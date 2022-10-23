Сценарий завершения войны. Какими могут быть переговоры между Россией и Украиной — реалистичные этапы 23 октября, 07:13 Эксклюзив НВ Путин признал, что Индия и Китай настаивали на «важности диалога» (Фото:REUTERS)

Зеленский отказывается вести переговоры с Путиным, а только с тем, кто его заменит. И эти чувства взаимны. Существует ли вариант мирного урегулирования?

Регулярные призывы к проведению переговоров о прекращении войны России с Украиной, как правило, больше обращены к Киеву или Вашингтону, как будто они являются главными камнями преткновения, но не к Москве. Тем не менее, именно Владимир Путин требует, чтобы эта война привела к коренным изменениям в границах и политических договоренностях, чего при любом прочтении международного права он не имеет права требовать. Владимир Путин не исключает переговоров, но только до тех пор, пока России будет позволено удерживать оккупированные территории, причём, даже те, с которых ей пришлось отступить. Владимир Зеленский требует, чтобы Россия покинула Украину. И если в начале войны он, возможно, готов был вернуться к положению, существовавшему на 23 февраля 2022 года, то теперь рассчитывает вернуться к позициям восьмилетней давности, до аннексии Крыма.

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Проблема не только в том, что этот разрыв на данный момент кажется непреодолимым, но и в том, что Путин до сих пор отказывался смягчить свои требования, чтобы те соответствовали его ослабевшей власти. Его прежнее двуличие подрывает любую уверенность Украины в том, что однажды достигнутая сделка будет соблюдена. Так что не только два набора требований несовместимы, но ещё и нет доверия к одной из сторон.

Сейчас существует немало предложений того, как заключить «сделку», способную положить конец войне, словно это обычная деловая договоренность, которую можно урегулировать рукопожатием. Однако прекращение этой войны так, чтобы привести к максимально стабильным отношениям двух стран, после того как одна подверглась жестокому нападению, а другая была унижена в бою, потребует решения вопросов, которые сложно урегулировать даже при самых лучших обстоятельствах. Текущие же являются худшими.

Те, кто настаивает на «сделке», основанной на взаимных уступках, которая имеет все шансы превратиться в формулировку договора, должны признать, что это не остановит войну в кратчайшие сроки, поскольку ничего не может быть согласовано или даже реализовано в короткие сроки.

Нам нужно мыслить в терминах двухэтапного (а, возможно, и более длительного) процесса. Для этого необходимо отделить основной территориальный вопрос, который в настоящее время является главной движущей силой боевых действий, от всех других и сопутствующих вопросов, которые необходимо будет решать в рамках надлежащего мирного процесса. Когда мы дойдем до этого этапа, основным фактором, влияющим на процесс, вполне могут стать санкции, введенные Западом, и поэтому это потребует прямого участия США, ЕС, Великобритании и других заинтересованных сторон.

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