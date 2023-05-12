Война России закончится в Кремле 12 мая, 09:20

Довольно скоро наступит момент, когда поражение России будет неотвратимым

В конце Второй мировой наступил момент, когда поражение Рейха стало неотвратимым. Ресурсы были исчерпаны, их не хватило бы даже на один фронт, тем более на два.

Мог ли Рейх в этой ситуации капитулировать? Теоретически да. Можно было бы сохранить множество жизней со всех сторон, сохранить остатки промышленности, выторговать какие-то уступки, на которые с радостью пошли бы союзники по антигитлеровской коалиции.

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Но Гитлер продолжал безнадежную войну, бросая на смерть мальчиков школьного возраста, жертвуя уже не настоящим немецкого народа, а его будущим. Возможно, какие-то ярые фанатики и верили, что фюрер в своей гениальности вот-вот получит wunderwaffe, которое уже готово и ждет своего часа. Но сам он точно знал, что ничего такого нет и не будет.

Рациональности в поступках фюрера не найти. Он застрелился лишь тогда, когда войска вошли в Берлин.

Довольно скоро наступит момент, когда поражение России будет неотвратимым. (Стратегически оно уже произошло, потому что Россия не имеет сценариев с миром, лучшим, чем предыдущий, но фактически российское поражение должно быть зафиксировано на поле боя и послевоенными юридическими решениями).

Путин не завершит войну, потому что это означает его конец как лидера

Завершит ли Путин войну в этой ситуации? Теоретически должен был бы. Хотя Россия имеет гораздо больше ресурсов, чем Рейх в конце войны, но никакого смысла в войне нет. В условиях контроля медиа Путин может «продать» любую идею, поэтому чисто семантически Россия может объявить свою победу «для внутреннего пользования» в любой момент, для этого не нужны военные успехи.

Но Путин не завершит войну, потому что это означает его конец как лидера. Слабый лидер подлежит немедленному устранению, а претендентов достаточно, на всем спектре от псевдолибералов до явных нацистов.

Поэтому война не сможет завершиться.

Война не закончится на поле боя. Она может завершиться только там, где и началась, — в Кремле. Завершение войны — это необратимые изменения в самой России. А для этого нужна стратегия такой победы, нужна коалиция, нужны союзники в самой России.

Скоро начнется украинское контрнаступление. Верю, оно будет очень успешным. Но оно не принесет победы. Пора думать, как одержать победу после успешного контрнаступления.

Текст публикуется с разрешения автора

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