Последняя капля. Когда Евросоюз откажется от российской нефти 3 мая, 11:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Решение остановить поставки газа в Польшу и Болгарию оказало совсем не тот эффект, на который рассчитывали россияне

Последние два месяца мы убеждали правительства стран — членов ЕС в том, что они могут ввести эмбарго на российскую нефть, а это даст определенность рынкам, и рынки смогут адаптироваться к новым условиям. Это была не очень легкая задача, поскольку еще 1,5 месяца назад никто не хотел даже слышать в Европе, особенно в Германии, о том, что можно вводить такое эмбарго. Им казалось, что российскую нефть ничем нельзя заменить, что это навсегда, и любое изменение поставщика приведет к вопиющему росту цен.

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Конечно, мы видим рост, и сейчас в Германии, Бельгии, Испании и ряде других стран дизельное топливо и бензин уже стоят 2 евро. Впрочем, они идут на такой риск, поскольку понимают, что война будет стоить им и нам гораздо больше, чем повышение цен на топливо.

Сегодня самым большим противником нефтяного эмбарго является Венгрия, у которой особые условия поставки нефти. Даже сейчас цены на горючее в этой стране почти на 25% ниже по сравнению с Германией или другими странами Европы. Кроме того, венгры производят это топливо, и к ним приезжают из соседних стран заправлять свои автомобили другие европейцы. Именно поэтому для Венгрии потерять такой источник дополнительного дохода немного труднее, чем для Германии, в которой российская нефть составляет 25% импорта, и которая еще месяц назад приняла решение о смене владельцев основных заводов по переработке нефти.

Так или иначе, поэтапное эмбарго на российскую нефть должно быть консолидированным решением всех государств ЕС. И, конечно, без поддержки США, без понимания того, как заменить российскую нефть, это решение невозможно было бы принять. Нам понадобилось больше месяца по убеждению и работе с разными поставщиками и политиками для того, чтобы они пришли наконец к этому согласию. Хотя в то же время я очень скептически отношусь к тому, что это эмбарго может быть мгновенным: на мой взгляд, они будут просить от 3 до 9 месяцев на его введение. Однако даже такие решения —прорыв в их позиции.

Война будет стоить гораздо больше, чем повышение цен на топливо

В ходе начавшейся 24 февраля войны россияне уже получили за продажу энергоносителей более $47 млрд только от стран — членов Евросоюза. При этом, по подсчетам Forbes, они потратили на обстрелы Украины свыше $7 млрд. Для нас это баснословные деньги, но они могут столько тратить благодаря полученным суммам за энергоносители. И когда мы об этом говорим в Евросоюзе с разными политиками, то понимаем, что они на самом деле не осознавали ни то, какое количество денег платят за энергоносители, ни то, что эти деньги поступают именно на ведение войны. Конечно, даже несмотря на все убытки, которые они будут нести, и на существенное обнищание их населения, им уже стало понятно, что нужно принимать такие решения, и что общество готово платить определенную цену за то, чтобы война была завершена.

Политики мыслят в парадигме грядущих выборов. И если сегодня граждане считают, что им нужно пойти на определенные жертвы, то через некоторое время те же граждане пойдут голосовать за политиков, которые сегодня приняли эти решения. Между тем это новость для Европы — то, что запрос на введение санкций исходит из общества, а не сверху. Мы видим, что сегодня политики идут позади бизнеса, самостоятельно отказывающегося от нефти, доставляемой в Европу морским путем.

Прекращение Россией поставок газа в Польшу и Болгарию — это шантаж, который используется для того, чтобы нажать на самые болезненные точки и создать ситуацию, в которой европейским политикам придется принимать еще более сложные решения. Это напряжение создается для того, чтобы не были проголосованы санкции в шестом пакете, и чтобы сделать то, что россияне очень любят: разделить единство европейцев и создать в ЕС взаимные подозрения, что кто-то кого-то обманывает или не является абсолютно откровенным в своих намерениях. Ранее это очень хорошо работало. Мы знаем, как Газпром умел манипулировать сознанием, как он навязывал через аналитические центры свою точку зрения, как обеспечивал министерства экономики и энергетики Германии своими подсчетами и цифрами, и как вся эта машина работала на них. Даже сейчас в Германии гораздо труднее отказаться от газа, чем от нефти.

