Война закончится летом. Пофантазируем, что будет дальше? 22 апреля, 15:55 Цей матеріал також доступний українською

Стратегия экономики военного времени. Визия на 2022−2030 годы

…Мы достигли подписания мирного договора с гарантиями безопасности, благодаря которым наша безопасность стала важной составляющей политики ключевых государств, включая Китай и США. Подписанное перемирие с Россией сохраняется.

Видео дня

Это позволило нам сконцентрироваться на послевоенном экономическом обновлении. Выйдя в середине 2022 года из активной фазы войны, Украина получила разрушенную экономику:

— Более 30% инфраструктуры и промышленности было уничтожено.

— Из страны уехали миллионы людей.

— Была заминирована значительная часть земель, что ухудшило показатели сельского хозяйства, урожая и снизило роль Украины в поставках продовольствия в мире.

— Морское сообщение было ограничено, пути заминированы.

После прекращения активных боевых действий Украина начала активно восстанавливаться. Приняли план послевоенного восстановления и экономическую стратегию развития, основой которой стала высокотехнологичная милитаризованная экономика с акцентом:

— На безопасность, связанные с ней технологии и продукты двойного назначения.

— На науку и инновации.

— На новое качество образования украинцев.

— На международную кооперацию и партнерство с ЕС и другими региональными игроками.

Внутренняя политика

После окончания войны рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал снижаться. Чтобы сохранить власть, он был вынужден менять политику, прислушиваться к украинскому бизнесу, консолидированному во время войны, управленцам и подбирать новую антикризисную команду.

Произошла перезагрузка государственного аппарата, были проведены кадровые изменения. Также созданы новые политические силы, опиравшиеся на украинцев, неравнодушных к будущему. Именно эти силы сформировали в 2023 году новый парламент и правительство.

После окончания войны рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал снижаться

Практически сразу была проведена деолигархизация:

— Предложена поддержка крупного бизнеса и стимулирование экспорта.

— Закон о лоббизме в обмен на выход финансово-промышленных групп из СМИ, политики.

— Проведена радикальная судебная реформа, создающая для всех единые правила.

— Введены санкции за нарушение баланса и вмешательство в политическую жизнь Украины вплоть до лишения свободы на длительный срок.

Сегодня у политической системы Украины сильная президентская власть, борьба за власть минимальна. Украинцы достаточно консолидированно вместе строят новую Украину. Военная угроза не исчезла, и это мощный фактор консолидации украинцев и избегание внутренних распрей. При этом максимальное количество полномочий отдано на региональный уровень, в стране низкие налоги, акцент на свободу самовыражения и равные условия граждан.

Внешняя политика

Встретив войну без союзников, Украина осознала важность наличия Стратегии внешней политики и крепких партнерских связей. Сегодня страна имеет региональную систему сотрудничества, гарантии безопасности практически со всеми странами-соседями (кроме России и Беларуси). Мы успешно перешли на многостороннюю внешнюю политику и усиливаем связи с Западом, Азией, Африкой и Ближним Востоком, в основном из-за экспорта продукции ВПК, продовольствия, металлов. Мы вышли на рынки, которые частично или полностью потеряла Россия.

Читайте также: Анатолий Амелин Война не закончится в этом году

Если говорить о преимущественных зонах для государственных интересов — это поиск ключевых партнеров вблизи небольшого логистического плеча:

— Средиземноморье (Восточное и Южное — Африка и страны арабского мира).

— Балто-Черноморский регион (союз «Триморье»).

— Средняя Азия как источник потенциальных ресурсов.

Вступление Украины в ЕС в 2025 году дало большие возможности Украине и украинской экономике. Получив доступ на $10 трлн рынок, Украина получила временную защиту своего рынка. Вместе с низкими налогами, упрощенной регулировкой, удобной логистикой это привело к массовой миграции крупных производителей в Украину.

Украина активно работает с азиатским направлением, инициирует новые союзы. В частности со странами, ранее дружественными РФ, соблюдая постулат «держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе».

Развиваются партнерские отношения с Китаем, Индией, Ираном.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.