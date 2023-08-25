Насколько мы близки к победе 25 августа, 17:49 NV Премиум

Мы точно знаем, что украинский народ способен на это

Прошло полтора года с начала полномасштабной войны. Нельзя сказать, где мы сейчас находимся на временной ее шкале. Это было бы очень здорово заявить, что до победы осталось полгода или год. Но пока нет еще тех факторов, которые уже нас поставят на финишную прямую. То есть их просто пока не существует. Нам еще надо сделать очень много работы для того, чтобы мы увидели, что распад российских военных возможностей уже идет по необратимому пути.

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Сейчас мы в той ситуации, когда еще формируются факторы будущей победы. То есть мы еще накапливаем войска. Мы еще не получили авиацию, мы еще не сформировали господство в воздухе, которое для нас, скорее всего, будет критическим для победы. Хотя бы на определенных участках. Мы еще не сформировали то количество дронов, которое нам необходимо. Мы еще не уничтожили российский Черноморский флот. И мы еще не нашли даже технических вариантов, каким образом быстро проходить те минные поля и укрепления, которые были построены.

Это все сейчас в процессе. Я абсолютно точно уверен, что мы все эти вопросы решим. Как видите, динамика по многим из этих вопросов положительная.