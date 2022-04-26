Дальше — пауза. На какое время рассчитана наступательная операция России и что происходит в армии врага 26 апреля, 07:13 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Российские войска деморализуются с каждой гибелью представителей старшего или высшего офицерского состава

Російська армія втрачає велику кількість генералів — рахунок пішов вже на другий десяток. Причина цього в тому, що ситуація в збройних силах РФ настільки нестабільна в плані морального духу і вмотивованості бійців, що командний состав змушений знаходитися майже в першій лінії оборони, щоб контролювати і впливати на обстановку. Ми це використовуємо для того, щоб нанести ураження, знаючи, що в будь-якій армії світу система управління — це основа боєздатності військ. Саме тому така чисельність загиблих серед вищих і старших офіцерів збройних сил РФ.

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Їх є ким замінити, є заступники, офіцери нижчої ланки — резерв завжди є. Але людина, яка заступає на посаду, повинна цю посаду прийняти, повинна усвідомити стан справ і порядок дій, які зараз виконуються. При цьому в період війни найголовніше — не почати переналаштовувати систему управління під себе. Втім жодна людина цього виконати не може — кожен вибудовує систему під себе. І цей перехідний період для нас найліпший, тому що, поки людина опановує посаду та починає впроваджувати свої методи управління, в військах послаблюється система управління, і це може викликати хаос або плутанину.

Іміджеві, репутаційні втрати для російської армії дуже великі. Назовні це призводить до того, що західні аналітики починають переоцінювати стан справ і бойові можливості збройних сил РФ, і це дуже добре, тому що їхній рейтинг в світі різко падає. Але це не особливо впливає на хід бойових дій. Для нас головне те, що іміджеві втрати [відбуваються] в самій армії Росії.

По-перше, коли генерали гинуть в такій кількості, це фактично знищує мотивацію та моральний дух бійців. А по-друге, армія — це система єдиноначальності, жорстка вертикаль, і роль особистості на кожному рівні управління дуже значна. Якщо, припустимо, командир частини або з'єднання був авторитетом для свої підлеглих, і його вбили, то авторитету більше немає — на що рівнятися? З кого брати приклад? Ось це для нас найголовніше: російські війська деморалізуються з кожною загибеллю представників старшого або вищого офіцерського складу.

Що коїться в державі, то коїться і в армії

Ця жорстка вертикаль — це абсолютно не сучасно, це минуле сторіччя, але ж треба розуміти, що армія є дзеркалом держави. Що коїться в державі, то коїться і в армії. Якщо в країні тоталітарний режим і жорстка владна вертикаль, то те ж саме відбувається і в збройних силах. Це, до речі, нам в деякій мірі допомагає, тому що російські військові не можуть проявити ініціативу, не можуть відхилитися від поставленого завдання і за будь-яку ціну намагаються виконати наказ. Це призводить до великих втрат і в кінцевому підсумку до невиконання цього наказу.

Битва за Донбас

Наступальна операція розрахована на 10−14 діб, не більше. Це класика планування, організації і ведення бойових дій. Далі треба вводити другий ешелон, якого в Росії на сьогоднішній день немає. Тому від дати початку наступальних дій (не масованого наступу, вони так і не змогли його організувати) відрахуйте 14 днів — це і буде кінцева дата, коли Росія матиме змогу проводити активні наступальні дії. Після цього треба буде робити паузу і перегруповувати війська.

Нам також у будь-якому випадку доведеться проводити перегрупування військ, тому що ми переходитимемо від оборонних дій до наступальних, але не таке суттєве, як РФ. Вона мусить відновлювати боєздатність тих військ, які сьогодні приймають участь у бойових діях, бо ми дуже непогано виконуємо наше головне завдання — нанесення втрат і позбавлення підрозділів російських військ боєздатності. А щодо надходження озброєння [до ЗСУ] і підготовки до контрнаступальних дій, то це вже почалося і триває зараз.

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Зараз Росія задіює підводні човни [для нанесення ракетних ударів по території України]. На жаль, в районі пуску ракет боротися з підводними човнами немає можливості, тому що вони здійснюють пуск з глибини 50 метрів, але після кожного залпу ці підводні човни заходять в порт, щоб загрузити новий комплект ракет, і там тривалий час знаходяться в надводному положенні. Думаю, якщо у нас буде змога, ми скористаємося таким чинником і зможемо застосувати наше ракетне озброєння для знищення цих човнів.

Авіація Росії на сьогоднішній день намагається працювати дистанційно, на наші позиції вони заходять тільки штурмовиками. Решта, бомбардувальники і винищувачі-бомбардувальники, здійснюють пуски ракет, не підходячи до переднього краю, щоб не виходити з зони покриття власної ППО і не попадати в зону дії нашої ППО. Тому два-три літаки, збитих кожного дня — це велика перемога з боку наших повітряних сил.

Природа допомагає нам: використовувати відкриту місцевість для проходження важкої техніки сьогодні дуже складно. Наші ґрунти рихлі та жирні, техніка в’язне, а танк, який ув’яз в чорноземі, видернути вкрай непросто. Через це російські війська змушені прив’язуватися до лісних просік, до доріг з будь-яким покриттям, і це звужує їх можливості і маневреність.

Відкрите питання

Ми були попереджені про можливість широкомасштабної війни, але я б не сказав, що були повністю до неї готові. Треба було починати готуватися в 2015 році, після підписання Мінських угод. Було зрозуміло, що війна повернеться, тому що перемир’я — це не є закінчення війни. Отже, ми були попереджені, але не були готові, і сьогодні витягуємо протистояння тільки за рахунок підтримки західних партнерами наших збройних сил і нашої країни.

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Якщо взяти держоборонне замовлення за кожен рік, починаючи з 2015-го, і подивитися, наскільки воно виконувалося, якщо згадати, що до початку війни так і не з’явився такий документ, як військова реформа, і ми не визначилися навіть зі стандартами калібрів для зброї — стане зрозуміло, що ми не готувалися. Розрахунки, я більше, ніж упевнений, були. Плани були відпрацьовані. Але, на жаль, вони залишилися планами до самого початку війни.

Щодо виходів з Криму, то принаймні до осені минулого року вони були заміновані. Все було заміновано — мости, проходи, шляхи; були розставлені протитанкові споруди. Хто дав наказ все це зняти і розмінувати — ось в чому треба розбиратися.

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