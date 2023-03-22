Молчание Си 22 марта, 19:01

Чем жила страна 22 марта 2023 года

● Молчание Си. Двухдневный визит главы КНР Си Цзиньпина к российскому диктатору был «поездкой дружбы, сотрудничества и мира», а сам он сохраняет «нейтралитет» по поводу полномасштабной войны против Украины. Об этом сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь в ходе брифинга. По его словам, Пекин будет «продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса», вероятно, имея в виду документ, который называют мирным планом КНР. «[Китай ] не имеет эгоистических мотивов в украинском вопросе, не стоит в стороне и не пользуется возможностью извлечь выгоду для себя. То, что сделал Китай, сводится к одному — способствовать мирным переговорам», — сказал спикер МИД.

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Один из журналистов отметил, что, учитывая договоренности и «теплые» разговоры Си Цзиньпина с Путиным, можно усомниться в «нейтральности» Пекина по Украине. И спросил: почему тогда Китай до сих пор не поговорил с президентом Владимиром Зеленским? Вэньбинь уклонился от прямого ответа, сказав: «Наша позиция по украинскому вопросу является последовательной и четкой, и Китай поддерживает связь со всеми сторонами».

20−22 марта Си Цзиньпин находился в Москве, став первым лидером, встретившимся с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

● Китайский русский язык. Вчера по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин сделали ряд заявлений.

Самое главное из того, что сказал российский диктатор: «Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования по Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве; По большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают, онивыступают против нанесения какими-либо государствами или блоками вреда интересам других стран; Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю; Москва намерена наращивать поставки сжиженного газа и нефти в Китай».

Самое главное из того, что сказал Си Цзиньпин: Китайско-российские связи вышли за пределы двусторонних отношений, имеют большое значение для миропорядка; Китай и Россия будут и дальше «отстаивать основные нормы международных отношений» в Совбезе ООН; Китай руководствуется «основами устава ООН» относительно «украинского кризиса» и придерживается «непредвзятой позиции», выступает за мир и диалог в вопросе «урегулирования конфликта»; Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования «многополярного мира».

Было и совместное заявление: РФ и КНР заявили о «недопустимости нарушения интересов любой страны в сфере безопасности»; РФ положительно оценивает позицию Китая по отношению к Украине, Китай положительно оценивает готовность РФ к запуску переговоров. Для решения «украинского кризиса» надо предотвращать «блоковое противостояние и разжигание конфликта». РФ и Китай также призвали избегать перехода «кризиса» в «неконтролируемую фазу»; Россия и Китай намерены оказывать взаимную поддержку защиты интересов друг друга, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности; Россия и Китай выразили «большое беспокойство» усилением связей НАТО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по военным вопросам и призвали НАТО «уважать суверенитет других государств и их интересы»; Россия и Китай договорились регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения; РФ и Китай заявили, что хотят укрепить энергетическое партнерство; Россия и Китай заявили, что выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совбеза ООН [РФ имеет в нем право вето].

● Киев обратился к Пекину. А президент Владимир Зеленский заявил, что Китаю публично и по дипломатическим каналам передали украинскую формулу мира. Он добавил, что Киев приглашает Пекин к диалогу и ждет ответа.

● Завершение визита Си Цзиньпина в Москву подтвердило, что именно Пекин теперь доминирует в российско-китайских отношениях: Путину пришлось взять на себя гораздо больше обязательств, чем озвучил лидер КНР. Российский диктатор, вероятно, не добился от него максимальной поддержки. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

● Путин попробует еще раз? США ожидают, что ближайшие недели войны будут критическими, поскольку Россия попытается снова наступать, и, возможно, на разных направлениях. Такое мнение высказал Джон Кирби, представитель Белого дома по нацбезопасности. «Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была готова к этому», — добавил он.

Кирби уточнил, что США хотят быть уверенными, что Украина сможет не только защищаться, но и проводить собственные наступательные операции в то время и в том месте, в том размере и в том масштабе, который они выберут.

● США в вопросе обороны города Бахмут поддерживают и полностью полагаются на выбор Украины, заявил Джон Кирби.

● Зеленский побывал в самом горячей точке войны. Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий, пообщался с военнослужащими, вручил некоторым из них государственные награды.

● Все продолжается. В Силах обороны Украины прокомментировали выводы британской разведки, которая сообщила, что российское наступление на Бахмут слабеет. Как заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, войска страны-агрессора продолжают атаковать город в привычном для себя темпе.

