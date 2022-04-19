Оптимистичный сценарий. Что будет с Украиной через несколько лет 19 апреля, 13:34 Цей матеріал також доступний українською

Победа Украины возможна в нескольких случаях

Эта заметка — продолжение публикации сценариев развития событий в Украине в ближайшие 2−3 года. О сценарии «Замороженный конфликт» читайте здесь.

Напомню, все сценарии будущего имеют разную вероятность реализации и стартуют с той базы, что:

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— Активные военные действия завершатся в этом году, но не война и новые угрозы.

— Украина в результате войны потеряет большую часть своей экономики. Не менее 30%.

— У нас есть миллионы украинцев, которые потеряли кров, работу. Многие из них сменили локацию на западную Украину и в Европу.

— У нас дефицит квалифицированных трудовых ресурсов и финансов.

— Западная помощь поступает, но она ограничена, решение о ее использовании принимает не Украина, а представители доноров.

В дополнение к «базовому сценарию» публикую оптимистичный. Сразу добавлю, что он был бы нам очень полезен, но вероятность его значительно ниже базового.

Итак.

Оптимистичный сценарий — «Победа или эффективная война».

В оптимистичном сценарии Украина либо побеждает в войне, либо война продолжается, но Украина от этого получает только доходы.

Победа Украины возможна в нескольких случаях:

1. В России происходят события, на фоне которых российские войска не могут нормально вести войну и уходят с занятых территорий. Это может быть:

— Тотальное нефтяное эмбарго Запада и Китая против России, что приводит к коллапсу российской экономики, внутриполитическим, территориальным конфликтам в РФ.

— Ограничение доступа РФ к необходимым ВПК критическим материалам.

— Смерть Путина, развал России.

— Смена власти в РФ любым способом, в том числе путем переворота.

— Украина получает военную помощь, происходит радикальный перелом в войне, мы побеждаем на поле боя.

В случае победы Украина возвращает контроль над территориями в пределах начала 2022 года. Возможно, но с гораздо меньшей вероятностью, возвращает территории, оккупированные в 2014 году (и территории вплоть до Кубани). Украина избегает навязанных Россией соглашений и сама формирует условия мирного договора. Украина получает внешнее финансирование восстановления экономики, инфраструктуры, в частности репарации от РФ. Этих средств будет достаточно на решение незамедлительных задач. Постепенно возобновляется экспорт зерновых и руд.

Обязательным условием для обоих сценариев является преобразование политической элиты в Украине

2. Если же война продолжается, то в оптимистичном сценарии Украина получает в войне гораздо больше выгод, чем потерь.

Это значит, что война продолжается с минимальными человеческими жертвами. Благодаря профессионализму украинских военных и военной поддержке западных партнеров производится локализация боевых действий на отдельных территориях (по примеру ОРДЛО). Остальные территории Украины активно восстанавливаются. Украина монетизирует постоянно усиливающиеся санкции против РФ (не только со стороны Запада, но и со стороны Востока, включая Китай и Индию). Украину буквально заливают деньгами, объем безвозвратной помощи и дешевых кредитов составляет $500 млрд.

Обязательным условием для обоих сценариев является преобразование политической элиты в Украине.

У власти теперь есть люди, способные провести кардинальные перемены. Это может произойти как вследствие трансформации мышления действующего правительства, так и при перезапуске парламента и КМУ.

Власть максимально сконцентрирована на приоритетах, запускается режим трансформации экономики, международных отношений, проводится ряд экономических реформ (судебная, налоговая, реформа рынка капитала), создающая условия для привлечения инвестиций как внутренних, так и зарубежных (даже если война продолжается).

В результате Украина становится магнитом для крупного капитала с быстро растущим внутренним рынком.

Получение статуса кандидата ЕС открывает для Украины широкие возможности работы на рынках Европы. Украина становится европейским производственным и логистическим хабом. Важным вопросом экономики является безопасность, и Украина, благодаря европейской помощи, стала основным центром безопасности Европы, защищая ее границы.

В результате Украина обладает самой современной системой ПВО, мощным контингентом сухопутных войск и авиации, частично финансируемым европейцами через фонды безопасности. Восстановление украинской армии после активной фазы боевых действий привело к перезагрузке всего ВПК, сконцентрированного на полном самообеспечении Украины собственными оборонными технологиями и на их экспорте.

Успех ВПК был достигнут благодаря созданию экосистемы инноваций и плотной кооперации оборонного комплекса, сектора инноваций и образования по израильскому образцу.

Это, кстати, и привело к активному росту украинской экономики благодаря созданию высокотехнической продукции, востребованной по всему миру.

Создание в Украине финансового центра Киев Сити с международной биржей и британским судом положительно воспринято мировым капиталом.

Благодаря работе украинского правительства, прежде всего Офиса президента, в Украину приходят крупные западные корпорации и релоцируются крупные бизнесы из России, многие из которых работают по региональному принципу.

Украина как страна превращается в мировой бренд, становится модно быть украинцем.

Как видите, есть и такие сценарии.

Напомню, горизонт этого сценария всего несколько лет. Вероятность его есть. Но… Зависит он как от победы, так и от наших общих усилий по перезагрузке Украины.

Пока же ориентируемся на базовый сценарий.

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