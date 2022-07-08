Россия останется там, где она есть. Какие гарантии безопасности может получить Украина? 8 июля, 20:13 Эксклюзив НВ

Несмотря на нашу уверенность в победе Украины, должны признать, что перспективы будущей победы или образ этого мирного соглашения на сегодняшний день не до конца определены

Абсолютно логично, что на официальном и экспертном уровнях сейчас дискутируется вопрос будущих гарантий безопасности Украины. Есть понимание того, что Россия останется там, где она есть, в том или ином виде. Эта перспектива угрозы, которая будет постоянной для Украины, побуждает к тому, чтобы Украина и ее партнеры рассматривали возможные варианты обеспечения внешних гарантий безопасности.

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Скажу сначала о собственных (национальных) гарантиях, даже если есть надежные внешние.

Один из них в начале войны рассматривался как компромисс — вариант вооруженного нейтралитета для Украины. Он предусматривает неприсоединение ни к одному из военных блоков. Но при этом у страны есть собственные оборонительные способности, демотивирующие потенциального агрессора. Потому что победа агрессора неуверенна, однако определён тот вред, который может нанести потенциальная жертва в случае такого нападения.

На сегодняшний день наиболее надежной опцией обеспечения внешних гарантий является присоединение государства к оборонному союзу. Для Украины таких опций до 2014 года рассматривалось две ОДКБ и НАТО. Присоединение к первому отпадает, вопрос обретения полноправного членства на данный момент — перспектива довольно отдаленная. При этом формальные гарантии, прописанные в соответствующих договорах, теоретически надежны, а на практике не стопроцентными.

Возьмем ОДКБ.

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