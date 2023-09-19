Ставки огромны. Как закончить войну России против Украины 19 сентября, 10:20 NV Премиум Томас Фридман: Чем быстрее Путин столкнется с развалом своих сил в Украине, тем скорее ему придется либо бежать, либо быть готовым к переговорам для спасения своего лица уже сегодня (Фото:REUTERS)

Украина — страна, меняющая правила игры на Западе, в лучшую или худшую сторону в зависимости от исхода войны

Во время своего визита в Киев на прошлой неделе (это моя первая поездка в Украину после вторжения Владимира Путина в феврале 2022 года) я старался каждое утро делать зарядку, прогуливаясь по территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Однако его безмятежность нарушала выставка уничтоженных российских танков и бронетранспортеров. Во время прогулок я заглядывал в эти изрезанные ракетами громадины и думал, какая страшная смерть постигла управлявших ими русских солдат.

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Но шок от спутанной массы ржавеющей стали, лежащей посреди величественной, выложенной белым камнем площади, вызвал в моем сознании другой образ: метеорит.

Казалось, что гигантский метеорит упал из космоса, нарушив привычный ход жизни — почти восемь десятилетий в Европе не было войн «великих держав», и на континенте столетия захватов и завоеваний уступили место безопасности и процветанию. Теперь эта уродливая груда лежит, тлеющая, здесь, среди нас, а мы, как украинцы, так и мировое сообщество, пытаемся понять, что с ней делать.

Почти каждый украинец, с которым я разговаривал в Киеве, был одновременно измучен войной и в то же время страстно желал вернуть каждый сантиметр оккупированной Россией территории. Ни у кого не было четких ответов на вопросы о предстоящем пути, о болезненных компромиссах, которые понадобится найти, была лишь уверенность в том, что поражение будет означать конец демократической мечты Украины и крушение эпохи после Второй мировой войны, в результате которой Европа стала более целостной и свободной, чем когда-либо в ее истории.

То, что Путин творит в Украине, — это не просто безрассудство, не просто война по выбору, не просто вторжение, экстраординарное по размаху, безнравственности и некомпетентности, облеченное в фарс лжи.