Дилемма ценностей на войне 12 сентября, 15:30

Россия использует демократические принципы против их же носителей

С тех пор, как мы начали консультации с экспертами, в частности Биллом Браудером (инициатором «акта Магнитского», специалистом по изъятию активов) относительно процесса конфискации российских денег в пользу Украины, мы столкнулись с неожиданной преградой — священным правом частной собственности. Оно является неприкосновенным краеугольным камнем, на котором строится и держится общество демократических стран. И всякий раз, когда речь шла о необходимости конфисковать российские средства в США, Канаде, ЕС или Великобритании, мы слышали: это противоестественно, частная собственность является сакральной и частью демократических ценностей, с которыми мы живем.

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Это важный аргумент, с ним и его восприятием нужно работать. Но он поднимает вопрос: все ли демократические ценности одинаковы?

По данным опроса, проведенного Pew Research Center, в развитых демократических странах в среднем более 67% людей в 34 странах во главу угла ставят справедливую судебную систему, гендерное равенство, свободу вероисповедания, свободу слова, свободу прессы и свободу в интернете. То есть свобода остается ключевой.

Но во время полномасштабной войны все это оказывается под опасностью. Мы можем потерять свободу слова, свободу вероисповеданий, личную свободу, независимость, право выбора и право собственности. И здесь речь идет не только об Украине.

Фактически мы вынуждены ставить демократические страны перед Trolley dilemma («Проблема вагонетки» — старая этическая задача, когда неуправляемая вагонетка на полной скорости несется на рабочих, а вам следует решить, как переключать колеи: погибнет один человек или пять).

Свобода демократии важнее частной собственности агрессора

Еще одно исследование Pew Research Center, проведенное в понедельник, показывает, что граждане испытывают недовольство тем, как работают их демократии: это связано со многими факторами, включая экономические показатели, компетентность правительства и общую справедливость политической и экономической системы. 56% опрошенных в 17 странах с развитой экономикой считают, что их политическая система нуждается в серьезных изменениях.

На этом недовольстве играет Кремль, спонсируя популистов или подогревая общественные настроения. Недавние митинги в Чехии — этому пример. Люди вышли на улицы против высоких цен на энергоносители, против вакцинации, против мигрантов и среди этих требований как-то оказалась отмена или уменьшение помощи Украине.

Кроме того, Россия использует демократические принципы против их же носителей: есть свобода слова и враг использует ее для насыщения своей пропагандой всех сфер нашего и западного общества; есть свобода передвижения и враг продвигает нарратив о запрете выезда за границу мужчинам; есть право собственности и Кремль спекулирует, что его деньги должны оставаться неприкосновенными, как и деньги любой из демократических стран. А еще у тирана нет проблемы ценностей — он легко пустит вагонетку по кругу и будет убивать всех.

Решить Trolley dilemma можно двумя путями: бездействием, когда человек не выбирает, кого спасать (а значит не несет ответственности за последствия) и утилитарно, выбирая меньшее количество жертв. Сейчас Украина воюет за фундаментальную свободу. Ту свободу, которая потом разрешает и свободные выборы, и свободное передвижение, и право собственности. Без первого не будет других: если мы сейчас поиграем важнейшую битву за свободу, то остальное исчезнет само по себе.

Поэтому сейчас Украина требует у партнеров принять утилитарное решение, продиктованное исключительной ситуацией, — поступиться правом частной собственности и ее неприкосновенностью, чтобы спасти ценность гораздо большую и более важную для всех — свободу. Украина сейчас борется не просто за свою независимость, но и защищает цивилизованный мир. Мы платим за это своими жизнями, нам нужны инструменты для этой борьбы и российские активы стали бы полезным ресурсом. Соответственно, вагонетку придется пустить на право частной собственности, спасая свободу слова, свободу выбора, свободу передвижения, свободу печати и т. д.

Ради свободы и независимости нам обязаны дать возможность конфисковать активы РФ. Это сложный путь, но вполне реальный: капля точит камень не силой, а частотой попадания в одну точку. Это то, над чем сейчас мы работаем. И результаты уже есть. Канада приняла изменения в свое законодательство, позволяющее передавать конфискованные российские активы в пользу Украины. Это прецедент и пример для других стран, который мы используем, чтобы убедить партнеров приступать к принятию аналогичных решений.

Мы осознаем, насколько такие решения болезненны, неприятны и сложны для Запада, но они должны быть. Не может агрессор и его прихвостни рассчитывать на те же блага и принципы, которые имеют члены Европейского демократического мира. Западные налогоплательщики не должны платить за восстановление разрушенного россиянами, если за это могут платить россияне. Свобода демократии важнее частной собственности агрессора.

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