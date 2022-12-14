Атака дронов, к нам едет Patriot, Мелитополь — следующая цель ВСУ 14 декабря, 20:50

Чем жила страна 14 декабря 2022 год

● Атака дронов. Утром 14 декабря в нескольких областях Украины (Киевской, Житомирской и Винницкой) была объявлена воздушная тревога. В Киеве прозвучало несколько взрывов, было сбито 13 дронов-камикадзе, летевших на столицу двумя волнами.

Видео дня

Взрывы в Киеве прозвучали около 6:30, обломки сбитых дронов попали в админздание и незначительно повредили четыре жилых дома в Шевченковском районе столицы. Пострадавших нет.

«Ни один из 13 иранских беспилотников-камикадзе, летевших сегодня атаковать Киев, не достиг цели. Все были уничтожены еще в воздухе. Это признак мощной работы украинских защитников, но также результат поддержки союзников в последний месяц. Ваши ПВО спасают жизни, но есть еще много работы», — написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В Киевской области, где сбили часть БПЛА, летевших на столицу, поврежден частный дом (Вишневое). «Это последствия успешной работы ПВО, — подвел итоги глава Киевской ОВА Алексей Кулеба — Сейчас службы приступили к обнаружению мест падения сбитых „шахедов“. Есть один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших».

● «Мы ошеломлены тем, что Кремль продолжает свою трусливую и бесчеловечную тактику ударов по гражданской инфраструктуре, пытаясь этим добиться того, чего он не мог достичь на поле боя. Мы и дальше будем поддерживать Украину», — заявили по поводу атаки дронами в посольстве США в Украине.

К слову:

● Украина получит 415 млн евро на поддержку и восстановление энергетического сектора. Об этом по итогам состоявшегося в Париже 13 декабря Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины заявил министр энергетики Герман Галущенко.

● Путь «шахедам» открыт. У России нет проблем с доставкой дронов из Ирана, поскольку обе страны имеют выход к Каспийскому морю и могут переправлять небольшие партии по морскому пути, а также транспортировать их по воздуху. Как уточнил сообщивший об этом Юрий Игнат, пресс-секретарь командования Воздушных сил, РФ, по данным украинской разведки, заказала у Ирана 1740 беспилотников. Из первой партии страна-агрессор использовала более 400 дронов.

● Украине наконец-то передадут ЗРК Patriot. В Пентагоне подтвердили планы направить Украине системы противоракетной/противовоздушной обороны Patriot (работает против целей на средних и больших высотах), сообщил Голос Америки со ссылкой на неназванных чиновников американского оборонного ведомства. Как написала в Twitter Карла Бабб, корреспондентка издания в Пентагоне, официальное объявление может состояться уже на этой неделе. «Официальный представитель обороны США подтвердил Голосу Америки, что Пентагон готовится послать батарею Patriot в Украину, чтобы помочь защитить страну от российских ракет», — отметила она. План Пентагона должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, а позже подписан президентом Джо Байденом.

● Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы Patriot в Украину. После того как детали будут согласованы, Patriot доставят в кратчайшие сроки, а ВСУ обучат их использованию на базе армии США в Графенвере в Германии, сообщили американские чиновники.

● Кремлевский спикер Песков не верит сообщениям СМИ о Patriot и намерен «дождаться какой-то официальной информации».

● И еще одна ЗРК. Франция и Италия приняли заявку Украины на поставку ЗРК SAMP/T Mamba (франко-итальянская разработка, работает по самолетам и баллистическим ракетам на высотах до 25 км), сообщило французское издание Challenges.

Журналисты указывают, что последние трудности, которые мешали поставкам систем Mamba в Украину, похоже, решены. «Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны… Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности», — заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

● Шольц не дает танки. Глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц призвал канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине танки. У себя в Twitter он написал, что его страна могла бы легко предоставить тяжелую технику ВСУ, однако Шольц «прикрывается партнерами по НАТО». «Даже почти через десять месяцев после начала войны, господин канцлер, вы все еще прячетесь за партнерами по НАТО, которые якобы не хотят ни того, ни другого. Мы знаем, что это не так. Преимущественно из-за вас лично Украина не получает этой помощи», — подчеркнул Мерц.

● А вот сам Шольц сегодня говорил о том, что планы российского диктатора Путина разделить Европу, нанести вред демократии и быстро захватить Украину провалились.

● Граждане ЕС одобряют поддержку Украине. 74% граждан Евросоюза одобряют поддержку Украины странами ЕС после начала полномасштабного вторжения России. Об этом свидетельствует опрос Евробарометра, проведенного Европарламентом с 12 октября по 7 ноября (26 тыс. респондентов изо всех стран ЕС). «Во всех государствах-членах ЕС большинство граждан одобряют поддержку ЕС, при этом уровень поддержки самый высокий показан в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%)», — уточнили в Евробарометре.

