Тайная дипломатия Белого дома в Кремле 7 ноября, 18:28

Чем жила страна 07 ноября 2022 года

● Путин на публичную «порку» не поедет? Президент Индонезии Джоко Видодо выразил сомнение в том, что российский диктатор приедет на саммит G20, который состоится на следующей неделе.

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Видодо заявил Financial Times, что у него есть «сильное ощущение», что Путина не будет. Такая уверенность появилась у президента Индонезии после разговора с хозяином Кремля. Впрочем, он подчеркнул, что россияне, как и раньше, могут принимать участие в саммите G20, в центре дискуссии которого будут стоять продовольственная и энергетическая безопасности. Индонезия также надеется содействовать международному диалогу, чтобы противодействовать «очень тревожному» росту напряженности.

● Пресс-секретарь Кремля Песков сказал сегодня, что об участии Путина в саммите G20 станет известно к концу текущей недели.

● В Индонезии, по оценкам ряда аналитиков, российского диктатора мог ждать «холодный душ», — от встречи с ним там отказался Джо Байден, а представители Китая, Индии и Турции, вероятно, поставили Путину условию достичь перемирия с Украиной до начала саммита. Также в Индонезию решил не ехать Владимир Зеленский, если там будут присутствовать представители оккупантов.

● Тайная дипломатия Белого дома в Кремле. В последние месяцы советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником главы РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем совбеза Николаем Патрушевым. Об этом написала американская The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Целью переговоров издание назвало предотвращение эскалации в Украине, включая угрозу использования РФ ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.

По данным собеседников газеты, стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.

● 4 ноября Салливан побывал в Киеве с визитом, который не анонсировался.

● А путинский пресс-секретарь Песков назвал публикацию WSJ «уткой»: «Нам нечего сказать по этой публикации. Много публикуют уток англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом».

В тему:

● У Байдена просят Зеленского показать открытость. Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором. И пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если Путин не будет отстранен от власти. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений.

По словам источников WP, просьба американских чиновников направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а на то, чтобы обеспечить сохранение Киевом поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются «с опасениями избирателей по увеличению длительности войны в Украине на годы».

● Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с РФ, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись». А 4 октября он утвердил решение СНБО о невозможности вести переговоры с российским диктатором Путиным. В ОП тогда пояснили, что переговоры возможны с новым президентом РФ, который «будет более адекватно оценивать реальность».

О мирных переговорах написала и итальянская пресса:

● США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение. Такую информацию опубликовала итальянская La Repubblica, которая утверждает, что Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям. Газета написала: если Херсон будет освобожден, тогда Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости.

При этом:

● Москва охладила свой ядерный реактор угроз. Кремль, вероятно, решил снизить накал ядерных угроз в своей публичной риторике, и в частном порядке, скорее всего, донес месседжи об этом США и их союзникам. Однако Москва наверняка будет по-прежнему пытаться побудить эти страны оказать давление на Украину. Такие предположения в сводке по итогам 6 ноября озвучил Институт изучения войны (ISW).

● А вот президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер убежден, что Украина должна самостоятельно принимать решения о начале переговоров со страной-агрессором РФ.

Фоном для этих дипломатических и околодипломатических маневров стали промежуточные выборы в США, которые пройдет 8 ноября:

● Выборы, которые могут стать поворотным моментом. В США на промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут завтра, досрочно проголосовали уже более 35 млн американцев. Борьба идет за все 435 мест в Палате представителей и за 35 мест (из 100 возможных) в Сенате. С начала 2021 года демократы сохраняют контроль над обеими палатами, что позволяет Джо Байдену продвигать некоторые из своих законодательных приоритетов, нередко при консолидированной оппозиции законодателей-республиканцев. Победа последних (с учетом трампистского крыла партии), как опасаются многие аналитики и политики, может ослабить поддержку Вашингтоном Украины.

● Не удивительно, что россияне уже пытаются вмешаться в выборы. Так, по информации The New York Times, оценивают ситуацию эксперты американской компании по кибербезопасности Recorded Future. Они обратили внимание на то, что в конце лета в соцсетях активизировались фальшивые аккаунты, публикующие контент, направленный на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с Россией.

