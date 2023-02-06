Риски долгой войны для Украины 6 февраля, 15:02 Эксклюзив NV

Станет ли 2023 решающим — будет зависеть от решимости партнеров

Спустя почти год после вторжения в Украину Путин не смог достичь ни одной из своих главных целей. Он не денацифицировал Украину, не демилитаризировал ее, не остановил расширение НАТО. Благодаря собственному опыту, поразительной западной военной и разведывательной помощи и враждебным ошибкам украинская армия оттеснила захватчиков на севере и северо-востоке страны и к концу 2022 года освободила более половины территории, ранее захваченной оккупантами.

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Плохая новость, однако, заключается в том, что война продолжается. Ее следующий этап, новое российское наступление и украинское контрнаступление, кажется почти неизбежным в конце зимы или в начале весны. Нет никаких признаков того, что Путин готов отказаться от своей имперской мечты контролировать Украину. Последняя же, со своей стороны, неуклонно придерживается собственных принципов. Лидеры и граждане страны показали, что не желают жертвовать территорией, свободой или суверенитетом вне зависимости от цены. Учитывая сильные стимулы у обеих сторон продолжать борьбу и уверенность каждой, что победа возможна, а поражение немыслимо, одним из наиболее вероятных сценариев будущего является длительная изнурительная война и продолжение великой трагедии из-за бездушного пренебрежения Кремлем к человеческой жизни.

Однако, независимо от того, какие планы сегодня строят кремлевские стратеги, продолжительность войны и сценарии победы Украины будут во многом зависеть от решений, которые будут принимать наши западные союзники. Практически все сводится к поставкам вооружения, нужного Украине для укрепления ее наступательных возможностей. Это четко подчеркнул несколько месяцев назад главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, когда в интервью The Economist говорил о 300 танках, 600−700 БМП и 500 гаубицах.

Кажется, администрация Байдена до сих пор не объединилась вокруг четкого видения финала войны

Недавнее союзническое «да» боевым танкам и другим видам передовых вооружений свидетельствует о преодолении очередного психологического барьера в отношении США и европейских партнеров к предоставлению вооружения Украине. Хотя обещанный объем оружия пока не соответствует тому, который, по расчетам украинских генералов, нужен им для победы, Киев надеется, что он сможет убедить партнеров предоставить большее и более совершенное оружие (в том числе и истребители типа F-16 и дальнобойные ракеты типа ATACMS) в будущем.

Постепенное расширение военной и экономической помощи в Украине характеризует подход Запада к конфликту с его начала. США с союзниками наращивают свое участие медленными темпами, выясняя красные линии России и наблюдая за тем, как Путин реагирует на их действия. Продвигаясь осторожно, у Запада есть возможность увеличивать объемы и летальность помощи, но избегать обострения конфликта. О неизменной приверженности этому курсу в последние месяцы свидетельствует как длительное сопротивление Вашингтона и Берлина предоставлению Украине новейших танков, так и растянутые сроки выполнения обещанного. Кажется, администрация Байдена еще не объединилась вокруг четкого видения финала войны.

Вероятно, эти ограничения действительно позволяют избежать более широкой войны в Европе, но они подрывают способность Украины более эффективно защищаться и наступать и, таким образом, приводят к растяжению войны на месяцы и годы — годы непрерывных смертей и разрушений. Тот факт, что существует очень конкретная цена каждой человеческой жизни в зависимости от места страны на международной арене, редко бывает столь очевидным, как сейчас.

Поскольку максималистские цели Путина остаются неизменными, успех украинских операций приближает финал этой войны. Если прогресс по освобождению украинских территорий будет продолжаться, ничто другое не будет иметь значения, и война закончится быстрее. Поэтому первоочередным приоритетом должно быть обеспечение его продления. Максимальная военная поддержка Украины является необходимым условием для скорейшего завершения конфликта.

В то же время у Путина при нынешней ситуации есть много причин не заканчивать войну. Если поражение немыслимо, а победа невозможна, он может попытаться подменить поражение долгой изнурительной войной и, возможно, даже оставить его после себя преемнику.

Безусловно, есть риски, связанные с поставкой оружия Украине, но есть риски, которые исходят от ограниченного подхода к этому, если война затянется на годы. Пока она будет продолжаться, НАТО и Россия будут продолжать приближаться к конфронтации, постепенно увеличивая вероятность того, что непреднамеренный случай или просчет разожжет прямой конфликт между ними. Затяжная война будет ужасным результатом для Украины, которая несет еще большие человеческие потери, опустошения и разрушения. У нее будут глубокие негативные последствия для европейского континента, где поддержка украинцев со временем может ослабевать. Затяжной конфликт также рискует постепенной потерей общественной поддержки Украины и Соединенных Штатов.

