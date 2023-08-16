Что грозит поствоенной Украине 16 августа, 11:56

Даже при лучших условиях победы нас ждет новый фронт — демографический

И это не метафора, а реальное, катастрофическое положение дел, очевидное уже сегодня. Есть три способа обеспечения выживания нации. Действенными они могут быть только в синергии всех трех.

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Возвращение своих

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, весной 2023 года количество украинских граждан, получивших статус временно защищенных, пересекло границу в 5 млн человек. Причем подавляющее большинство из них составляют женщины фертильного возраста и дети.

Отдельная проблема, требующая решения — похищение детей российскими агрессорами во главе с Путиным.

То есть вред, который нанес беженский кризис пропорционально еще больше, чем почти 15% населения, покинувшего страну. Поскольку для деятельности государства важны не только количество населения, но и его возрастной состав. Нация, в которой преобладают пенсионеры, имеет на порядок больше угроз, чем та, у которой высокий процент молодежи.

Есть разные соцопросы, которые показывают количество людей, декларирующих желание вернуться в Украину или остаться за границей. Но такие опросы значительно менее существенны, чем условия, при которых людям придется принимать решение о выборе места жительства.

Циркулирует миф, что после войны Украину ждет бэби-бум

Решения о возвращении-невозвращении будут приниматься в моменте с учетом следующих базовых условий:

— окончание срока временной защищенности;

— уровень безопасности жизни в Украине;

— адекватные социальные условия, особенно для детей, и тому подобное.

Возвращение беженцев — лишь один из двух факторов миграционной проблемы. Придется еще найти способы предотвращения послевоенной эмиграции. И, судя по резкой реакции общества на нелепые предложения по запрету выезда мужчин, решение этой проблемы лежит в экономической плоскости.

Репродуктивная программа

Циркулирует миф, что после войны Украину ждет бэби-бум (по аналогии со скачком рождаемости после Второй мировой войны). Но есть две причины, почему это не произойдет. Первая — это общая тенденция на снижение количества детей в семьях по всему миру, в частности, и Европе. Вторая — наличие средств предотвращения беременности. Тогда как после Второй мировой возможности контроля беременности были ограничены.

Поэтому надеяться на естественный всплеск рождаемости не приходится.

Стоит сосредоточиться на вопросе: что может ее стимулировать?

В первую очередь речь идет об уровне безопасности. Например, вступление Украины в НАТО успокоит родителей, которые хотели бы пополнения в семье. Экономические факторы — от гарантированной работы, приличной зарплаты до государственных выплат по рождению детей — тоже сверхважны. Третья составляющая этой формулы — репродуктивное здоровье нации.

Проблема репродуктивного здоровья была чрезвычайно острой для граждан Украины еще до начала активной фазы войны. На данном этапе постоянный стресс, травматический опыт пребывания в зоне боевых действий сделали ее еще более массовой. Репродуктивная система человека находится в прямой зависимости от состояния эндокринной системы. И та, и другая напрямую зависит от ментального здоровья, которое ослаблено у большинства популяции в условиях войны.

Еще одним вызовом со звездочкой будет состояние репродуктивных функций наших героев, которые вернутся с фронта.

Для того, чтобы действенно и эффективно реагировать на такие вызовы, государство должно иметь выверенную и материально подкрепленную «Программу репродуктивного здоровья нации».

Непопулярная, но необходимая тема

Еще один аспект политики предпочитают замалчивать в силу его непопулярности у избирателей. Речь идет о том, что Украине пригодились бы эмигранты из других стран.

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Но поскольку есть немало негативных примеров нездоровой миграционной политики даже в Европе, то у людей возникают опасения.

Вместе с тем, с государственной точки зрения стоит позаботиться о том, чтобы создать определенные условия для эмигрантов, как это происходит в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и др. Речь идет о привлечении рабочей силы — людей способных и желающих работать. Такая трудовая миграция могла бы составить несколько миллионов человек молодого возраста.

Конечно, Украина по определенным условиям не может конкурировать по миграционной привлекательности с благополучными странами. Но у нас есть одно преимущество: мы более ментально комфортны для выходцев из постсоветских государств. По понятным причинам о РФ как источнике беженцев речь не идет (хотя желающие явно скоро массово появятся). Но здесь есть и больная тема: примерно миллион граждан России являются этническими украинцами.

В то же время, есть немало авторитарных государств постсоветского пространства, прогрессивная молодежь которых с радостью переедет в демократическое дружественное государство.

Для справки: население тоталитарной Беларуси составляет 9 млн, а еще есть Казахстан (18 млн), Таджикистан (9 млн), Туркменистан (6 млн), Кыргызстан (6,5 млн) и Узбекистан (34 млн).

В случае бурного развития Украины после победы можно рассчитывать на определенное количество экономически активных мигрантов, которые будут считать нашу страну ментально комфортной и демократической.

Иммиграция в Украину — вопрос, который еще общество не начинало обсуждать, и он будет чрезвычайно чувствительным. Тогда как необходимость возвращения граждан и реализации репродуктивной стратегии имеет общественный консенсус и актуальна даже в разгар военных действий.

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