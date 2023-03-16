Когда начнется наступление, к которому США ускоренно готовят ВСУ? 16 марта, 18:03

Чем жила страна 16 марта 2023 года

● Когда начнется наступление, к которому США ускоренно готовят ВСУ? США сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему контрнаступлению для отвоевания своих территорий. Он может начаться уже в мае, сообщило авторитетное американское издание Politico со ссылкой на чиновников США. Для этого американские военные спешно поставляют вооружение на поле боя и ускоренными темпами учат украинских военнослужащих.

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Один из собеседников издания подчеркнул, что пакеты американской помощи, «начиная с четырех или пяти месяцев, были направлены на то, что необходимо Украине для этого контрнаступления». Руководители Пентагона заявили после вчерашнего заседания в формате Рамштайн, что предоставляемое оборудование и обучение позволят Украине выиграть войну «где и когда она решит это сделать».

Politico написало, что Киев еще не определился со стратегией, но, по сути, имеет два варианта: продвигаться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост. «Первый вариант нереален, говорят официальные лица, поскольку Россия укрепила свои оборонительные сооружения на восточном берегу Днепра, а Украина не располагает достаточными силами для успешной десантной операции против таких сил. Второй вариант более вероятный, говорят чиновники», — отметило издание. И напомнило, что после онлайн-заседания Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «Украине нельзя терять время».

● Кстати: секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация западных СМИ (The Washington Post) о якобы «пессимизме среди бойцов ВСУ» (из-за больших потерь) и проблемах с будущим контрнаступлением ВСУ (дескать, не хватает техники и возможностей) не соответствует действительности.

● Тем временем УП сообщила: комбата 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия «Купола», который дал американской газете The Washington Post интервью для материала о «песимизме», переводят на должность заместителя командира батальона учебного центра.

Что касается самого Рамштайна:

● Танки, ПВО и т. д. Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах десятого заседания в формате Рамштайн: представители более 50 стран обсуждали боеприпасы для защитников Украины, артиллерию, танки и защиту украинского неба. «Есть решение. Особенно сейчас это важно, когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться», — подчеркнул он.

Глава Пентагона Ллойд Остин после Рамштайна сообщил, что Швеция передаст Украине 10 танков Leopard, Норвегия вместе с США — две системы ПВО NASAMS. Дания 15 марта объявила о новом пакете военной помощи Украине и создании специального фонда для поддержки Киева, Канада — о передаче восьми танков Leopard 2 в ближайшее время.

● Страны НАТО готовы предоставить Украине больше ПВО, бронетехники и боеприпасов, заявил после Рамштайна генсек Альянса Йенс Столтенберг.

● В ближайшие дни Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, которые полностью готовы к применению. Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал во время пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом. По его словам, такое решение было принято на уровне государственных органов. На сегодняшний день у Варшавы «десяток этих МиГ» — их получили еще в начале 1990-х. Сколько Польша отправит для ВСУ истребители, президент не уточнил. «Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаются до конца года. А потом эскадрильи самолетов F-35», — заявил Дуда.

● Предоставление Украине советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью. Однако они вряд ли спровоцируют какие-либо особые изменения на фронте, заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

● Украина уже получила от Парижа легкие колесные танки AMX-10 RC, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. «AMX-10 RC только что прибыли в Украину. Некоторые из них уже отправились на передовую», — заявил он, не уточнив количество.

14 февраля Forces Operations сообщило, что Франция отправляет в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10 RC. Издание писало, что украинские экипажи прошли программу обучения на этих машинах.

● Продолжайте свои атаки. Российские оккупационные войска, не считаясь с потерями, продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ: враг совершил более 75 атак по указанным направлениям. «Получая мощный отпор от Силы обороны, РФ продолжает применять тактику террора по отношению к мирному населению Украины», — добавили там.

● Российские войска снизили темп наступательных операций вдоль всей линии фронта, их наступление в Луганской области близко к кульминации, а силам ЧВК Вагнера, вероятно, не удастся захватить или оцепить Бахмут без резервов армии РФ. Об этом написал в сводке по итогам 15 марта американский Институт изучения войны (ISW).

● Минобороны РФ настойчиво стремилось добиться успеха в районе Угледара (город к юго-западу от Донецка), чтобы конкурировать с «достижениями» ЧВК Вагнера под Бахмутом. Об этом говорится в сводке британской разведки. Там добавили, что за последнюю неделю попытки россиян штурмовать Угледар почти наверняка замедлились: «Это произошло после повторных, очень дорогих неудачных атак в предыдущие три месяца».

Как отметили британцы, одним из факторов, повлиявших на тяжелые потери России в этом секторе, стало успешное применение Украиной систем дистанционного управления противотанковыми минами (RAAM), — это специальный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстоянии до 17 км.