● А тут как раз и новый фаворит Путина Евгений Пригожин, собственник «фабрики троллей» и ЧВК Вагнер, признал: «Мы вмешивались [в выборы в США], вмешиваемся и будем вмешиваться. Осторожно, аккуратно, хирургически и по-своему так, как мы умеем это делать. Во время наших точечных операций мы будем удалять сразу и почки, и печень».

● Кремль готовит новый большой ракетный удар. Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего, энергетической. Для этого агрессор может использовать и иранские ракеты. Видеообращение с предупреждением об этом сделал президент Владимир Зеленский. B добавил, что «мы готовимся отвечать».

● Президент подчеркнул, что все чаще появляются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один российский корабль — носитель ракет Калибр. «Это очень весомый результат, который обеспечили наши защитники. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы, как на море, так и в небе. Я уверен в этом», — сказал Зеленский.

К слову:

● Запасы ракет истощены. С начала полномасштабной войны РФ использовали уже около 80% своих современных ракет. В частности, Искандеров на вооружении оккупантов осталось всего 120 единиц. Об этом в комментарии The Economist рассказал Вадим Скибицкий, представитель ГУР Минобороны Украины.

Но кремлевский режим пытается пополнить свои запасы за счет Ирана, планируя получить от него около 1000 баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» Fateh-110 и Zolfaghar. «Мы знаем, что договоренности уже достигнуты», — заявил Скибицкий.

● Тегеран врет. Заявление МИД Ирана о том, что страна предоставила «ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до начала войны в Украине», не соответствует действительности. Об этом написал спецпредставитель США по Ирану Роберт Мелли в Twitter: «Неправда — Иран не поставлял ограниченное количество беспилотников до войны. Только этим летом они переправили десятки [дронов в РФ] и имеют своих военных специалистов в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских».

● Украина планирует получить от западных партнеров дальнобойное оружие, которое может сбивать баллистические ракеты иранского производства, рассказал Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ.

● В Украину прибыли NASAMS. «Смотрите, кто здесь! Зенитно-ракетные комплексы [норвежский] NASAMS и [итальянский] Aspide прибыли в Украину!», — написал министр обороны Алексей Резников в Twitter. По его словам, это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает небо более безопасным. «Мы будем продолжать сбивать враждебные цели, которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США», — добавил министр.

● Возможна и большая эвакуация Киева. Киевские власти рассматривают различные сценарии ЧС, которые могут возникнуть в результате террористических атак РФ на объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, комментируя сообщение в The New York Times о том, что столичные власти уже готовятся к эвакуации 3 млн горожан в случае блэкаута. «Несколько дней назад журналисты спросили меня: есть ли у столицы план на случай блэкаута? Отвечу еще раз. В ситуации войны, в которой мы живем, нужно иметь планы на случай разных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. И быть готовым действовать», — подчеркнул он.

● Кличко рассказал, что столичные власти, готовясь к зиме, закупили, привлекли от иностранных партнеров и продолжают закупать генераторы и тепловые пушки. Также обустраиваются теплопункты и укрепляется безопасность объектов критической инфраструктуры.

● Три направления наибольших потерь врага. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 76 460 своих военных, за минувшие сутки — 530. Такие данные на утро 7 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Больше всего потерь за сутки оккупанты понесли на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также враг лишился более 17 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2771 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 5630 (+19), артсистемы — 1782 (+1), реактивные системы залпового огня — 391 (+0), средства ПВО — 202 (+0), самолеты — 277 (+0), вертолеты — 260 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1472 (+7) и многое другое.

● Место смерти. Российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут, безуспешно штурмуя этот некогда 80-тысячный город на севере Донецкой области. Об этом рассказал Сергей Череватый, пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ: «Россияне не останавливаются и поражают наши подразделения огнем, но это вынуждает нас проявлять высокую стойкость. Для врага Бахмут сегодня — это настоящая фабрика смерти». По его словам, ВСУ ежедневно уничтожают от 70 до 100 оккупантов на этом направлении.

