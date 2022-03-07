Три сценария. Как может закончиться война России против Украины 7 марта, 13:10 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Томас Фридман: Каждый день, когда Путин отказывается остановиться, мы приближаемся к вратам ада

Я вижу три возможных сценария завершения этой истории. Я называю их «полномасштабной катастрофой», «грязным компромиссом» и «спасением»

Аудиоверсия колонки:

Битва за Украину, разворачивающаяся на наших глазах, может стать самым масштабным событием в Европе со времен Второй мировой и самым опасным противостоянием для всего мира со времен Карибского кризиса.

Первый сценарий — катастрофы — реализуется прямо сейчас. Если Владимир Путин не передумает или Запад его не остановит, он, похоже, будет готов убить столько людей, сколько необходимо, и разрушить столько инфраструктуры, сколько необходимо, чтобы стереть Украину с лица земли как независимое государство, уничтожить ее культуру и лидеров. Этот сценарий может привести к военным преступлениям таких масштабов, которых Европа не видела со времен нацистов. Эти преступления сделают Путина, его приспешников и Россию — страной глобальным изгоем.

Современному глобализованному миру еще никогда не приходилось иметь дело с лидером, обвиняемым в военных преступлениях такого уровня, чья страна имела бы территорию, охватывающую 11 часовых поясов, являлась бы одним из крупнейших в мире поставщиков нефти и газа и обладала бы самым большим арсеналом ядерных боеголовок в мире.

Каждый день, когда Путин отказывается остановиться, мы приближаемся к вратам ада. С каждым видео в TikTok и снимком камеры мобильного телефона, демонстрирующими жестокость Путина, миру будет все труднее и труднее отвести взгляд. Но вмешательство рискует разжечь первую войну в сердце Европы с применением ядерного оружия. Но в то же время дать Путину превратить Киев в руины с тысячами убитых — а именно таким образом он в свое время захватил Алеппо и Грозный — значит, позволить ему создать европейский Афганистан, порождая хаос и толпы беженцев.

У Путина нет возможности поставить в Украине марионеточного лидера и просто оставить его там: марионетке грозит постоянное восстание. Таким образом, России нужно разместить в Украине десятки тысяч военных на постоянной основе, чтобы контролировать страну — и все равно украинцы будут стрелять по ним каждый день. Ужасает сама мысль о том, насколько мало Путин продумал, чем может закончиться начатая им война.

Первый сценарий — катастрофы — реализуется прямо сейчас

Я бы хотел, чтобы Путин руководствовался лишь желанием не допустить вступления Украины в НАТО, но его аппетит вырос далеко за пределы этого. Путин находится во власти сказочных заблуждений: как сказала Фиона Хилл, один из ведущих американских экспертов по России, в интервью, опубликованном в понедельник Politico, он считает, что существует нечто под названием «Русский мир», что украинцы и русские — «один народ». И что его миссия состоит в том, чтобы «собрать всех русскоязычных в разных местах, которые когда-то принадлежали русскому царству».

Чтобы реализовать это видение, Путин считает своим правом и долгом бросить вызов тому, что Хилл называет «правовой системой, согласно которой то, чего хотят страны, нельзя просто взять силой». И если США и их союзники попытаются встать у Путина на пути или попытаются унизить его, как они унизили Россию в конце холодной войны, он дает понять, что готов зайти очень далеко. Или, как предупредил Путин на днях, прежде чем привести свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности, любой, кто встанет у него на пути, должен быть готов столкнуться с «последствиями, которых он никогда раньше не видел». Добавьте ко всему этому все больше сообщений, ставящих под сомнение душевное состояние Путина, и вы получите ужасающий коктейль.

Второй сценарий заключается в том, что каким-то образом украинские военные и народ смогут достаточно долго продержаться против российского блицкрига, а экономические санкции начнут глубоко ранить экономику Путина, так что обе стороны будут вынуждены пойти на грязный компромисс. Грубые очертания этого компромисса будут заключаться в том, что в обмен на прекращение огня и вывод российских войск восточные анклавы Украины, которые сейчас де-факто находятся под контролем России, будут формально переданы России, а Украина открыто пообещает никогда не вступать в НАТО. В то же время США и их союзники согласятся снять все недавно введенные экономические санкции против России.

