Bloomberg заявил Джон Кирби, координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета нацбезопасности при президенте США, комментируя заявление Владимира Зеленского об ожиданиях завершения войны до конца года.

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● «Мы хотели бы, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей», — сказал Кирби.

● Путин не танцует. Но это лишь пока. Со стороны российского диктатора не видно заинтересованности в каких-либо значимых дипломатических инициативах, заявил Энтони Блинкен, госсекретарь США. «Если использовать очень избитое выражение, то для танго нужны двое. И мы не видим со стороны Владимира Путина заинтересованности в каких-либо значимых дипломатических инициативах. Но в любом случае, как мы говорили с самого начала, очень важно, чтобы украинцы определили условия любых возможных переговоров», — сказал он.

● По словам главы Госдепа, роль США сейчас состоит в том, чтобы убедиться: в руках Украины есть средства, чтобы продолжать противостоять российской агрессии. «Когда стол переговоров все-таки возникнет, а в какой-то момент это произойдет, что у них [украинцев] будет самая сильная сторона», — уточнил Блинкен.

● Байден дает ПВО. Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере $800 млн, который будет включать системы ПВО и наступательное оружие. Полный список оружия для Украины он предоставит «вскоре». «Украина должна иметь все, что мы можем разумно им предоставить, чтобы обеспечить свою физическую безопасность и оборону», — подчеркнул Байден.

● Ранее агентство CNN сообщило, что Белый дом планирует объявить о дополнительных поставках дальнобойной артиллерии и боеприпасов. В частности, новый пакет военной помощи может включать передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности NASAMS.

● Швеция планирует передать Украине противотанковое оружие и оборудование для разминирования на $49 млн.

● Картина все еще мрачная. Российский диктатор все еще хочет захватить большую часть Украины, заявила Эврил Хейнс, глава Нацразведки США.

Хейнс назвала три сценария развития событий в ближайшее время: 1) конфликт, в котором российские силы добиваются лишь постепенных успехов, но не прорыва к цели Путина (американская разведка считает этот сценарий наиболее вероятным); 2) крупный прорыв России; 3) успех Украины в стабилизации линии фронта при достижении небольших успехов вблизи временно оккупированного Херсона и в других районах на юге Украины.

● «Короче говоря, картина остается довольно мрачной», — сказала Хейнс.

● Украина должна победить. Украина должна победить в войне, для этого Альянс увеличит помощь, заявил Мирча Джоане, заместитель генсека НАТО. По его словам, «запугивания не действуют», а «двери НАТО остаются открытыми».

● Джоане добавил, что Россия должна вывести все свои войска и технику и «прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации». «С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить», — сказал он.

● Украина разрывает отношения с Сирией. Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией и вводит санкции против сирийских юридических и физических лиц. А отечественный МИД решительно осуждает вчерашнее решение Сирии признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях. В ведомстве добавили, что Киев начинает процедуру введения торгового эмбарго против Дамаска.

● Президент Польши Анджей Дуда считает маловероятным, что Минск официально вступит в войну против Украины. Однако, по его словам, сегодня Беларусь является «российским военным округом».

● Новое понятие войны: бегство — это «жест доброй воли». ВСУ в результате серии мощных ракетно-артиллерийских ударов разгромили гарнизон оккупантов на острове Змеиный. Враг срочно бежал. Пытаясь оправдать крупное поражение, минобороны РФ назвало бегство своих военных «шагом доброй воли»: «Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины».

● «На россии говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как „жест доброй воли“. Мол, россия таким образом не мешает гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это — сплошной фейк», — написал по этому поводу Андрей Ермак, глава ОП.

● А Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, опубликовал видео ударов украинских военных по Змеиному, после которых оккупанты и сбежали.

● ВСУ планируют установить непосредственный контроль над островом.

● Освобождение острова Змеиный показывает, что украинцы способны дать отпор стране-агрессору, заявил британский премьер Борис Джонсон.

● Лисичанск обороняется. Украинские защитники не планируют отступление от Лисичанска, который штурмуют российские войска, сообщил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. «Наши военнослужащие готовы к любому развитию ситуации», — добавил он. Сейчас бои за город продолжаются, но у противника нет успеха на этом направлении.

● Оккупанты продолжают вести наступательные операции к северу от Харькова. Это может указывать на то, что у России есть амбиции в отношении других территорий Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом написал американский Институт исследования войны (ISW).

● Целятся в Славянск. На Славянском направлении российские оккупанты идут на штурм, чтобы получить более выгодные позиции и возобновить наступление на Барвенково и Славянск. Об этом сообщил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

● Бесспорное военное преступление россиян. Атаку на Драматический театр в Мариуполе 16 марта совершили российские военные, предположительно, сбросив с самолета две сдетонировавшие одновременно 500-килограммовые бомбы. Нападение на гражданский объект, приведшее к гибели мирных людей, является военным преступлением. К такому выводу пришла Amnesty International в новом расследовании Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе.

● Арестована TUI Украина? СБУ сообщила об аресте корпоративных прав туркомпании, связанной с российским металлургическим олигархом. Скорее всего, это туроператор TUI Украина, которым раньше лично владел владелец Северстали Алексей Мордашов.

● «Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора», — сообщили в СБУ. Там уточнили, что в бизнес-кругах РФ этого мужчину называют «железным мальчиком». Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий. В 2016-м бизнесмен получил от диктатора Путина награду «За благодеяние».

● Газпром пал на треть. Акционеры подконтрольного Кремлю Газпрома на заочном годовом собрании решили не выплачивать рекордные и для компании, и для всего российского рынка дивиденды в размере 1,24 трлн руб. ($22,9 млрд по официальному российскому курсу). «Приоритетами Газпрома в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов РФ, и подготовка к предстоящей зиме», — заявил зампредправления Газпрома Фамил Садыгов.

● Сразу после обнародования этого решения акции Газпрома обвалились более чем на 30%.

И для финала:

● Олигархов внесут в реестр. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза о реестре олигархов. Тот будет вестись в электронной форме на государственном языке.

● В реестр не будут вноситься данные, содержащие гостайну и служебную информацию. Но туда попадут: ФИО, дата и место рождения; идентификационные данные; реквизиты паспортов; перечень юридических лиц, бенефициаром которых олигарх является; перечень физических лиц, в чьи избирательные фонды олигарх делал взносы; а также обоснование признания личности олигархом.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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