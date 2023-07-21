Не ждите быстрой победы и прекращения войны в этом году 21 июля, 16:11

Не расстраивайтесь из-за отсутствия быстрых результатов контрнаступления

Мы точно победим, в этом не сомневаюсь по нескольким причинам, но наберитесь терпения. Главнокомандующий ВСУ знает, что делает. И бережет жизни наших братьев и сестер.

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Почему я уверен в этом:

1. Война в Украине сегодня — это прокси война двух глобальных держав, где утилизируется военный потенциал одного из союзников Китая, к сожалению, руками, жизнями украинцев — союзника другого глобального игрока. И он не заинтересован в нашем проигрыше. Поэтому даст нам необходимую помощь, но не сразу.

2. Украинская нация проходит сегодня болезненные роды и становление полноценной политической нации, что невозможно без боли и трагедий. Но мы впервые так близко к становлению и я верю, что у нас нет другого варианта, кроме как победить и стать ведущей страной для стагнирующей Европы.

3. Мотивация. У нас с ордынцами она критически разная. Они действуют, как грабители и рабы на службе своего царя. Украинцы же — свободные люди, которые защищают свои семьи и свою землю. Наша мотивация в 100 раз повышает шансы на победу над урками, которые заслуживают только тюрьмы.

4. Архетип. Украинцы — нация, которая последние 400 лет живет и выживает в изменчивом хаотичном мире. У нас в родовой памяти генетически заложена способность выживать и побеждать в любых обстоятельствах. Ордынский архетип — быть пресмыкающимися, крепостными. Ну не могут рабы победить свободного человека.

5. Горизонтальные структуры почти всегда побеждают вертикально иерархические. Помните морскую битву при Лепанто (1571 год). Там Османская империя, имевшая сильный и централизованный флот, столкнулась с Венецианской республикой, у которой был более слабый флот, но с более свободными капитанами кораблей, и в итоге проиграла. В этом мировоззренческое отличие наших двух систем, где ордынцы не имеют и единого шанса.

Итак, «лупаем сю скалу» и вместе приближаем нашу победу!

Текст опубликован с разрешения автора

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