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Этот сценарий маловероятен, потому что он потребует от Путина, по сути, признания того, что он не смог реализовать свое видение реинтеграции Украины в российскую родину, заплатив при этом огромную цену своей экономикой и гибелью российских солдат. Более того, Украина должна будет официально уступить часть своей территории и признать, что она будет постоянной ничьей землей между Россией и остальной Европой — хотя она, по крайней мере, сохранит свою номинальную независимость. Такой компромисс также потребует, чтобы все проигнорировали уже усвоенный урок о том, что Путину нельзя доверять в том, что он оставит Украину в покое.

Наконец, наименее вероятный сценарий, но тот, который может иметь наилучший исход, заключается в том, что российский народ продемонстрирует столько же храбрости и приверженности своей свободе, сколько украинский народ продемонстрировал своей, и принесет спасение, свергнув Путина с поста.

Многие россияне должны начать беспокоиться, что, пока Путин остается их правителем, никакого будущего у них нет. Тысячи людей уже выходят на улицы в знак протеста против безумной войны Путина. Они делают это, рискуя собственной безопасностью. И хотя слишком рано говорить об этом, их противодействие заставляет задуматься, преодолевается ли так называемый барьер страха и может ли массовое движение в конечном итоге положить конец правлению Путина.

Даже для россиян, которые ведут себя тихо, жизнь внезапно нарушается в малом и большом смысле. Как сказал мой коллега Марк Ландлер: «В Швейцарии музыкальный фестиваль в Люцерне отменил два симфонических концерта с участием русского маэстро. В Австралии национальная сборная по плаванию заявила, что бойкотирует чемпионат мира в России. На горнолыжном курорте Мэджик-Маунтин в Вермонте бармен вылил в раковину водку Stolichnaya целыми бутылкам. От культуры до коммерции, от спорта до путешествий — весь мир избегает России множеством способов в знак протеста против вторжения президента Владимира Путина в Украину».

А еще есть новый «налог на Путина», который каждый россиянин должен будет платить бесконечно за удовольствие иметь его своим президентом. Я говорю о последствиях ужесточения санкций, которые цивилизованный мир вводит против России. В понедельник российскому центральному банку пришлось оставить фондовый рынок закрытым, чтобы предотвратить панику, и поднять базовую процентную ставку за один день до 20% с 9,5%, чтобы заставить людей держать рубли. И даже после этого рубль упал примерно на 30% по отношению к доллару — сейчас один российский рубль стоит менее одного американского цента.

Все вышеуказанные причины заставляют меня надеяться, что в этот самый момент некоторые очень высокопоставленные представители российской разведки и военных кругов, близкие к Путину, встречаются в каком-то чулане в Кремле и говорят вслух то, о чем все они, должно быть, думают: либо Путин потерял чутье как стратег, пока длилась его изоляция во время пандемии, или он находится в глубоком отрицании того, насколько сильно он просчитался в силе украинцев, Америки, ее союзников и глобального гражданского общества в целом.

Если Путин пойдет дальше и сравняет с землей крупнейшие города Украины и ее столицу Киев, он и все его приспешники никогда больше не увидят лондонские и нью-йоркские квартиры, купленные на украденные деньги. Не будет больше никакого Давоса и Санкт-Морица. Вместо этого они все будут заперты в большой тюрьме под названием Россия — со свободой передвижения только в Сирию, Крым, Беларусь, Северную Корею и, может быть, Китай. А их детей вышвырнут из частных школ-интернатов от Швейцарии до Оксфорда.

Либо они объединятся, чтобы свергнуть Путина, либо все они разделят с ним его одиночную камеру. И то же самое будет касаться широкой российской публики. Я отдаю себе отчет в том, что этот последний сценарий является самым маловероятным из всех. Но он является самым перспективным для достижения мечты, родившейся, когда в 1989 году пала Берлинская стена, — мечты о единой и свободной Европе от Британских островов до Урала.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован в издании The New York Times

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