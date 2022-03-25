О ближайшем будущем России и Украины 25 марта, 13:29 Цей матеріал також доступний українською

Ставлю на то, что через год не будет ни Путина, ни той России, какой она была в начале 2022 года

А ведь действительно. Жила себе Россия, имея самую большую территорию из всех стран. Получала сверхприбыли от экспорта энергетики. Много чернозема, лесов, еще больше природных богатств, золото, алмазы, изумруды. Богатела понемногу. Особенно олигархами.

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Мир считался с ней. Обсуждал планы по Ближнему Востоку, Европе. Договаривался об объемах добычи энергоресурсов и балансировке цен. Обсуждали продовольственную безопасность.

Была этаким почти субъектом. И за три недели из-за сумасшедшего диктатора превратилась в худшую копию Северной Кореи. Никто за одним столом ее не хочет видеть. Энергию покупать не хочет. Договариваться с лживым диктатором тоже никто не готов.

Народ из страны разбегается. Ставлю на то, что через год не будет ни Путина, ни той России, какой она была в начале 2022 года.

Любая попытка запустить ядерные ракеты приведет к уничтожению самой России. Российские ракеты не факт, что взлетят, а если взлетят, не факт, что долетят, а если долетят, не факт, что взорвутся. Русские сами отрубают тянущийся к кнопке палец, вот увидите. И сама Россия будет разъединена на 10−15 самодостаточных регионов, которые сегодня профицитные.

1. Татарстан

2. Калужская область

3. Ленинградская область

4. Московская область

5. Самарская область

6. Сахалинская область

7. Свердловская область

8. Тюменская область

9. Ненецкий автономный округ

10. Ханты-Мансийский автономный округ

11. Ямало-Ненецкий автономный округ.

И все остальные, которые будут выживать внутренними разборками и ограблениями соседей.

Сама Россия будет разъединена на 10−15 самодостаточных регионов

Но даже профицитные регионы быстро обнищают из-за эмбарго на экспорт нефти из регионов России и роста добычи странами ОПЕК.

Внутренние распри создадут риски для контроля ядерных технологий и этот контроль будет обеспечен специальными миротворческими силами ООН, состоящими из европейцев, украинцев, американцев и китайцев. В результате будет проведено полное ядерное разоружение России в обмен на гарантии безопасности и серьезные финансовые вливания для экономической самодостаточности регионов.

Постоянная часть России практически полностью перейдет под контроль Китая. Курилы вернутся в Японию. Финляндия, Украина, Германия и страны Балтии вернут свои территории.

Европейская часть России будет стремиться к самодостаточности, но она будет под контролем Германии, Франции и Украины, совместно с Польшей.

Это не быстрый путь, но в ближайшие 10 лет он будет пройден.

Что будет с Украиной? Украина уже удивила весь мир. Украина победит.

Украинская нация впервые за 100 лет стала монолитной и у нас после победы будут вопросы, на которые нужно найти ответы:

— Что такое Украина?

— Почему мы, украинцы вместе и почему это нам выгодно?

— Какие наши общие цели?

— Какова роль государства для нас и где зона нашего комфорта в отношениях с нашим государством?

— Какую роль и место займет Украина в Европе и Мире?

— Как мы все вместе этого достигнем?

И покажет Украина Европе и всему миру новый тип государства, новые горизонты и динамику его развития. И станет Украина самым комфортным, прогрессивным, инновационным государством с высоким качеством жизни в Европе. И этот путь не быстрый, но достижимый в течение 15−20 лет. А начнем мы уже в этом, в 2022-м.

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