Когда же начнется наступление ВСУ? 17 апреля, 19:44 NV Премиум

Чем жила страна 17 апреля 2023 года

● Россияне перешли к тотальной обороне. Россия перешла к стратегической оборонной операции. Их задача — это удержать захваченные территории, сорвав нашу наступательную операцию по их освобождению", — заявил в интервью NV Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Он объяснил, что попытка российского зимне-весеннего наступления (его цель — полный захват Донбасса и Луганской области) окончательно провалилась 31 марта. И теперь враг пытается наступать только в двух точках — Бахмут и Авдеевка.

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● Российские оккупанты терпят немалые потери, однако продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.

● В последние несколько недель российское военное командование начало теснее сотрудничать с ЧВК Вагнера, вероятно, с целью захватить Бахмут, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

● Наступление ВСУ начнется вот-вот. Также Кирилл Буданов, не раскрывая деталей, объяснил NV, что украинское контрнаступление начнется. очень скоро. Руководитель ГУР до сих пор убежден, что еще весной ВСУ зайдут в Крым, и что война в этом году закончится выходом Украины на свою международно признанную границу.

● Анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ будет рискованным: оно потребует взаимодействия всех родов войск и его придется проводить без преимущества в воздухе, поскольку союзники все еще отказываются предоставить современные истребители F-16, написала Financial Times.

● Дата контрнаступления — 30 апреля? Издание Newsweek опубликовало часть утечки файлов Пентагона. И написало о «дате планируемого контрнаступления» 30 апреля. Однако журналисты отметили, что это лишь приблизительный срок готовности девяти бригад ВСУ, обучаемых НАТО. Причем, этот документ уже был среди первых обработан другими изданиями. Так, телеканал CNN сообщал, что военные планы Украины изменились из-за утечки.

● Американские истоки большой утечки. Ключевую роль в распространении документов по утечке Пентагона сыграл пророссийский TГ-канал Donbass Devushka, одним из администраторов которого была бывшая унтер-офицерша Военно-морских сил США Сара Билз. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

● Военные преступники из ЧВК Пригожина. Бывшие командиры подразделений террористов ЧВК Вагнера рассказали под видеозапись российскому правозащитному проекту Gulagu.net о массовых военных преступлениях, которые они совершали по приказу своего главаря Евгения Пригожина. Речь идет о бывших узниках Азамате Улдарове и Алексее Савичеве, которых Пригожин завербовал в свою ЧВК. Их обоих лично помиловал российский диктатор в конце августа и начале сентября 2022 года. Авторы проекта говорят, что они «100% находятся в России».

Оба признались в совершенных военных преступлениях, подробно рассказывая, как жестоко убивали людей. В частности, о расстреле более 20 украинских детей и подростков, о подрыве ямы, где было более 50 раненых пленных и т. д. По словам экс-командиров, приказы об убийствах отдавал как лично Пригожин, так и командиры подразделений. Также главарь ЧВК одобрял террористические методы и жестокость убийств.

● Офис омбудсмена получил «десятки видео» публичных казней украинских военных российскими оккупантами за последние девять месяцев. Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью УП. «Некоторых [из российских военных — исполнителей казней ] удалось верифицировать. И я знаю, что один человек понес наказание — он погиб во время боевого столкновения с украинскими войсками», — добавил он.

● Война пришла и к россиянам. Развязанная россиянами война уже пришла в их собственные дома. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя вчерашний вечерний подрыв беспилотником-камикадзе электроподстанции в российском Белгороде, в результате которого город остался без света.

● А руководитель Юсова Кирилл Буданов рассказал, что отечественные беспилотники уже долетают до Москвы. И вследствие их действий уровень различных внештатных ситуаций на различных российских объектах аномально возрос.

● Из-за нехватки ракет? Российские войска с начала весны изменили тактику обстрелов территории Украины. Сейчас они в большинстве своем могут атаковать ракетами комплексов С-300 (относительно небольшого радиуса действия), поэтому прежде всего от их обстрелов страдают южные, восточные и северные области. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

● Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 заявил министр обороны страны Ярослав Надь. «Эта передача была осуществлена наземным путем с соблюдением максимальной безопасности, и опять же огромная благодарность всем привлеченным силам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция», — сообщил он в ФБ.

Кремль соединился с Пекином. Российский диктатор встретился с главой Минобороны Китая Ли Шанфу. Оба утверждают, что сотрудничество между военными ведомствами их стран «развивается хорошо».

Путин сказал, что минобороны двух стран регулярно обмениваются «полезной для нас информацией» и сотрудничают в «сфере военно-технического взаимодействия» А китайский министр поблагодарил российского диктатора за то, что тот нашел для него время для встречи «в уикенд» и отметил, что специально выбрал для первого визита на своей должности Россию, «чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений».

● Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока на фронте не видят китайского оружия в России.

● РФ заплатит за восстановление Украины? Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Россия должна заплатить за восстановление поврежденной украинской инфраструктуры. Она отметила, что США вместе с союзниками изучают механизмы привлечения для восстановления Украины замороженных российских активов.

● Страны Большой семерки решили не изменять предельную цену для российской нефти, которая составляет $60 за баррель, сообщило Reuters. На решении Большой семерки не отразилось то, что мировые цены на нефть растут четвертую неделю подряд. Источник Reuters сообщил, что российская нефть продается со скидкой около $30 до Brent — ниже ценового порога.

В G7 считают, что ограничение цен на нефть из РФ срабатывает как на ограничение российских доходов, так и на сохранение стабильности энергетического рынка. Отмечается, что в марте 2023 года Россия экспортировала 8,1 млн баррелей нефти в сутки. Доходы за месяц достигли $12,7 млрд — это на 43% меньше по сравнению с мартом 2022-го.

● Пока не ждите плавающего курса доллара. Нацбанк своевременно выполнит структурный маяк программы сотрудничества с МВФ, разработав до конца июня 2023 стратегию валютной либерализации и постепенного отказа от административных ограничений. В то же время, реальный переход к валютной либерализации пока не является вопросом ближайшей перспективы, заявил глава НБУ Андрей Пышный Интерфакс-Украина.

● Стремительное падение или эхо войны. В январе-феврале 2023 экспорт товаров упал на 42,8%, а импорт — на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Госстат.

Экспорт товаров составил $6,45 млрд (57,2% по сравнению с январем — февралем прошлого года), а импорт — $10,17 млрд (82,1%). Отрицательное сальдо составило $3,71 млрд (в январе — феврале 2022 года также отрицательное — $1,08 млрд).

И в заключение:

● Пасхальное возвращение. Вчера и Россия завершили пасхальный обмен пленными (проходил в несколько этапов): домой вернулось еще 130 украинских защитников. В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернулись 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службыа транспорта (ГССТ).

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из российского плена вернули 2235 человек, сообщила Анна Маляр, заместительница министра обороны.

● В воскресенье в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры впервые состоялось Пасхальное богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ). Это первое за триста лет пасхальное богослужение в этом храме, которое проводилось на украинском языке.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.