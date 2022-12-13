Часики тикают. Что будет с Донбассом? 13 декабря, 18:31

Многие сейчас поднимают правильный вопрос: а что у нас с программой реинтеграции Донбасса?

Как будут работать с людьми? Что делать в первую очередь? На какой период местные жители будут лишены права избирать себе власть и избираться? В чем будет заключаться система по работе с населением, жившим в системе жесточайшей пропаганды и дегуманизации Украины? Где брать и кто будет обучать полицию для данных территорий? Есть ли план, что и когда восстановят? И есть ли понимание, какие города будут восстановлены и в них будет обеспечение работой, а какие нет?

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Ведь пора честно признать, что нет смысла и ресурсов для фактической постройки городов с нуля, если там не будут созданы рабочие места, и местному населению будет негде работать. А также должна быть программа, куда переселять тех людей, чьи места жительства не будут восстановлены. И еще вопрос с экологией и разминированием. Ведь земля и вода на Донбассе реально отравлены, а количество мин и не разорвавшихся снарядов невероятно большое. Все это требует плана решения проблем и программы реинтеграции Донбасса.

Нет смысла и ресурсов для фактической постройки городов с нуля

Но если с ними такая же ситуация, как и со стратегией возвращения беженцев в Украину, то это огромная проблема. Потому что это те случаи, когда обычными громкими заявлениями и пафосными интервью проблема не решится и сама не исчезнет. А еще я не рекомендую тешить себя ложными надеждами, что этим можно заняться потом. Потом не будет времени на разработку и создание программы, а проблема будет. А власти стоит задуматься об этом.

Если сегодня не думать о будущем Украины и не готовиться к решению проблем, то уже завтра мы проснемся под тяжестью всего, что одновременно навалится на Украину. И даже если завтра объявить о начале «Великого незламного відновлення», то на решение проблем это не повлияет. Пилить бюджеты поможет, а решения не даст. Так что пора бы руководству Украины озаботиться этим направлением не на словах, а на деле. И часики тикают.

Текст опубликован с разрешения автора

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