Неопределенность в отношении F-16 для Украины. Что за этим стоит 16 августа, 07:13 NV Премиум

Мы сейчас в ситуации, когда нам не дают победить, но не дают и быть побежденными

На прошлой неделе в материале в The New York Times прозвучал тезис, что Украина может победить и без F-16. Якобы они не оказали бы решающего влияния на поле боя. Дьявол всегда кроется в деталях. В зависимости от количества. Если бы мы получили достаточное количество F-16, то они бы повлияли на ситуацию на поле боя. Если мы бы получили четыре, шесть, 12, даже 24, то они не повлияли бы на ситуацию на поле боя, но значительно уменьшили бы наши потери — и военных, и гражданских.

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F-16 могут использоваться и как истребители ПВО, и как классические истребители для борьбы с вражеской авиацией. Нам вообще непонятно, как мы можем победить, не имея вообще авиации, не имея дальнобойного оружия. Это вообще какой-то нонсенс. Что такое победа? Это захват вражеской территории или создание ситуации, при которой истребили вражескую армию настолько, что она не может продолжать боевые действия.

Мы сейчас в ситуации, когда нам не дают победить, но не дают и быть побежденными. То есть война на истощение России,