● Есть 18 млрд. евро. Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали пакет помощи Украине на 18 млрд евро на 2023 год. То есть, эта идея прошла все инстанции (и даже преодолела сопротивление Венгрии). Долгосрочный кредит, который предоставляется Украине на льготных условиях, но при условии проведения реформ, покроет основные общественные услуги, включая содержание больниц, школ и обеспечение жильем. «Он также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая постоянно подвергается атакам со стороны России», — сообщили в пресс-службе ЕП.

● Украина приветствует одобрение ЕП новой макрофинансовой помощи в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро. Также Украина ожидает скорого окончательного решения Совета ЕС и проведения необходимых процедур и подготовки необходимых документов по получению помощи, заявил министр финансов Сергей Марченко. «Первый транш ожидаем уже в январе — 3 млрд евро», — сказал он. Министр уточнил, что речь идет о долгосрочном кредите на срок более 20 лет под процентную ставку в пределах риска Еврокомиссии — около 3−4% годовых по текущим ставкам.

● Свыше 700 за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 96 тыс. своих военных, за минувшие сутки — 740. Такие данные на утро 14 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились почти 19 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2970 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 5937 (+7), артсистемы — 1931 (+0), реактивные системы залпового огня — 404 (+0), средства ПВО — 211 (+0), самолеты — 281 (+0), вертолеты — 264 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1617 (+0) и многое другое.

● Британцы увидели споры среди российских военных. По данным британской разведки, среди силового блока РФ идут напряженные споры по поводу ведения войны против Украины. В сводке ведомства в Twitter говорится, что российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что провел два месяца в составе батальона «ДНР» на передовой. И этот опыт, мол, выявил «кризис стратегического планирования» войны против Украины. Также Гиркин высмеивал акценты российской армии на строительстве обширных позиционных оборонительных сооружений, ставя под сомнение их полезность в современной войне.

В британской разведке отметили, что комментарии Гиркина подчеркивают напряженные дебаты о ведении войны, которые продолжаются в российском силовом блоке. Кроме того, в ведомстве сообщили, что проверить слухи об отставке начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова пока невозможно. Однако известно, что напряжение среди военных дошло и до верхушки.

● Следующей целью ВСУ станет Мелитополь? Освобождение временно оккупированного Мелитополя Запорожской области может быть следующим этапом деоккупации юга Украины. Об этом написала американская The New York Times: «Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне того, что, как ожидается, станет следующим важным этапом войны — украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины».

Издание отмечает, что ВСУ используют, в частности, высокоточные ракетные удары большой дальности и диверсионные мероприятия, чтобы взять под контроль стратегически важный город, расположенный на перекрестке двух автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющей РФ с оккупированным Крымом и другими захваченными территориями на юге Украины.

Восстановление контроля над Мелитополем, по оценкам NYT, может помочь украинским защитникам вернуть под свой контроль не только всю Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской области. Это потенциально может даже открыть путь для вытеснения российских войск в оккупированный Крым.

● О мобилизации заговорят в следующем году. В ВСУ возникла потребность в компенсации потерь и восстановлении тех военнослужащих, которые получили ранения. Однако о новой волне мобилизации планируют говорить публично уже с начала следующего года, заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире ТСН. Она отметила, что также ВСУ нуждаются в замене тех солдат, которые защищают страну с начала войны.

● Вернулись 64 военных. Украина и РФ провели новый обмен пленными, в результате которого домой вернулись 64 украинских защитника, среди которых — гражданин США. Об этом в Telegram написал Андрей Ермак, глава ОП. Освобождены офицеры, сержанты и рядовые, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в частности, участвовали в обороне Бахмута.

● «МП» продолжают проверять. Сотрудники СБУ провели контрразведывательные мероприятия на объектах «УПЦ МП» в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

И для финала:

● Стефанчук считает, что открыл двери в ЕС. Верховная Рада выполнила все рекомендации Еврокомиссии, которые находятся в зоне ответственности парламента и необходимы для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук по итогам вчерашнего пленарного заседания, на котором были приняты последние из списка «евроинтеграционных» законопроектов. Речь, по его словам, идет о следующих законах: О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе; О медиа; О нацменьшинствах; О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка информации, необходимой для проведения финансового мониторинга; О ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма; О внесении изменений в закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; адаптировано законодательство к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843. Также Рада избрала двух кандидатов по своей квоте в Высший совет правосудия.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.