● Только украинские власти должны принимать решение, продолжать ли оборонять Бахмут, заверил Ллойд Остин.

● Мясорубка под Бахмутом. С мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут 20−30 тыс. раненых и убитых, заявил Ян Стаббс, старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ. «Это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров», — добавил он.

● Минус 1040 оккупантов и 12 танков. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали 1040 российских оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 162560 военных. Об этом по состоянию на утро сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3504 (+12), боевых бронированных машин — 6810 (+11), артсистем — 2539 (+11), РСЗО — 503 (+1), средств ПВО — 265 (+3), самолетов — 305 (+1), вертолетов — 289 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13) и многое другое.

● Еще 400 тыс. С 1 апреля в России планируется начать новый набор контрактников в армию. Для этого минобороны страны-агрессора уже разослали документы по регионам, сообщило Радио Свобода. Несколько российских региональных СМИ рассказали, что в общей сложности хотят набрать 400 тыс. человек.

● Россияне продолжают охотиться на американский дрон. Российские силы добрались до места падения американского дрона MQ-9 Reaper в Черном море, сообщил CNN со ссылкой на двух чиновников США. По словам одного из официальных лиц, беспилотник упал в международных водах примерно в 70 милях (115 км) юго-западнее Крыма. Неясно, смогли ли россияне извлечь какие-либо обломки дрона, когда они прибыли на место аварии.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, не подтвердил, что на месте падения находились россияне. Однако он повторил, что США предприняли шаги, чтобы сделать для РФ «невозможным» получение какой-либо полезной информации из остатков беспилотника.

● Нападение российских истребителей на американский беспилотник MQ-9 Reaper утверждали на самом высоком уровне в Кремле, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

● Инцидент MQ-9 Reaper над Черным морем произошел 14 марта. Два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона, выполнявшего стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил винтом MQ-9 и американские военные были вынуждены опустить его в море.

● У россиян появились китайские дроны. Украинские военные в ночь на 11 марта сбили в Донецкой области из автоматов изготовленный в Китае модернизированный беспилотник Mugin-5. Об этом сообщил CNN.

Расположенная в китайском Сямене компания Mugin Limited подтвердила CNN, что это был беспилотник ее производства, назвав инцидент «глубоко досадным». Там осуждают использование своей продукции во время войны. Некоторые технические блогеры называют Mugin-5 «дронами Alibaba», поскольку их можно было купить по цене до $15 тыс. на китайских интернет-сайтах, включая Alibaba и Taobao. У сбитого беспилотника не было камеры, зато нес на себе сделанный из 3D-печатных компонентов спусковой механизм бомбы.

● В Польше ликвидировали шпионскую сеть, действовавшую в пользу России. Эту информацию подтвердил министр обороны Мариуш Блащак. Он уточнил, что задержанные «собирали информацию для нападавших на Украину, совершавших военные преступления, угроза была реальной». По словам министра, у шпионов была конкретная цель, но больше подробностей он не сообщил.

Вчера телекомпания RMF FM сообщила о задержании в Польше шести человек с иностранным гражданством, подозреваемых в шпионаже на российские спецслужбы. Журналисты рассказали, что группа готовила диверсии на польской территории и следила за переброской западного оружия в Украину.

● Преступления россиян ведут их в Гаагу. Российские атаки на гражданских в Украине, систематические пытки, изнасилования и убийства на захваченных территориях приравниваются к военным преступлениям и, возможно, преступлениям против человечества. Об этом говорится в докладе независимой международной комиссии Совета ООН по правам человека, который обнаружил все эти случаи в Украине и расследовал их.

Как пишет AP, комиссия «является мощным инструментом [Совета, в который входят правительства 47 стран-членов ООН] для тщательного изучения злоупотреблений и нарушений по всему миру». Ее доклад может способствовать привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, в частности, в Международном уголовном суде.

И напоследок:

● Киев беседовал с Пекином. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с китайским коллегой Цинь Ганом. Министры обсудили важность принципа территориальной целостности (ранее КНР предложил свой «мирный план»). «Я отметил важность формулы мира Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине», — написал украинский дипломат в Twitter.

А его китайский коллега ответил, что Китай озабочен эскалацией войны и хочет, чтобы Москва и Киев провели мирные переговоры. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР. «Китай надеется, что все стороны сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность и возобновят мирные переговоры как можно быстрее», — заявил Цинь Ган.

На следующей неделе руководитель КНР Си Цзиньпин прибудет с визитом в Москву, а после встречи с Путиным планирует провести онлайн-переговоры с Владимиром Зеленским.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.