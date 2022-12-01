Си мягко принуждает Путина к миру 1 декабря, 18:58

Чем жила страна 1 декабря 2022 года

● Си мягко принуждает Путина к миру. Глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что окончание войны в Украине путем переговоров отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии. Об этом написало агентство Bloomberg. Цзиньпин добавил, что «необходимо избегать эскалации и расширения кризиса», а также содействовать мирным переговорам. Мишель же ответил, что Евросоюз рассчитывает на то, что Китай «внесет свой вклад в прекращение жестокого разрушения и оккупации Россией».

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Собеседники подняли тему ядерного шантажа и подчеркнули, что «ядерные угрозы безответственны и крайне опасны».

Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии лидер КНР заявил, что применение Кремлем ядерного оружия в Украине недопустимо.

● Кремль не готов. Война РФ против Украины закончится переговорами, но президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин к ним сейчас не готовы, заявил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью немецкой газете Tagesspiegel. «До тех пор США, НАТО и западные союзники должны сделать все возможное, чтобы Украина могла освободить свою страну и защитить свой народ и инфраструктуру от российских ракет и иранских беспилотников», — сказал он.

● Бред Лаврова — 1. А тут и глава МИД путинской России Лавров сказал, что страна-спонсор терроризма якобы «никогда не просила» о переговорах с Украиной. И ему «смешно и неприятно», когда РФ обвиняют в том, что она постоянно просит о переговорах, чтобы выиграть время для сбора дополнительных сил для войны. Хотя даже собственные подчиненные Лаврова неоднократно говорили о готовности к дипломатическому разрешению начатого Кремлем военного конфликта.

● НАТО — как обычно. Двухдневный саммит НАТО в румынском Бухаресте (завершился вчера), где собрались министры иностранных дел Альянса, подтвердил право Украины на членство, хотя по-прежнему не обозначил четкого графика шагов к этой цели. Страны НАТО также обязались наращивать поставки оружия Украины и экстренную помощь ее энергосистеме.

Альянс выступил с новыми осуждениями российской агрессии и ударов РФ по гражданской инфраструктуре Украины, заверив Киев в долгосрочной поддержке. Украинскую сторону в Бухаресте представлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

● Предварительным условием членства Украины в Альянсе является ее победа над РФ. Лишь после этого НАТО вернуться к рассмотрению данного вопроса. «Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда не будет на столе и вопроса о членстве, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины», — заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

● Как организация НАТО предоставляет Украине лишь нелетальную помощь, вооружение для ВСУ передает каждая страна Альянса отдельно. Однако на итоговой пресс-конференции Столтенберг подтвердил, что Украина может ожидать новых поставок от стран-союзников. О чем именно идет речь, это пока неизвестно.

● Patriot-ичный вопрос близок к разрешению. Министр обороны Польши Мариуш Блащак вновь заявил своей германской коллеге Кристин Ламбрехт о необходимости передать ЗРК Patriot не Польше, как намерен сделать Берлин, а Украине. «В ходе сегодняшнего разговора я еще раз убедил Минобороны Германии, что размещение ЗРК Patriot в Украине повысит безопасность Польши и Украины. Кристин Ламбрехт заявила, что представит это предложение в правительстве. Я надеюсь на одобрение. Я заявил о поддержке во время возможных переговоров на форуме НАТО», — пояснил министр.

● Украина ведет переговоры о возможности передачи ей ракет для советских ЗРК С-300 из стран, которые имеют на вооружении соответствующие системы, рассказал министр обороны Алексей Резников.

● Россияне готовят новый массированный ракетный удар. На российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине, сообщил немецкий Der Spiegel. Издание опубликовало спутниковые снимки компаний Maxar Technologies и Planet Labs за 28 ноября: на них можно увидеть около двух десятков бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95 и Т-160. «Активность на базе очень высока», — отметил военный аналитик Арда Мевлютоглу.

● Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не жить в постоянном ожидании массированных ракетных ударов со стороны РФ. Он отметил, что в Украине продолжается также информационная война, так что не стоит верить всему, что распространяется в Сети. Это касается и информации о массированных ракетных ударах.

● Кремль продолжит террор. В Минобороны Украины, комментируя угрозу массированной ракетной атаки со стороны РФ, заявили, что стратегические цели Кремля остались неизменными. Как пояснила Анна Маляр, замминистра обороны, РФ сосредоточились на уничтожении украинской энергетики, а потому страна-агрессор продолжит бить ракетами.