Кроме того, глава государства провел заседание Ставки:

● «Провел сегодня заседание Ставки. Главный вопрос — передовая. Наши воины, наши позиции, наше усиление. Докладывали командующие, главком, разведка. Один из вопросов, которому всегда максимум внимания — это поставка боеприпасов, поддержка от наших партнеров. Ожидаем увеличения поставок именно того, что нам нужно именно сейчас», — заявил Владимир Зеленский.

● Укроборонпром вместе с одной страной НАТО наладил за границей производство артиллерийских 122-мм снарядов. Одну партию уже отгрузили для ВСУ.

● Почти 1 тыс. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 920 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 167 490 военных. Это данные Генштаба на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3557 (+5 в сутки), боевых бронированных машин — 6887 (+8), артсистем — 2589 (+3), РСЗО — 509 (+2), средств ПВО — 272 (+2), самолетов — 305 (+0), вертолетов — 290 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2183 (+16) и многое другое.

● Взрывы в оккупированном Севастополе. Утром 22 марта в Севастополе раздалась серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационная «власть» заявила об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели.

Точных данных о нанесенном ущербе пока нет, но в ОК Юг ВСУ сообщили, что после нового «хлопка» в Севастополе Россия вывела в море подальше от бухты два корабля-ракетоносителя с общим залпом 16 ракет.

Американский эксперт по подводным аппаратам и OSINT-аналитик Х. Саттон отметил, что украинские морские беспилотники и БПЛА, похоже, атаковали российский флот в Севастополе. Он также обнародовал скриншот, на котором, вероятно, горит один из морских дронов возле плавучих боновых оборонительных сооружений гавани. «Даже если ни одно судно не потоплено, атаки возымеют большое влияние», — убежден Саттон.

Враг же бьет по мирным объектам:

● Удар по Киевщине. Ночью 22 марта российские оккупанты атаковали регионы Украины иранскими беспилотниками Shahed. В Ржищеве (это Киевская область, южнее столицы) они ударили по двум общежитиям и лицею. Днем в ГСЧС сообщили, что количество погибших там возросло до семи человек. Травмы получили девять человек, включая одного ребенка. Спасательные работы продолжаются.

● Обстрел Запорожья. А днем россияне обстреляли районы города Запорожья и остров Хортицу, — глава местной ОВ сообщил о шести выпущенных по городу ракетах. По данным прокуратуры, по меньшей мере одна из них попала в два девятиэтажных жилых дома в спальном районе (в угол между многоэтажками), рядом нет военных объектов. Воздушные силы ВСУ предполагают, что враг нанес удар с РСЗО дальнего действия Торнадо-С. Известно об одном погибшем и 27 госпитализированных, из них трое детей. Президент Владимир Зеленский показал видео попадания одной из ракет в многоэтажку и призвал мир к большему единству и решительности, чтобы «быстрее победить российский террор и защитить жизни».

● Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил дату слушаний по межгосударственному делу Украины против России по иску Киева о нарушениях в оккупированном РФ Крыму. На этом заседании суд рассмотрит по существу жалобы, которые уже были признаны приемлемыми, а также вопросы приемлемости и сути дела политических заключенных и жалобы осужденных по статье 8 Конвенции.

Украина подала жалобу против России в ЕСПЧ в марте 2014 года, попросив рассмотреть многочисленные нарушения на оккупированном полуострове Европейской конвенции по правам человека. В августе 2015 года Киев подал второй иск. В 2018-м ЕСПЧ объединил их и передал рассмотрение в Большую палату ЕСПЧ. Москва отрицает юрисдикцию этого суда в рассмотрении украинского иска.

● НАБУ продолжает. НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко. В бюро заявили, что тот якобы руководил преступной организацией, участники на протяжении 2019−2021 годов завладели более 500 млн грн средств Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля ОПЗ, составляет более 2 млрд грн, утверждают в НАБУ.

За время работы в Фонде Сенниченко как минимум дважды сдавал НАБУ взяточников, пытавшихся его коррумпировать. А именно бюро в последнее время открыло «сезон охоты» за бывшими государственными топ-менеджерами «новой волны».

И наконец:

● Новый министр согласен на проверку. Нового главу Минобразования и науки Оксена Лисового обвинили в присутствии плагиата в его кандидатской диссертации. Малая академия наук, возглавляемая Лисовым, сообщила, что отправит диссертацию в несколько авторитетных экспертиз. Лисовой же заявил о своей нулевой толерантности к академическому неблагочестию.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.