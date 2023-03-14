Контрнаступления ВСУ весной не будет? 14 марта, 19:00 Эксклюзив NV

Чем жила страна 14 марта 2023 года

● Контрнаступления ВСУ весной не будет? В украинской армии растет пессимизм из-за больших потерь и отсутствия опытных военных, написала американская The Washington Post, сославшись на источники. Мол, украинской армии не хватает боеприпасов, а военные жалуются на низкое качество подготовки мобилизованных украинцев, заменяющих опытных военных, среди которых все больше погибших и раненых.

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В то же время WP отмечает, что полную картину боеспособности ВСУ сейчас увидеть трудно, потому что Киев готовит будущее контрнаступление. «Я не думаю, что мы исчерпали свой потенциал. Я думаю, что в любой войне наступает время, когда нужно готовить новые кадры, что и происходит сейчас», — заявил глава ОП Андрей Ермак.

Чиновник из Германии анонимно сообщил, что украинские потери оцениваются в 120 тыс. погибших и раненых. «Они не делятся с нами этой информацией, потому что не доверяют нам», — добавил он. В свою очередь, американский чиновник заявил, что потери Украины значительны, но в РФ они еще больше.

А высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с WP скептически отнесся к контрнаступлению ВСУ весной. В частности, количество обещанных Западом танков он назвал «символическим». Поэтому украинские силы, по его мнению, будут больше защищаться, чем атаковать.

WP отмечает, что «ставки для Украины в ближайшие месяцы очень высоки, поскольку западные страны, которые помогают Киеву, наблюдают, сможет ли украинская армия снова перехватить инициативу и отвоевать захваченные Россией территории».

● Ставка поддержала продолжение обороны Бахмута. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники (в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава ОП Андрей Ермак, премьер Денис Шмигаль) поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

● «Оборонительная операция на этом [Бахмутском] направлении имеет очень важное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта», — сообщил Валерий Залужный.

● Несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

● Враг на востоке останавливается? Российское наступление на Донецком направлении выдыхается. Оккупационные войска РФ понесли серьезные потери и столкнулись с нехваткой боеприпасов. Об этом сообщил представитель Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашкивский: «Если сравнивать прошлую неделю… враг значительно уменьшил количество штурмовых действий, количество обстрелов».

Дмитрашкивский отметил: если раньше фиксировали около сотни штурмов и около 600 обстрелов в сутки, то сейчас за день оккупанты совершают до 30 штурмовых действий и до 200−250 обстрелов. Он добавил, что оккупантам установили лимит в использовании снарядов. «Если превышают, на следующий день они остаются без боеприпасов. И это проблема не только Пригожина, говорящего, что ему не дают боеприпасов. Это общая проблема в российской армии», — подчеркнул спикер.

● Снарядный кризис. В последние недели дефицит боеприпасов для российсккой артиллерии, вероятно, увеличился до такой степени, что на многих участках фронта действует чрезвычайно жесткое ограничение использования снарядов. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании. Как отметили там, значительная нехватка боеприпасов была ключевой причиной того, почему ни одно российское формирование в последнее время не смогло совершить значимых в оперативном плане наступательных действий.

● Юг россияне сдадут самостоятельно? Коллаборационные «власти» готовятся бежать из левобережной части Херсонской области, которая временно оккупирована, уверена Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга. «Коллаборационные «власти» пытаются уезжать, эвакуируя документацию и награбленные вещи. Это признак готовящегося очередного «жеста доброй воли», — отметила она.

● 160 тыс. убитых россиян. С начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали 160 540 российских оккупантов. А за сутки ВСУ уничтожили около 740 военных РФ. Об этом по состоянию на утро сообщил Генштаб.

Кроме того, оккупанты потеряли: танков — 3484 (+10 за сутки), боевых бронированных машин — 6789 (+15), артсистем — 2519 (+16), РСЗО — 495 (+2), средств ПВО — 260 (+1), самолетов — 304 (+0), вертолетов — 289 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11) и многое другое.

● Внесенный на рассмотрение госдумы РФ законопроект о повышении призывного возраста в России свидетельствует о том, что в обозримом будущем Кремль, вероятно, не планирует проводить полную мобилизацию. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 13 марта.

● Белорусский диктатор Александр Лукашенко посетил Иран в интересах страны-агрессора России. Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

● Госдеп поддерживает переговоры Си с Зеленским. Вашингтон приветствует возможные контакты главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению Неда Прайса, официального представителя Госдепа, США хотели бы, чтобы такой разговор состоялся, поскольку Китай имеет серьезные отношения с Россией и рычаги влияния на нее.

Вчера СМИ сообщили, что Си Цзиньпин планирует провести первый почти за два года разговор с Зеленским. Ожидается, что переговоры состоятся после визита китайского лидера к Путину на следующей неделе.

● Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время он планирует провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем в самих Соединенных Штатах начинается предвыборная лихорадка (которая завершится в конце следующего года), и тема Украины будет ведущей:

● Трамп обещает спасти мир. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что «добьется окончания катастрофической войны» России против Украины, если будет переизбран в президенты. «Прежде чем я прибуду в Овальный кабинет, я достигну окончания катастрофической войны между Россией и Украиной… Я знаю, что сказать», — сказал он. По мнению Трампа, российский диктатор решил начать полномасштабное вторжение в Украину из-за неудачного вывода войск США из Афганистана в августе 2021 года. «У нас будет третья мировая война, если что-то не произойдет быстро. Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я не допущу третью мировую войну», — добавил он.

● А потенциальный конкурент Трампа на выборах президента США — губернатор штата Флорида республиканец Рон Десантис заявил: помощь Украине в развязанной Россией полномасштабной войне «не в интересах Соединенных Штатов».

В то же время, позиции Десантиса и Трампа отличаются от взглядов других потенциальных кандидатов от республиканцев — бывшего вице-президента Майка Пенса или экс-посла США в ООН Никки Хейли, выступающих за поддержку Украины.

Согласно опросу Pew Research Center за январь, 40% поддерживающих их республиканцев и независимых избирателей считают, что Вашингтон оказывает большую помощь Украине. В марте 2022-го таких было всего 9%.

● Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Риши Сунак провели переговоры в США, в ходе которых обсудили и дальнейшую поддержку Украины в борьбе с оккупационными войсками РФ.

● Министр обороны Алексей Резников накануне очередной встречи в формате Рамштайн (должна состояться в середине марта) провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

● Польша готова предоставить МиГ-29. Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий.

До сих пор страны Запада отказывались передавать истребители, в то время как Киев считает этот вопрос делом времени. В Польше заявили о готовности отправить в Украину военные самолеты в составе коалиции стран. Президент Анджей Дуда сказал, что Варшава может отдать все свои истребители МиГ-29. 9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил планы Польши на совместную передачу самолетов.

● Совет Евросоюза поддержал увеличение на 2 млрд евро Европейского фонда мира, из которого выделяют деньги на закупку вооружения для Украины. Финансовый потолок фонда увеличили до 7,979 млрд евро к 2027 году.

● Все деньги — фронту. Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и безопасность, новое оружие, технику и лучшее обеспечение для украинской армии, заявил премьер Денис Шмигаль.

● По итогам четвертого квартала прошлого года экономика Украины упала на 31,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2021-го). С учетом сезонного фактора реальный ВВП в четвертом квартале 2022-го уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 4,7%.

● Террористы Вагнера. Сейм Литвы признал российскую ЧВК Вагнер террористической организацией. За соответствующую резолюцию единогласно проголосовали 117 членов Сейма, которые призвали и другие страны признать ЧВК таковой.

6 февраля ВР признала ЧВК Вагнер международной преступной организацией. В январе США признали ее транснациональной преступной организацией и расширили санкции.

● В США назревает спор между Конгрессом и администрацией президента Байдена по поводу того, нужно ли ввести ЧВК Вагнер в список террористических организаций. Об этом написало The Hill: мол, в Белом доме опасаются, что это навредит дипломатическим усилиям Вашингтона в странах Африки.

● 32 «за» трибунал для Путина. Еще две страны присоединились к коалиции по созданию Специального трибунала для высшего политического и военного руководства РФ, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Теперь эту идею поддерживают 32 государства.

● Украина собрала сотни досье, в которых фигурируют более 600 россиян, в том числе военных командиров, подозреваемых в военных преступлениях во время развязанной РФ полномасштабной войны. Об этом написала The Guardian. Украинские прокуроры отслеживают доказательства военных преступлений россиян и собирают подробные данные обо всем военном командовании РФ. Схема с именами и фото размещена на огромной доске, высота которой 1,5 м, ширина — 4 м. На ней подозреваемые: от сотен российских солдат до министра обороны Сергея Шойгу и диктатора Путина.

● Кремль не признает ни суда, ни вины. Россия не признает юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков. «Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда», — заявил он, комментируя информацию о том, что МУС хочет открыть дела против России из-за военных преступлений против Украины.

● Путин спрятал $80 млрд. В 2022 году РФ, несмотря на введение санкций, смогла спрятать за границей около $80 млрд (наличными, в виде инвестиций) — около трети всех дополнительных доходов, полученных благодаря высоким ценам на энергоресурсы. Об этом пишет Bloomberg. Заначка является побочным продуктом рекордного положительного сальдо счета текущих операций, сообщило агентство.

● Зерновое полусоглашение. Консультации по продлению зернового соглашения (после заявления РФ о готовности пролонгировать его только на половину срока) все еще продолжаются. «ООН сделает все возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить его непрерывность. Консультации… со всеми сторонами и на разных уровнях продолжаются», — сказал Йенс Лаэрке, представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

● Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения для экс-главы Нафтогаза Украины Андрея Коболева: обязал носить браслет и оставил залог в 229 млн грн.

И напоследок:

● День добровольца. Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили украинцев с Днем добровольца. «В прошлом — люди разных профессий с разным жизненным путем и историей. Ныне — героические воины. И обязательно придет время — станут украинскими победителями», — написал в ТГ глава государства. А Залужный назвал всех украинцев «нацией добровольцев» — и тех, кто борется за свою страну на передовой, а также находящихся в тылу.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.