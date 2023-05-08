Когда все активы могут быть заморожены в один день 8 мая, 12:35

Вы готовы к еще большей зависимости от государства и ограничению своих прав? А к тому, что в один день все ваши активы могут быть заморожены или аннулированы?

Не буду томить — речь о государственных цифровых валютах CBDC (Central bank digital currency).

Существует три основных вида цифровой валюты: криптовалюта, стейблкоины и цифровая валюта центрального банка, известная как CBDCs. В отличие от криптовалют таких как Bitcoin, построенных на распределенных реестрах (блокчейн), CBDC выпускается государством централизованно.

Видео дня

Казалось бы, уже есть безналичные валюты, чем цифровые валюты лучше или хуже?

1. По своим платежным свойствам цифровые валюты центробанка будут почти такие же, как и обычные фиатные деньги. Можно хранить, получать платежи и оплачивать счета.

2. Но для работы с CBDC нужен будет отдельный кошелек, который будет привязан к сети Центробанка-эмитента (и будет контролироваться им же).

3. Центробанк будет видеть все транзакции и иметь возможность отслеживать нахождение любой цифровой единицы в любой момент времени.

4. По своей природе цифровая валюта — это программа, которая может иметь массу встроенных алгоритмов и задач: записывать информацию обо всех транзакциях, делиться информацией, иметь ограниченный срок существования (например, два года) для стимулирования денежного обращения, а не накопления.

Для работы с CBDC нужен будет отдельный кошелек

5. А если это программа, а не учетная запись на счету в банке или в клиринговой системе, то есть и риски киберугроз.

6. Центральный банк, выпустивший CBDC, может установить ограничения по его использованию, например, максимальную сумму, которую можно перевести, или определенные категории товаров и услуг, на которые его можно потратить.

7. И если сеть централизованная, то в один прекрасный день она может лечь… Последствия вы представляете.

Для центробанка и государства, как по мне, одни плюсы:

— контроль каждой транзакции — никакой теневой экономики, все прозрачно и под контролем государства (!)

— ноль приватности.

— наличие полной информации об образе жизни каждого гражданина (где и сколько зарабатывает, куда и на что тратит, где хранит).

— но и ноль коррупции (ага, расскажите это украинцам).

— рост налоговых поступлений в бюджет и, по факту, рост реальной налоговой нагрузки на бизнес (сегодня бизнес выживает, используя законные инструменты минимизации налоговых последствий, цифровые валюты — могут обнулить эти возможности и реальная налоговая нагрузка убьет экономику).

— контроль качества жизни граждан.

— контроль и ограничение прав оппозиционеров или неугодных власти людей (заморозили кошелек и все).

— мгновенный арест и списание цифровых активов в случае уголовных дел (АРМА уже топчется в очереди).

— в случае таргетирования инфляции Центробанк может ограничивать возможность отдельных категорий покупок или, в принципе, обращения цифровых валют.

Какие преимущества для граждан? Попробуйте ответить сами.

P. S. В ноябре 2022 года НБУ уже презентовал цифровую гривню, ждем улучшения.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

