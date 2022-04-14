Больше 10 лет назад. Когда и как Путин начал готовить почву для войны против Украины 14 апреля, 06:13

Используя ложь и дезинформацию, Путин и его команда на протяжении 14 лет выстраивали обоснование для вторжения в Украину

Когда в конце февраля 2022 года началось вторжение в Украину, российский президент Владимир Путин привел несколько доводов, почему у России не оставалось иного выбора.

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Первый: Россия оказалась вынуждена бороться с подъемом фашизма и неонацизма путем демилитаризации Украины. По словам Путина, украинские лидеры, в том числе демократически избранный президент, еврей Владимир Зеленский, — это шайка неонацистов и наркоманов, которая держит Украину в заложниках.

Второй: вмешательство России остановит якобы имеющий место геноцид русскоязычных людей на востоке Украины.

Третье: вмешательство России предотвратит вступление Украины в НАТО — военный альянс, который Россия расценивает как экзистенциальную угрозу.

И хотя эти заявления нелепы и абсурдны, Путин годами создавал теоретическую почву для вторжения в Украину, высказываясь в подобном ключе.

За последние два десятилетия российская риторика — то есть язык, который используют власти РФ — в отношении Украины изменилась, перейдя от налаживания стратегического партнерства с Киевом к делегитимизации украинского правительства. Для этого выдвигались бездоказательные обвинения в кровавых преступлениях, ложные обвинения в возрождении фашизма, а также возлагалась на Запад и неонацистов вина за эскалацию насилия в Украине.

Оглядываясь назад, становится ясно, что заявления России должны были послужить тревожным сигналом.

Когда Россия начинает поливать грязью другие страны, миру стоит прислушиваться

От сотрудничества к клевете

Будучи исследователями, специализирующимися на международных отношениях, дипломатическом общении и конфликтах, мы изучили, как Путин, ведущие российские дипломаты и МИД РФ выстраивали эту стратегически важную легенду.

Наше исследование с использованием нескольких типов документов и материалов, в том числе пресс-релизов и заявлений российских властей, дает общее представление о том, какие усилия приложила Россия в этом направлении, начав действовать более 14 лет назад.

Мы обнаружили, что тезисы, которыми Путин обосновывает вторжение в Украину, звучали еще в далеком 2008 году, за более чем 10 лет до нынешнего нападения. 11 сентября 2008 года Министерство иностранных дел России заявило о попытках Украины «героизировать пособников фашизма», ущемить «права русскоязычного населения Украины» и «вытеснить русский язык из общественной жизни страны, науки, образования, культуры и средств массовой информации».

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что когда Россия начинает поливать грязью другие страны, миру стоит прислушиваться. Схожие обвинения в адрес Грузии и россказни о ней звучали незадолго до нападения российских войск на эту страну в 2008 году.

И хотя такие обвинения не имеют ничего общего с реальностью и служат опорой для проведения кампании по дезинформации, настойчивое повторение Россией подобных заявлений, по-видимому, может предвещать российскую агрессию и вторжение в соседние страны.

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В период, который сегодня почти забыт, российско-украинские отношения определялись преимущественно попытками России установить до 2013 года стратегическое партнерство с Украиной. В результате переговоров были выработаны совместные подходы к устранению военных угроз и урегулированию конфликтов в соседних регионах. 23 сентября 2005 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что существует «общее стремление продолжать добиваться улучшения атмосферы в российско-украинских отношениях».

Однако в 2008—2010 годах напряженность усилилась — Россия начала выражать обеспокоенность антироссийскими настроениями в Украине и заявлять о возрождении фашизма. 25 июня 2008 года Министерство иностранных дел РФ официально выразило «удивление» тем, что украинское правительство симпатизирует нацистам: «Воспевание пособников нацистов недопустимо. Оно оскверняет память миллионов людей многих стран и национальностей, погибших в борьбе с фашизмом».

Впрочем, в 2010—2013 годах лейтмотивом риторики вновь стало стратегическое партнерство.

Провалившийся план России

Усилия России по налаживанию этого партнерства, направленные, в частности, на то, чтобы удержать Украину поближе к себе и подальше от Европы, казались успешными. В 2013 году официальный Киев развернул политический курс страны и отказался от подписания соглашения, призванного способствовать более тесным политическим и экономическим связям между Украиной и Евросоюзом.

Однако этот разворот вызвал массовые акции протеста и гражданского неповиновения. Их кульминацией стали убийства протестующих украинскими властями и бегство в Россию украинского президента Виктора Януковича, давно считавшегося марионеткой Владимира Путина. После этого было сформировано новое правительство, и в 2014 году Соглашение об ассоциации, направленное на углубление интеграции между Украиной и Евросоюзом в политической, финансовой и экономической сферах, было подписано.

На протяжении этого периода народных волнений украинцы протестовали против российского влияния на их государство и отсутствия прогресса в укреплении отношений с Европой. В ответ Россия голословно заявила, что западные державы якобы поддерживают ультраправый экстремизм, фашизм и нацизм, набирающие обороты в Украине. Россия также безосновательно утверждала, что этот мнимый рост экстремизма был связан с предвзятыми русофобскими украинскими СМИ.

Когда в 2014 году после отказа от подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом в Киеве вспыхнули протесты, посол России в ООН Виталий Чуркин назвал протестующих «фашиствующими радикалами».

За этими народными волнениями последовали вооруженный конфликт, начатый пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, и аннексия Крыма в 2014 году.

Тогда же Россия опять-таки попыталась делигитимизировать украинское правительство, обрушив на него обвинения в якобы совершенных злодеяниях, включая «массовую гибель мирных жителей в результате карательной [военной] операции Киева против населения Юго-Востока страны». Россия постоянно увязывала украинские антироссийские организации с фашизмом — в одном из официальных заявлений шла речь о «ширящемся распространении радикальной, в первую очередь ультранационалистической, неонацистской идеологии». Россия обвинила Запад в разжигании конфликта, утверждая, что восточная часть Украины охвачена серьезным гуманитарным кризисом.

Россия также обвинила Украину в пропаганде антироссийских настроений, заявив 30 марта 2019 года, что в Украине преследуют работников СМИ и «грубо ущемляют права журналистов и свободу прессы». Кроме того Россия инкриминировала Украине различные нарушения прав человека. Важно отметить, что даже несмотря на то, что на протяжении многих лет подобные утверждения полностью развенчивались, российская риторика по большей части оставалась неизменной.

Ложные обвинения служат оправданием войне

24 февраля 2022 года, как раз в то время, когда российские войска готовились перейти украинскую границу, Путин усилил антиукраинскую риторику, которую начал использовать больше десяти лет назад.

По словам Путина, Украина была фашистской, неонацистской страной, поддерживаемой Западом, и он стремился ее «демилитаризовать и денацифицировать». Приписывание кровавых преступлений переросло в обвинения в геноциде русскоязычного населения: он заявил, что «необходимо было немедленно прекратить этот кошмар — геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию».

Путин вновь попытался делигитимизировать украинские власти, назвав их «шайкой наркоманов и неонацистов». Он обвинил Запад в повышении напряженности в Украине.

И хотя многие на Западе были поражены, услышав, какие оправдания нападению на Украину предлагает Путин, он был необычайно последователен на протяжении более чем десяти лет.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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