● В соцсетях обнародовали серию видео из-под Павловки (юго-западнее Донецка, возле Угледара), где российские оккупанты из-за некомпетентности своего командования попали в настоящую мясорубку. Согласно данным российского оппозиционного издания Медуза, речь идет примерно о трех сотнях убитых, раненых и пропавших без вести военных РФ (и это за четыре дня), основная часть из которых — солдаты 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Морпехи даже написали на родину открытое письмо о своем «непонятном наступлении» губернатору Приморского края РФ Олегу Кожемяко, призвав спасти тех, кто еще остался в живых (Кожемяко, к слову, предположил, что письмо — это «вброс со стороны украинских спецслужб»).

● Затем украинские военные опубликовали еще одно видео разгрома российских оккупантов в районе Павловки, снятое с дрона. «Два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 повреждены артиллерией, ПТРК и фугасами. Таков результат „шинковки“ кацапов 72-й механизированной бригадой [Черные запорожцы]», — сказано в описании к нему.

● Могут уйти самостоятельно. В Херсонской области россияне продолжают перемещать личный состав и укреплять левый берег Днепра, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга. По ее словам, на правый берег свозят недавно мобилизованных, которые составят первую линию обороны. Также оккупанты продолжают передислокацию разных подразделений, которые расположены вокруг Херсона. «Они готовят для себя разные варианты, в том числе подготавливая информационное пространство к так называемым «жестам доброй воли», — отметила Гуменюк.

● Враг уходит в оборону. В захваченном Херсоне российские оккупанты целенаправленно переодеваются в гражданскую одежду, занимают дома мирных жителей и готовятся к уличным боям. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке. При этом российские пропагандисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему «уничтожения мирного населения Силами обороны Украины».

Ранее херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что оккупанты заминировали в городе объекты критической инфраструктуры.

● Оккупанты строят линию обороны вокруг Бердянска (юг Запорожской области, на берегу Азовского моря), а также вокруг расположенного восточнее Мариуполя, — на подъездах к городу устанавливают бетонные пирамиды.

● Кремль уже учит своих пропагандистов оправдывать сдачу Херсона. Как утверждают источники российского оппозиционного издания Медуза, близкие к Кремлю, там уже подготовили несколько новых методичек для пропагандистов. В них указано, как нужно рассказывать о ситуации в Херсоне — для того, чтобы подготовить «общественное мнение» в РФ к тому, что город может быть оставлен.

● В одном из документов указано, что херсонское направление «самое сложное для русской армии на текущем этапе спецоперации». Такую ситуацию пропагандистам предлагают объяснять тем, что Украине «жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность своих террористических формирований, чтобы просить новую помощь Запада».

● В качестве еще одной причины для возможного отступления из Херсона в методичке указано, что Украина и страны НАТО «бросили все силы» именно на это направление фронта — и это грозит «огромным кровопролитием».

● Кроме того, пропагандистам рекомендовано подчеркнуть, что ведение городских боев в Херсоне «нецелесообразно», потому что «они всегда самые тяжелые и разрушительные», а ВСУ «могут просто сровнять Херсон с землей».

Тем временем в Киеве:

● Коломойского лишили Укрнафты, а Жеваго — АвтоКрАЗа. В полную госсобственность переходят стратегически важные предприятия, связанные с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским и Константином Григоришиным, а также с недавно задержанным президентом Мотор Сич Вячеславом Богуслаевым.

● По данным НВ Бизнес, 6 ноября Нацкомиссия по ценным бумагам (НКЦБФР) решила принудительно отобрать в собственность государства акций Укрнафты (те 42%, что принадлежат Коломойскому), Укртатнафты (около 60%, которыми владеют структуры Коломойского-Боголюбова), Мотор Сич, АвтоКрАЗ и Запорожтрансформатор.

● Затем секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что акции Мотор Сич, Укрнафта, Укртатнафта, АвтоКрАЗ и Запорожтрансформатор изъяты в распоряжение Минобороны на период действия военного положения.

И для финала:

● С верой в светлое будущее. 88% украинцев считают, что через десять лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза. Таковы результаты опроса КМИС (21−23 октября, 1 тыс. респондентов). Лишь 5% опрошенных считают, что через десять лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.