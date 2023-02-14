Три составляющие успеха. Как обеспечить работу украинской энергетики 14 февраля, 11:00 Эксклюзив NV

Ни одна энергосистема ни одной страны цивилизованного мира не переживала ситуацию, которую переживает украинская энергетика

За последние 11 месяцев 50% украинской энергетики повреждено. Приблизительно 10% полностью уничтожено. Ни одна энергосистема ни одной страны цивилизованного мира не переживала ситуацию, которую переживает украинская энергетика. Россия регулярно наносит ракетные удары и атакует дронами.

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И в сложившейся ситуации есть три составляющие успеха относительно того, как обеспечить работу энергетики.

Первое — охрана с помощью противовоздушных средств. Потому что ни одна электростанция, ни одна подстанция не приспособлены для того, чтобы выдерживать удары, например ракетой Х-22, которая несет в себе тонну взрывчатки и летит со скоростью четыре тысячи метров в секунду. Невозможно построить бетонную, скажем, какую-то оборону, чтобы защитить станции. Поэтому ПВО — это критически и важно. Я надеюсь, что эффективность будет увеличиваться благодаря тем же Patriots, которые сбивают баллистические ракеты. Чем выше эффективность сбивания, тем меньше повреждений, поскольку даже 20 ракет из 100 наносят безумный ущерб.

Второе — восстановление. После каждого обстрела мы должны восстанавливаться, чтобы максимально вернуться к тому состоянию, которое было до обстрела. Сейчас дефицит составляет в среднем 50% для населения, чуть больше для промышленности. Поэтому каждый киловатт, каждый возвращающийся мегаватт это плюс для населения и энергетики.

После зимы дефицит электроэнергии будет сохраняться

И третья составляющая — финансирование восстановления. Оборудование, которое нужно приобретать, ремонтировать, выполнение работ. Без соответствующего обеспечения, к сожалению, ресурс очень исчерпан и будет трудно все делать быстро.

Чего ждать дальше?

Должны признать, что после зимы дефицит электроэнергии будет сохраняться. Почему? Даже если мы отремонтируем сейчас все поврежденные теплоэлектростанции, а НЭК Укрэнерго — свои подстанции, у нас останется дефицит электроэнергии. Поскольку, к сожалению, мы потеряли Запорожскую атомную электростанцию — это 6 ГВт. Мы потеряли три теплоэлектростанции — это еще 3,6 ГВт. То есть, почти 26% от установленной мощности украинской энергетики сегодня недоступны. Потому до возвращения в систему ЗАЭС у нас будет дефицит. Конечно, весной он будет меньше, чем зимой, но так или иначе он будет.

Что с этим делать? Сейчас много читаем о генераторах, которые завозятся в большом количестве, турбогенераторах и солнечных панелях. Это необходимые источники энергии, но все они резервные, дополнительные. Ни один из них не может работать 24/7. Поэтому основной ответ: восстановление нашей большой генерации, достройка солнечных, ветровых станций, которые начали создаваться еще до войны. И вдобавок, конечно, импорт энергии. Сейчас он разрешен в объеме 700 МВт, можно увеличить до 1,7 ГВт. И этот импорт позволит частично компенсировать дефицит.

Уже есть постановление правительства, предусматривающее возможность введения импорта с гарантированием того, что оно будет предоставлять возможность не выключать импортирующего. Импорт предполагает оплату импортной европейской цены. Импорт предполагает возможность работы. Поэтому все больше и больше компаний готовы импортировать. Пока что в незначительных, но уже в существенных объемах.

В 2024 году Украина должна светиться ярче всех. И это будет благодаря двум факторам. Во-первых, благодаря ВСУ. Во-вторых, благодаря энергетикам, которые восстанавливают и обеспечивают свет. К сожалению, мы платим за это очень большую цену. У нас сейчас погибших работников компании — 137 человек, 335 — раненых. Вообще — 27 пропали без вести, 4 — находятся в плену.

Есть ли уверенность, что мы сможем пройти этот сложный период? Есть.

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