● Россия демонстративно обстреливает Украину крылатыми ракетами советского производства, которые снаряжены невзрывоопасной боевой частью, чтобы истощить украинские системы ПВО. Об этом заявил Николай Данилюк, представитель Центрального военно-научного управления Генштаба ВСУ.

● Российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего в городе пропало электричество, сообщил глава местной ОВА Ярослав Янушевич.

● Бахмут — тупик для россиян. Подобно боям за Лисичанск и Северодонецк, которые истощили российскую армию настолько, что ее наступление на луганском направлении иссякло, битва за Бахмут (север Донецкой области) не принесет РФ стратегического успеха даже в случае захвата города. Об этом идет речь в сводке американского Института изучения войны по итогам 30 ноября.

Уже шесть месяцев оккупанты расходуют свои боевые силы, пытаясь захватить небольшие населенные пункты вокруг Бахмута, и за это время продвигаются крайне медленно, порой всего на несколько километров. При этом данные штурмы ведут к постоянному истощению живой силы и техники, в результате чего войска РФ увязают в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы.

● Опросы общественного мнения в РФ демонстрируют признаки усталости ее общества от войны против Украины. Российский портал Медуза 30 ноября сообщил о результатах закрытого соцопроса, проведенного по заказу Кремля: 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, 25% - за продолжение войны (в июле ситуация была обратной: 32% за переговоры и 57% за войну). Новые цифры аналогичны результатам октябрьского опроса Левада-Центра, крупной социологической компании РФ: «за» и «скорее, за» мирные переговоры выступили 57% респондентов; «за» и «скорее, за» продолжение войны — 27%. Ее директор Денис Волков в комментарии Медузе отметил: число россиян, выступающих за переговоры с Украиной, начало быстро расти после объявления мобилизации 21 сентября.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские войска продолжают оборону от контрнаступлений ВСУ на линии Сватово-Кременная; войска РФ продолжают достигать незначительных завоеваний в районе Бахмута и вести наступательные операции в районе Авдеевки и окраин Донецка; украинская сторона подтвердила, что ВСУ проводят операцию на Кинбурнской косе; российские чиновники продолжают проводить мобилизацию, что подтверждают данные украинских и российских источников.

● У россиян — почти 90 тыс. убитых. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 89 440 своих военных, за минувшие сутки — 560. Такие данные на утро 1 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты потеряли: танки — 2915 (+1 за сутки), боевые бронированные машины — 5877 (+5), артсистемы — 1904 (+2), реактивные системы залпового огня — 395 (+0), средства ПВО — 210 (+0), самолеты — 280 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1562 (+0) и многое другое.

● Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что еще до конца года российская армия потеряет 100 тыс. человек убитыми из-за вторжения в Украину.

● Вчера же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специализированный суд для расследования преступлений агрессии РФ против Украины. В своей речи она, среди прочего, назвала цифры украинских потерь: убиты 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских. Позднее этот пассаж из текста ее выступления удалили, а представители ЕК уточнили: речь шла о потерях в целом, с учетом всех раненых.

● Само по себе предложение фон дер Ляйен в Украине встретили позитивно. По ее словам, спецсуд для расследования преступлений РФ может быть создан при поддержке ООН. «Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки этого специализированного суда», — отметила глава Еврокомиссии. Фон дер Ляйен также заявила, что Россия должна и финансово заплатить за разрушения, которые она причинила. «Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 млрд евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 млрд евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 млрд евро денег российских олигархов», — добавила она.

● Историческое решение. Немецкий Бундестаг 30 ноября поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932—1933 годов геноцидом украинского народа.

● Вопрос с ценой роснефти. Ключевые страны Евросоюза выступают за снижение лимита цены на российскую нефть до $60. Польша и страны Балтии хотят более жестких ограничений. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что переговоры об уровне, на котором следует ограничить цены на российскую нефть, застопорились с прошлой недели.

● Газпром падает. Газпром в январе-ноябре 2022 года добыл 376,9 млрд кубометров газа, — на 19,4% или на 90,8 млрд кубов меньше, чем в прошлом году. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд кубов — это на 44,5% (или на 76,3 млрд) меньше, чем за тот же период 2021 года. Упал спрос и на внутреннем рынке — на 5,7% или на 12,8 млрд кубов.

