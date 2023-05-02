Как война может повлиять на переход к 12-летней системе образования в Украине 2 мая, 17:00 NV Премиум

Переход украинской школы на 12-летний цикл обучения предусмотрен концепцией НУШ и должен состояться до 2027 года

Идея об ускоренном переходе на 12-летку прозвучала во время презентации результатов исследования Образование во время войны. Ее озвучил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак, как один из вариантов преодоления образовательных потерь.

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Однако уже вскоре новый глава МОН Оксен Лисовый заявил, что на сегодня отсутствуют возможности для дополнительного года обучения уже с 2024, поскольку для этого нужны как минимум дополнительные средства, которые будут покрывать дополнительные часы для педагогов. В оптимальном же варианте для полноценного запуска старшей профильной школы, где обучение будет происходить с 10 по 12 класс необходим новый государственный стандарт образования.

А в идеале следовало бы иметь модельные программы, разработанные дидактические материалы, дополнительное оборудование для профильного обучения и тому подобное. И наконец полноценную сеть лицеев, которые должны функционировать отдельно от младшей и средней школ. Если для финализации стандарта (работа над ним началась, но была приостановлена войной), публичного обсуждения и коммуникации для широкой аудитории нужно несколько сотен тысяч евро, то цена вопроса разработки и тиражирования дидактических материалов уже миллионы евро или долларов. Здесь и раньше не обходилось без помощи доноров из ЕС, а теперь и подавно.

Нынешняя ситуация как бы и дает больше шансов на привлечение средств для обеспечения образовательных потребностей, но и создает конкуренцию приоритетов. И очень часто восстановление или ремонт разрушенных школ для доноров более понятный и простой шаг, чем планы на будущее. В государственном бюджете найти средства на развитие системы образования еще сложнее. Если этим заняться уже сейчас с прицелом на 2027 год, то шансы, конечно, есть.

Если этим заняться уже сейчас с прицелом на 2027 год, то шансы, конечно, есть

Несмотря на это в предложении ускорять нововведения остается резон и своя логика. Во-первых, потому, что именно сейчас общество более склонно принять радикальные шаги. Во-вторых, чтобы результаты изменений оказались устойчивыми и закрепились, необходимо тестировать их на меньших масштабах, выявлять и устранять баги, подбирать оптимальный вариант.

Каким же образом и ресурсно подготовиться к нововведениям и воспользоваться энергией момента? Выходом может быть отказ от типовых программ в старшей школе уже сейчас. Предоставление права школам на свой риск вводить дополнительный год обучения как профориентационный. Прежде всего этим воспользуются частные школы, что даст разнообразие моделей, из которых со временем можно будет выбрать оптимальную для масштабирования на национальном уровне. Другой существенный момент для старта 12-летки в связке школа — вуз. Здесь также стоит потестить несколько подходов. Например, поступление на основе портфолио. Для этого нужны и изменения в формате ВНО, которое является пропуском из среднего на высший уровень образования. Основу заданий должны составлять задания на понимание материала, в противовес нынешнему подходу, основанному на запоминании разрозненных фактов.

Отдельная тема — новая управленческая культура и подготовка новой когорты руководителей, которые осилят весь массив вызовов, связанных с системными изменениями.

Итак, начинать нужно уже сейчас, нацеливаясь на успешное масштабирование к 2027 году.

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