Но именно это решение о прекращении поставок в Польшу и Болгарию оказало совсем не тот эффект, на который рассчитывали россияне. Они рассчитывали всех этим шантажировать, а на самом деле это оказалось последней каплей, которая переполнила чашу терпения и позволила наконец-то принять решение о введении санкций. Я очень надеюсь, что ситуация не изменится, и в среду это решение будет принято.

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То, что с начала апреля Россия сократила среднесуточную добычу нефти на 8,7%, для ее экономики означает существенное уменьшение поступлений. Некоторые аналитики считают, что при таких темпах россияне до конца года снизят добычу как минимум на 25%. Но если будет введено эмбарго и если оно будет применено еще летом этого года, эта цифра вырастет в разы.

Сейчас россияне пытаются обходить санкции из-за серого экспорта, скрывая подлинное происхождение нефти, и мы это предотвратить пока не очень можем, но это способны сделать наши партнеры, которые могут отслеживать происхождение нефти и курсирование кораблей. Кроме того, уже сейчас идет речь о том, что основные страховые компании, такие, как Lloyd, отказывают в предоставлении страхования кораблям, перевозящим российскую нефть, — это также уменьшает возможности по ее перевозке.

А еще мы очень хорошо знаем, что такие страны, как Индия и Китай всегда пользуются особыми условиями при покупке нефти у стран, находящихся под санкциями. К примеру, иранскую нефть они покупают с дисконтом около 50%. Эта судьба ждет и россиян, и это также приведет к уменьшению поступлений.

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Есть много источников [за счет которых можно заменить российскую нефть в Европе], и сейчас над этим работают специалисты, изучающие рынок. Германия и Нидерланды, например, уже решили вопрос, где будут покупать нефть. Когда открывается рынок, и особенно если он столь привлекателен, как рынок Евросоюза, сразу появляются поставщики, которые готовы поставлять нефть, если будут заключаться долгосрочные контракты. Что касается контрактов, то сейчас уже есть определенное движение и по Катару, и Саудовской Аравии. С другой стороны, немаловажную роль сыграло высвобождение нефти из резервов США — они впервые предоставили возможность продавать ее в таких объемах, как это было сделано. Кроме того, страны группы ОПЕК уже увеличивают добычу нефти. К тому же мы понимаем, что страны Евросоюза и мир в целом настроены на переход к чистой энергетике. Если до этого перехода, как задекларировано, осталось 20−30 лет, то именно столько времени осталось у добывающих нефть стран на то, чтобы пополнять свои бюджеты. И сейчас отличное время для того, чтобы освоить новый рынок и выдавить из него Россию, которая всегда на этом рынке царила.

Что касается цифр, то сколько потеряет Германия в случае отказа от российских энергоносителей [220 млрд евро в течение следующих двух лет], это подсчеты, сделаны исходя из того, что будут полностью отсутствовать поставки российских газа и нефти. По сути речь идет о том, что произойдет в случае шока, но никто не предлагает шоковую терапию Европе. Эмбарго, введенное через несколько месяцев, не приведет к шоку.

В течение этого периода на рынок ЕС выйдут другие производители, и рынок будет просто переформатирован. Возможно, сначала действительно будет какой-то шок, связанный со скачком цен вверх, но потом цены пойдут вниз. Это обычная практика, просто на рынке нужно иметь определенность. А когда европейские политики говорят, что в случае прекращения поставок из России их страны лишатся рабочих мест и средств, они манипулируют пониманием своих избирателей — потому что россияне не могут просто перекрыть вентиль и не поставлять газ в Европу. Они могут сделать это только на какой-то определенный промежуток времени, когда заполняют свои хранилища, и после этого этот газ нужно куда-то девать. Разве что они его начнут сжигать в таких объемах, что просто сожгут всю свою Сибирь.

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