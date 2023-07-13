НАТО дало Украине перспективу без конца 13 июля, 20:13 NV Премиум

НАТО во главе с США и Германией не назвало Киеву даты присоединения к военному альянсу. Это недальновидное решение, которым Россия воспользуется

Ультрамарафон назывался «От Бахмута до Вильнюса — Я поднимаю флаг Украины за НАТО». Он стартовал в Киеве. Больше недели группы украинцев по очереди бежали из своей столицы в столицу Литвы — Вильнюс. Они несли потрепанный национальный флаг из Бахмута, города на линии фронта, почти полностью разрушенного Россией. Бегуны были одеты в белые футболки с одинаковым номером — 33 — и надписью НАТО.

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Теплым солнечным вечером 11 июля они вышли на площадь в центре Вильнюса. Толпы людей, многие из которых набросили себе на плечи украинский флаг, собрались, чтобы поприветствовать уставших бегунов. Затем, через несколько минут, на трибуну вышел президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении супруги. Толпа взорвалась аплодисментами и криками «Слава Україні».

Визит Зеленского в Вильнюс совпал с первым днем решающего саммита НАТО, который принимала Литва. Киев, как и его самые стойкие сторонники — Польша и три прибалтийских государства Эстония, Латвия и Литва — ожидал положительного исхода. Они надеялись, что военный альянс заявит, что Украина вступит в НАТО после окончания войны. Были даже те, кто хотел, чтобы Украина была принята раньше.

Ни то, ни другое не произошло.

Вместо этого в длинном коммюнике — где было удивительно мало о войне в Украине — говорилось: «Мы сможем направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены».

Это было почти повторение злополучного саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году,