Российская империя распадается. Какие процессы свидетельствуют об этом? 29 июля, 14:11 Эксклюзив НВ

В Праге прошел форум Свободных народов России. По итогам первого дня участники приняли Декларацию о деколонизации России

Те, що відбувалося у Празі — навіть не верхівка айсбергу, а промінь, що від цього айсбергу відбивається. Дуже багато тих, хто розуміє: сьогоднішня Росія — це колонія. З точки зору експлуатації людей, яких ні у що не ставлять. З точки зору експлуатації ресурсів — це класична колонія зразка 18−19 сторіч. В багатьох регіонах Росії «русские» уже нікуди не заходять, їх там не обслуговують, не заправляють. Подивіться, що відбувається в Тиві, Хакасії, Якутії. Тобто, невдоволення постійно зростає. А головне, у людей, і це ми знаємо з багатьох джерел, з’явилася віра в себе. Абсолютно нова емоція. Вони кажуть — «якщо українці можуть, чому у нас не вийде, навіть з ФСБ на голові?!».

Видео дня

Зараз мільйони людей дуже уважно дивляться на те, що відбувається в Україні, і дуже сподіваються на послаблення режиму, і на те, що можна буде йти далі. Тобто ця історія може стати цунамі. Оскільки нинішній кремлівський режим — це колосс на глиняних ногах. Абсолютно зрозуміло, що за нинішньої реальності на РФ чекає перезавантаження. Вона просто немає у сьогоднішньому вигляді шансу на існування.

Поки що багато представників народів РФ бояться бути активними, казати про свої справжні цілі, багато хто свідомо маскується під екологічні рухи, якісь інші. Дуже важливо, що йдеться не про якусь ліберальну опозицію (і я не кажу про таку опозицію зі зневагою), але про людей, яким нема чого втрачати. Адже у них забирають і їхню сучасність, і їхнє майбутнє.

Що мені подобається — є у них бажання вийти за межі соцмереж. У багатьох випадках ідеться про тисячі людей. Це має надихати. Ми ж за них не зможемо перезавантажити Росію, але штовхнути їх емоційно, надихнувши в сенсі впевненості, сто відсотків можемо. Мене багато запитували, а в чому український інтерес цієї допомоги, участі?

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