В основе нежелания коллективного Запада двигаться скорее в снабжении необходимого Украине оружия лежит страх перед местью Москвы, а также плохо предсказуемыми последствиями полного поражения России. Но, по мнению многих авторитетных экспертов, военных, государственных деятелей такие опасения преувеличены. В частности, это убедительно обосновывают в своих недавних публикациях у Foreign Affairs Майкл МакФол, профессор политологии, посол США в России с 2012 по 2014 год и Александр Виндман, подполковник армии США в отставке. Оба настаивают, что именно сейчас Вашингтон должен изменить свой подход к конфликту и не медля оказать Украине оружие и помощь, которые ей нужны для быстрой и решительной победы на всех оккупированных территориях к северу от Крыма и возможности вполне реально угрожать России захватом полуострова военным путем. Западным странам нужно отменить искусственные ограничения, наложенные ими на военную помощь Киеву, и поставлять оружие большой дальности, предоставив сотни танков, БТРов, беспилотников, самолетов и другого оружия. Только так можно привести войну к более быстрому завершению. «Лучший способ отметить 24 февраля, годовщину вторжения Путина — это четко дать понять, что это стратегия Запада. Для этого нужно — скоординированное десятками стран в тот же день решение — большее и лучшее оружие, более жесткие санкции, новая экономическая помощь, большие усилия публичной дипломатии и надежная преданность послевоенному восстановлению. Это также лучший способ не оставаться в том же месте, когда наступит 24 февраля 2024 года.» (М. Макфол)

Впрочем, не утихают и голоса тех, кто предостерегает Запад от поставок Украине новых видов наступательного оружия. В новой статье от RAND американские политологи Сэмюэль Чарап и Миранда Прибе приводят аргументы, что вместо того, чтобы наращивать военную помощь Украине, западным государствам следует сделать больше, чтобы подтолкнуть враждующие стороны к переговорам, конечно, ценой неизбежных территориальных потерь со стороны Украины.

Но, во-первых, для любого урегулирования нужна, по меньшей мере, готовность Москвы вести переговоры и идти на уступки, чего до сих пор не видно. А, во-вторых, масштабы российской агрессии и военных преступлений осложнили для Украины принятие любого дипломатического решения, которое было бы меньше полного освобождения ее земли. Никакие уговоры Запада не изменят позицию украинских лидеров и граждан, несмотря на чрезвычайные страдания, причиненные им войной, или, возможно, из-за них.

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Хотя эскалация — это всегда темная территория, опыт после 24 февраля 2022 года показывает, что поставки вооружений, в том числе тяжелых, разведывательная поддержка и обучение украинских военных (при соблюдении двух других ограничений — неприменение западных войск в Украине и нерасширение войны за пределы территории Украины) — это то, что Путин неохотно соглашается в обмен на неохотное согласование западных государств на обычную войну России в пределах границ Украины, пока конфликт не приведет к использованию оружия массового поражения. При таких негласных ограничениях громкие угрозы Путина в ответ на новые пакеты военной помощи Украине скорее признак слабости, а не силы. Если бы у России были хорошие варианты изменить ситуацию в свою пользу, она бы ими уже воспользовалась. Конечно, Путин, пытаясь вырвать победу из пасти поражения, и в дальнейшем будет стремиться наносить еще больший вред и страдания украинцам, обстреливая гражданские объекты и разрушая инфраструктуру, прежде чем пытаться выбраться из трясины, когда все остальные варианты будут выглядеть еще хуже. Но это мало поможет ему изменить ситуацию в поле боя. Поэтому Соединенные Штаты и Европа могут позволить себе снизить паникомер, игнорировать российские угрозы и провокации и избегать отвлечения от своей главной задачи: помочь Украине победить на земле.

Гидеон Роуз, почетный сотрудник по внешней политике Совета по международным отношениям (США), автор книги Как заканчиваются войны, подчеркивает, что Путин подражает царям, а не Гитлеру — он борется за возвращение в империю «потерянных провинций». Когда колониальные войны заканчиваются плохо, имперская власть в конце концов убирается и возвращается домой.

Конечно, остается еще ядерный вариант, который не следует полностью отбрасывать. Но он менее вероятен. Есть все основания полагать, что Россия не будет использовать ядерное оружие в Украине. Угрожать им для Путина имеет смысл. Это пугает людей, вызывает беспокойство и осторожность у сторонников Украины, и все это без всяких затрат. Однако фактическое его использование стало бы действием другого порядка, принеся мало преимуществ и много катастрофических последствий, таких как возмездие (где могут быть задействованы войска или авиация НАТО, чего Путин хотел бы избежать), позор и потерю международной поддержки даже среди тех, кто ее до сих пор Путину оказывает, включая Китай. Начиная с 1945 года, было несколько случаев, когда воюющие стороны, владевшие ядерным оружием, проигрывали обычные войны неядерным противникам или прекращали их (Соединенные Штаты во Вьетнаме и Афганистане, Франция в Алжире, Китай во Вьетнаме и Советский Союз в Афганистане), но никто из них не прибег к ядерному оружию. Российская война в Украине тоже, вероятно, завершится тем, что это оружие останется в стороне.

Война по своей сути непредсказуема, однако Россия уже нанесла себе стратегическое поражение решением о вторжении в Украину в феврале прошлого года. Украина же идет к победе. От устойчивости и единства Запада и решительности, прежде всего, администрации Байдена помочь ей довести войну до быстрого завершения будет зависеть, станет ли 2023 год решающим. Но если Запад будет продолжать базировать свои расчеты на опасениях радикальной эскалации со стороны Путина или опасных последствий поражения Кремля, война будет продолжаться, ни победы, ни мира не будет видно.

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