● Бред Лаврова — 2. Министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что ОБСЕ якобы «корректировала удары» по временно оккупированных Луганску и Донецку, — мол, «раскрылись» такие «факты». И ОБСЕ, как добавил путинский «дипломат», уже «становится маргинальным образованием».

● Виктория Нуланд, зам госсекретаря США по политическим вопросам, считает: российскому диктатору Путину не удалось ни сломать Украину, ни разрушить ОБСЕ. Об этом она сказала на 29-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое проходит нынче в польской Лодзи. Это первая подобная встреча, которая собралась без представителя России — страны-спонсора терроризма.

● РФ пытается взять ОБСЕ в заложники, блокируя принятие важных решений, заявил глава организации Збигнев Рау.

● В Испании — серия случаев с взрывчатками в конвертах. Конверт со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza на северо-востоке Испании, которая производит оружие для Украины. Это произошло через несколько часов после взрыва в украинском посольстве в Мадриде, где получили аналогичную посылку. Об этом сообщили в испанской полиции, написало Reuters. Правоохранители изучают возможную связь между двумя инцидентами.

● Позднее Служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардос. Затем уже и Служба безопасности премьера Испании Педро Санчеса обнаружила бомбу в письме. Также и в Минобороны Испании поступило зажигательное письмо, которое активируется, когда пользователь его открывает. Оно было отправлено из Испании. А далее еще и в посольстве США в Мадриде обнаружили письмо со взрывчаткой, сообщила La Sextra со ссылкой на источники в полиции.

● Целенаправленная кампания. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (комментируя вчерашний взрыв в посольстве Украины в Мадриде) сообщил, что еще два украинских посольства получили письма с угрозами. Он убежден, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания против страны. «Произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз», — сказал Кулеба. «У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию», — добавил он.

● У Шмыгаля — новый суперзам. Верховная Рада назначила Александра Кубракова, который до этого был министром инфраструктуры на новую, более высокую и значимую должность вице-премьера — министра инфраструктуры и регионального развития. К его прежнему ведомству добавили целое Министерство регионразвития, «освободившееся» после перехода Алексея Чернышева в НАК Нафтогаз Украины.

Кубраков был ключевым реализатором президентской программы Большое строительство.

● Минус один из ОПЗЖ. Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от ОПЗЖ Юлии Левочкиной (сестры Сергея Левочкина). Теперь в парламенте осталось 417 депутатов — рекордно малое количество народных избранников. 30 ноября Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий. Такое решение она приняла в связи с семейными обстоятельствами.

● «Наши», которые не наши. СБУ провела обыски у руководителя запрещенной пророссийской партии Наши Евгения Мураева и его соратников. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников. Как уточняют в СБУ, все это проходило в рамках уголовного производства по статье о госизмене. На данный момент Мураев находится за границей, отметили в СБУ.

● СБУ сообщила о подозрении организаторам службы в Киево-Печерской лавре, во время которой прославляли страну-агрессора и «русский мир».

● Такая сложная фамилия — «Тимошенко». УП написала, что замглавы ОП Кирилл Тимошенко уже много недель пользуется (вместе с женой) новым премиальным электромобилем Porsche Taycan (ориентировочная цена — около $100 тыс.), которая формально принадлежит компании некоего Вэмира Давитяна, зарегистрированной по адресу известного столичного конгресс-выставочного центра Парковый (там проводят публичные мероприятия партия Слуга народа). При этом Тимошенко, которого ранее подловили на пользовании огромным американским SUV Chevrolet Tahoe (переданного Украине в гуманитарных целях), пояснил, что это был «тест-драйв».

Кроме того, Тимошенко арендует особняк на 1,2 тыс. кв. м в элитном пригороде Киева у столичного застройщика Игоря Никонова за $6 тыс. в месяц (рыночная цена такой аренды составляет, по данным УП, $10−25 тыс. При этом Тимошенко является в ОП публичным куратором строительного направления работы (включая и программу Большое строительство), а Никонов недавно присоединился к госпрограмме єОселя.

И для финала:

● Украина и страна-агрессор РФ провели новый обмен пленными. Домой вернулись 50 украинских военных, сообщил глава ОП Андрей Ермак. Он уточнил, что среди освобожденных оказались украинские военные, которые попали в плен в Мариуполе, а также на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. А также те, кого россияне удерживали в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.