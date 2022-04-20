Война не закончится в этом году 20 апреля, 13:45 Цей матеріал також доступний українською

У меня не очень хорошая новость. Война не закончится в этом году. И в следующем тоже

Мы можем подписать любые соглашения о прекращении огня, но Россия у наших границ никуда не денется. Для России существование Украины и украинской свободной нации — смерти подобное. Она действует как преступник, заметающий следы. Почему? Потому что Россия — это фейковое государство, похитившее у нас название, историю и многих героев. Она придумала свою и переписала многократно нашу историю.

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Теперь фактаж.

Киев был основан в 482 году. Массовое крещение киевлян было в 988 году. Крестил Русь Князь Владимир (956−1015 годы жизни). Москва, как вы знаете, основана в 1147 году Юрием Долгоруким.

При этом Юрий Долгорукий не основал Москву, а отжал ее у суздальского боярина Кучко Степана Ивановича, владевшего деревнями и селами вдоль реки Москва, убив его. Сам Юрий Долгорукий был праправнуком Владимира Святославовича, крестившего Русь. И похоронен Юрий Долгорукий возле Киево-Печерской Лавры. Для северных соседей — Киев сакральное место!

Территория Киевской Руси составляла:

— XI век — 800 тыс. км2

— XII век — 1,3 млн км2

И простиралась Киевская Русь от Черного моря до Балтийского и Белого морей. Для сравнения, территория Украины сегодня всего 603 548 км². Название же Украина совсем не каким-то там «Лениным» придумано. Впервые это название упоминается в Киевской летописи 1187 года. И никакого отношения к «окраине» не имеет, наоборот, в корне слова «Країна» — государство.

Название же «российская империя» было придумано Петром I, переименовавшим Московское государство, 22 октября 1721 года, используя название другого государства.

Не одна столкнувшаяся с нами империя уже прекратила существование

Зачем?

Ну, во-первых, что вам известно о Московском царстве до ребрендинга?

Во-вторых, Русь уже к тому времени была дорогим и уважаемым европейским брендом.

Киевские князья пребывали в родственных связях практически со всеми королевскими домами Европы. Никогда не забуду часовню святой Маргариты в Эдинбурге, где случайно прочитал, что она внучка киевского князя Ярослава Мудрого. А то, что французская королева Анна была дочерью Ярослава Мудрого, знает даже Макрон.

Русь была одним из европейских центров образования. Первое учебное заведение упоминается 988 годом в Повести временных лет. Второе появилось в 1030 году, созданное Ярославом Мудрым в Новгороде. Острожская академия основана в 1576 году, Киево-Могилянская — в 1615 году. Именно Киево-Могилянская академия стала колыбелью русского образования. Выпускники академии были основателями ряда школ в России и Беларуси, особенно в XVIII веке.

Ими были основаны школы и семинарии почти во всех городах России: Москве, Петербурге, Смоленске, Ростове, Тобольске, Иркутске, Холмогорах, Твери, Белгороде, Суздале, Вятке, Вологде, Коломне, Рязани, Пскове, Великом Устюге, Астрахани, Костроме, Владимире на Клязьме и других городах. Учителями в этих школах были преимущественно выпускники Киевской академии.

Известный ученый Михаил Ломоносов также был выпускником Киево-Могилянской академии. Правда, до этого он окончил Спасскую школу, основанную выпускником той же Киево-Могилянской академии.

Важно также помнить об украинских воинах.

Вся Европа знает не понаслышке об украинских казаках. И не только из учебников. Почти во всех европейских войнах, которых были сотни, каждый третий наемник был украинским казаком. История Второй мировой войны без украинцев не стала бы такой, как она оказалась. Об этом свидетельствуют ужасающие цифры потерь, ведь более 50% погибших граждан были именно украинцы. России крайне некомфортно быть мировым субъектом, если у нее нет своей истории, своего названия и своего народа. Ведь русский — это тоже не национальность, а принадлежность к территории. А русский язык — искусственный.

И не просто на протяжении всей истории Украины нас пытаются уничтожить.

Украинский язык запрещали 134 раза! Украинцев уничтожали голодомором: в 1932—1933 гг. Коммунистический тоталитарный режим уничтожил 10 млн 500 тыс. украинцев. Депортировали на Дальний Восток. У нас отбирали плодородные территории. Принуждали менять национальность в паспортах (мой дедушка без этого не смог поступить в вуз).

Вы можете продолжить длинный перечень преступлений, воровства, которые пытается скрыть Московия, наследник традиций Орды. Но у них ничего не получится. Они не изучили уроки истории.

Украинцы — нация, успешно выживающая в условиях хаоса и угрозы последние 400 лет. Не одна столкнувшаяся с нами империя уже прекратила существование. И такая участь также ждет современную Россию. Для украинцев, в отличие от жителей РФ, ценна не территория, а свобода и достоинство.

И пока жив в мире хотя бы один украинец (а украинская диаспора одна из крупнейших в мире), у России нет шансов. А значит, мы обязательно победим!

Ну, и вспомним наконец Збигнева Бжезинского: «Россия может быть или империей, или демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины россия перестает быть империей…».

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