От европейской Сирии к замороженному конфликту. Сценарии развития ситуации в Украине 18 апреля, 16:45 Цей матеріал також доступний українською

Сценариев развития будущего множество. Его нельзя предугадать, но можно запрограммировать

Методологически, понимая палитру сценариев, можно (и нужно) выбрать самый лучший или оптимальный для нас реалистичный сценарий с учетом всех факторов и работать над его реализацией.

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Для этого важно понимать факторы, которые повысят вероятность такого сценария, и факторы, которые могут снизить, чтобы их максимально нивелировать.

Итак. Три сценария:

1. «Европейская Сирия».

2. «Победа или „эффективная война“».

3. «Замороженный конфликт» ( спойлер — базовый сценарий).

С него и начнем.

Базовый сценарий — «замороженный конфликт».

Украина и РФ выходят на компромиссное перемирие — наподобие Стамбульских наработок (конец апреля — начало осени). Украина приобретает нейтральный внеблоковый статус под гарантии безопасности внешних сторон.

Российские войска возвращаются на исходные позиции до 24 февраля или мы теряем часть территорий (до 15−20%), например, всю Донецкую и Луганскую области, и вынуждены признать эти оккупированные территории, включая Крым. Это зависит исключительно от результатов на поле боя.

На некоторое время конфликт будет заморожен, военные действия прекращаются, до новой агрессии и эскалации Украина сохраняет свою государственность.

Запад начинает отменять санкции против России, оставляя только персональные санкции против одиозных персон, преимущественно бизнесменов.

РФ практически оказывается в ситуации безнаказанности, сохраняет рынки сбыта, финансовую стабильность и имеет возможность восстановить силы для повторного нападения.

Россия сохраняет часть пророссийского лобби в Украине на самом высоком уровне.

Украина получает время, которое может использовать на развитие государства и политики, подготовку к новой вспышке войны.

Украина и РФ выходят на компромиссное перемирие — наподобие Стамбульских наработок

Спустя 2−3 месяца после окончания боевых действий (подписание мирного соглашения) массовая поддержка Зеленского падает. Начинаются внутренние политические распри, «охота на ведьм», принимаются кадровые решения (удачные или неудачные). С другой стороны, система управления проходит через определенную очистку за счет того, что часть кадров во время войны уехала из страны и не возвращается. Формируются условия для переворота и революции.

По состоянию на середину 2022 года Украина — это страна с убитой экономикой, большим и неэффективным государством, которое находится на перепутье и мало понимает, что делать дальше.

Западные партнеры не спешат выделять обещанное финансирование, Зеленский давит на Запад, в результате правительство получает незначительные транши на восстановление под конкретные проекты (несколько миллиардов долларов). Этого мало, чтобы реализовать «план Маршалла». Репарации и обещанное финансирование не поступают.

Украинское общество и элиты начинают понимать, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Есть вероятность, что Украина получит фонд для восстановления (около $100 млрд), которым мы не будем управлять.

Из страны выезжают 3−5 млн постоянного населения, среди них многие айтишники — Украина фактически теряет IT-сектор.

В 2022 году появляются большие проблемы с экспортом металлов, зерновых из-за нарушений логистики. Даже собрав 50−60% зерна, Украина не может реализовать их с приемлемым уровнем прибыли. Есть вероятность, что часть бизнеса релоцируется в Европу или Западную Украину, которая может стать новым центром промышленности с защитой ПВО (железный купол).

Для государства приоритетными отраслями будут ВПК и оборона. Украинское правительство и президент оказывают давление на международных поставщиков и партнеров в области ВПК, продолжаются поставки вооружений, технологий, оборудования.

Создается несколько фондов для поддержки Украины:

1. Восстановление инфраструктуры (транспортной, жилой, социальной).

2. Фонд поддержки обороны и безопасности.

3. Гуманитарный фонд.

Фонды медлительные, управление осуществляется международной командой, где у Украины нет решающего голоса.

Период эффективного интенсивного развития ВПК длится 5 лет. Из них первые 1−2 года Украина обеспечивает свои ВС за счет импорта вооружений одновременно восстанавливая, наращивая собственные производственные мощности. Следующие два года украинский ВПК налаживает опытное производство вооружений для закрытия внутренней потребности.

При этом мы зависим от импортных поставок элементной базы. Украина производит простое, дешевое и эффективное вооружение, технику (противотанковые установки, бронетехнику, стрелковое вооружение, артиллерию), поэтому не конкурирует с такими гигантами, как США, Франция, Израиль, производящие высокоточное оружие.

На следующем этапе Украина масштабирует производство и выходит на внешние рынки. Благодаря образу Украины «борца со злом», оружие «made in Ukraine» в ближайшие годы пользуется высоким спросом во всем мире. Конкурентное преимущество украинской продукции — простота, эффективность и удобство в использовании, поскольку это оружие тестируется в реальных военных условиях.

Нам всем, конечно, хотелось бы реализации оптимистичного сценария. Но его успех зависит только от нашего общего привлечения к проектированию будущего Украины и его реализации.

А это невозможно без: нового общественного договора и новой Конституции; новой амбициозной стратегии развития Украины; обновления архитектуры власти для реализации этой стратегии; новой Оборонительной доктрины; сильного ВПК, науки, образования по израильской модели; эффективной судебной системы; и условий для привлечения миллиардов инвестиций.

Иначе придется двигаться по худшему сценарию.

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