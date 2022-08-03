Какое оружие США передадут Украине и помешает ли ситуация с Тайванем 3 августа, 15:03 Эксклюзив НВ

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства из-за обострения вокруг Тайваня, есть прогресс в отношениях с США по расширению видов вооружения, которое получит Украина

Есть определенный график поставок вооружения в Украину, но он тайный. Обнародованию не подлежит. Так что трудно комментировать, насколько он выполняется. Я бы сказал так: на фоне достаточно успешного применения ВСУ предоставленного вооружения качество предоставляемой военной техники — сложной, дорогой, — увеличивается. То есть в качественном измерении вооружение поставляется хорошо. Увеличивается классификация видов предоставляемых нам вооружений. А вот количество для нас неудовлетворительное. На это есть субъективные и объективные причины.

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Объективные причины просты. Подавляющее число вооруженных стран НАТО не готовилось к большим войнам. Не планировали участие в масштабных войнах. И на вооружении у них не так много того, в чем мы нуждаемся. Объясню на простом примере — РСЗО разных типов — то, что нам очень нужно. В подавляющем большинстве стран НАТО количество РСЗО измеряется десятками. Украина нуждается в сотнях. В перечне стран, имеющих больше всего такого вида вооружения, в первой двадцатке преимущественно те, которые РСЗО нам по понятным причинам не предоставят: Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея, Мьянма, Ливия, Египет, Казахстан, Азербайджан, Сербия, Армения. В перечне стран, чье количество РСЗО измеряется сотнями, только США.

Но и здесь есть определенная проблема-оговорка. Сейчас она приобрела особую актуальность — это возможная угроза вторжения Китая на территорию Тайваня. В отличие от Украины, Тайвань является союзником США, несмотря на то, что те официально не признали их независимость. Но у них есть отдельный документ — акт об отношениях с Тайванем — предусматривающий оказание помощи Тайваню. Поэтому определенное количество вооружений зарезервировано на непредвиденные случаи, в частности, на период обострения или военного конфликта между Тайванем и Китаем. И в зависимости от степени вовлеченности США в этот процесс они вынуждены будут оказывать Тайваню определенную военно-техническую помощь.

Так что определенное количество видов вооружений, даже при большом желании, не сможет быть передано Украине. Это будет проблема. Кроме того, боеприпасы к HIMARS очень дорогие, и США очень бережно нам их предоставляют. Их можно понять. И большого излишка этих боеприпасов у них нет. Потому что США тоже не готовились к тому, что им придется в промышленных масштабах эти боеприпасы куда-нибудь поставлять. Поэтому еще раз скажу: боеприпасы и оружие нам поставляются, но в большом количестве, к сожалению, думаю, по крайней мере пока мы рассчитывать на сотни таких систем и сотни тысяч ракет к ним не можем. И это касается не только РСЗО.

Многие страны, которые готовы нам поставлять, не имеют большого количества вооружения, особенно современного, которое они могут без потери для собственной национальной безопасности нам передавать. Они это делают. Кто активнее, кто пассивнее. Надо воздать должное тем странам, которые это делают активно, это Великобритания, США и Польша.

При всех неблагоприятных обстоятельствах, возникших с обострением вокруг Тайваня, происходит прогресс в отношениях с нашими партнерами по расширению видов вооружения, которое получит Украина. Я точно не являюсь крупнейшим оптимистом, но имею обоснованный оптимизм по этому вопросу. Так как еще месяц назад вопрос о том, предоставлять ли нам боевую авиацию, обсуждался очень теоретически, то сегодня это уже вышло в практическую плоскость. Мы сможем получить эти самолеты. Вопрос в том, это будут F-15 или F-16.

Так же продвигается хотя и медленнее, вопрос о предоставлении нам определенных систем ПВО, и вернулись к вопросу получения ракет ATACMS. Есть надежда, что от разговоров мы перейдем к конкретным поставкам.

Мы долбим эту скалу каждый день ценой огромных жертв, усилий наших военных. И постепенно ломаем этот лед недоверия, мол, вы потеряете, не научитесь работать. Насколько знаю, очень довольны наши партнеры эффективностью использования этих сложных систем, речь идет о HIMARS, французских САУ Caesar. Низки потери этой техники, несмотря на все заявления россиян.

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