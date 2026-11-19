● Зеленский приехал к желающим. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию — на встречу Коалиции желающих и переговоры с представителями США с участием европейцев. Глава государства написал в соцсетях, что на встрече с коалициантами будут представлены более 40 партнеров, в том числе и команда президента США. «Приоритет для Украины — укрепление защиты нашего неба, энергетическая и финансовая поддержка, дипломатический трек и последующие шаги для окончания войны и обеспечения безопасности. Делаем все, чтобы присутствие Европы в переговорном процессе было полноценным и чтобы встречи были результативными», — добавил он.

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Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Берлине запланировали поговорить с украинскими и европейскими о гарантиях безопасности и плане послевоенного экономического восстановления Украины. Кушнер сообщал, что они с Уиткоффом примут участие во встрече Коалиции желающих для подготовки повестки дня следующего раунда мирных переговоров.

Чуть позже:

● Поговорили вчетвером. Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Великобритании Энди Бернемом и президентом Франции Эммануэлем Макроном противодействие российским ударным БПЛА и ракетам, защиту энергетической инфраструктуры и дипломатические вопросы.

Украинский лидер выразил надежду на результативность встречи Коалиции желающих и двусторонних переговоров с лидерами в Берлине, отметив, что будет больше поддержки Украины.

Премьер Великобритании Энди Бернем, являющийся сопредседателем на заседании Коалиции желающих, объявит о новом пакете помощи для Украины на 260 млн фунтов стерлингов (около $342 млн). В пакет войдут дальнобойные дроны, которые могут преодолевать расстояние более 1000 км.

● Кошта — о мире и о средствах. Президент Евросовета Антониу Кошта, как участник заседания Коалиции желающих в Берлине, заявил, что поддержка Украины и давление на Россию является первоочередным приоритетом. Он также поблагодарил канцлера Германии за созыв «этой очень своевременной встречи Коалиции желающих».

Президент Евросовета отметил, что «Европа имеет сильную переговорную команду, единый голос и четкую цель: поддержать Украину в достижении справедливого и длительного мира». По словам Кошты, вопросы, касающиеся Европы, должны обсуждаться самой Европой.

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«На заседании Европейского совета на следующей неделе лидеры ЕС обсудят предложение Еврокомиссии по финансированию Украины», — добавил Кошта.

● Люди Трампа говорили с Мерцем. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Берлине уже успели встретиться с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его советником по национальной безопасности Гюнтером Зауттером.

«Мы проинформировали их о переговорах президента США Дональда Трампа в Китае и о последних усилиях, направленных на достижение справедливого, длительного и устойчивого мира в Украине. Мы продолжаем тесно сотрудничать с Германией, Украиной и нашими европейскими партнерами, чтобы согласовать наши позиции и подготовиться к следующему раунду переговоров», — написал Кушнер.

О Китае Кушнер вспомнил не случайно:

● Снова зовет в Москву. Российский диктатор, находясь в Китае, заявил, что РФ пригласила европейских чиновников в Москву для обсуждения войны РФ против Украины, поскольку на участии Европы в мирных переговорах настаивают США. Мол, надо понять, что Европа принесет в эти переговоры.

По информации источников Bloomberg, чиновники группы E3 (Франция, Германия, Великобритания) обсуждали возможную встречу.

Путин оказался в КНР, потому что:

● Трио «Миротворцы». КНР, США и РФ выступили с совместным заявлением (под названием «Мирная декларация глав государств Китая, России и США») по итогам встречи лидеров в китайском Шэньчжэне в четверг, в котором, в частности, говорится о том, что они обсудили вопросы энергетической безопасности и планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов. Также в ней отмечается, что КНР, РФ и США «как постоянные члены Совета Безопасности ООН стремятся содействовать реформе Организации Объединённых Наций, чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и выполнять свою основную миссию по поддержанию международного мира и безопасности». Далее Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Путин почему-то забеспокоились о собственной безопасности (похоже, это благодаря усилиям двух последних), и заявили о необходимости соблюдения иммунитета государственных должностных лиц и о том, что они «пришли к соглашению, что Международный уголовный суд и другие подобные институты не должны злоупотреблять своей юрисдикцией».

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Кроме того, эти трое подчеркнули, что ядерную войну нельзя выиграть и ее нельзя вести, а потому они «будут вести диалог по уменьшению ядерных рисков и предотвращению ядерного распространения» (это явно была китайская тема).

Российско-украинская война и удары по Ирану в документе никак не упоминаются. Главы трех государств «обменялись глубокими мнениями относительно текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности».

Сегодня в Шэньчжэне состоялась двусторонняя встреча президента Трампа с Путиным, а дальше — американского президента с Си Цзиньпином, во время которой президент США заявил, что США и КНР совместно стремятся способствовать завершению российско-украинской войны.

В ходе трехсторонней встречи президент США сказал (имея в виду достижение мира): «Я думаю, что ситуация развивается». «Я считаю, что Путин — и, надеюсь, и другая сторона — хотели бы, чтобы война в Украине закончилась», — добавил он.

Путин, в свою очередь, заявил о «совместной ответственности» трех сторон «за поддержание международного мира и безопасности» и о том, что их общей целью является «сохранение и укрепление системы международного права». «У наших стран немало общих интересов в урегулировании региональных конфликтов, в частности, конечно, конфликта в Украине», — заверил диктатор.

Си Цзиньпин в свою очередь ничего не сказал относительно войны в Украине, заявив лишь, что КНР, РФ и США должны сотрудничать в решении глобальных проблем, совместно защищать мир и стабильность, но сейчас мир переживает набирающие обороты изменения и покоя на планете нет. Он также заверил, что ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено во всем мире.

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После встречи президент США сразу улетел домой. А его представители в Берлине должны были пересказать все китайские разговоры украинцам и европейцам…

В то же время Путин после всего еще наговорил всякого своего типичного дерьма, и добавил: «Если они [Украина] хотят закончить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами». Это был такой отсыл к «договоренностям» с Трампом о выходе Сил обороны из Донбасса.

Накануне Владимир Зеленский сказал, что эти трое могут говорить о чем угодно, но если что-то будет касаться Украины, без Украины это будет оставаться болтовней…

● Теперь — по железнодорожной части Крымского моста. В ночь на 19 ноября украинские ракеты Нептун поразили незаконно построенный россиянами Крымский мост. Есть попадания в районе арки и железнодорожных путей, заявили в отечественном Минобороны. «Поезд дальше не едет», — отметили там и добавили, что масштаб повреждений уточняется, однако движение поездов остановлено.

«Для России этот мост — конвейер войны: цистерны и вагоны с боеприпасами для группировки на юге. Конвейер дал сбой. Другой путь лежит по суше, вдоль фронта. Там грузы встречают наши дроны. Для Украины это выигранное время и сохраненные жизни: чем меньше доедет до оккупантов, тем меньше прилетит по нашим воинам», — подчеркнули в министерстве. И констатировали, что это уже третий удар по мосту за эту неделю. Однако это и ответ на российские удары по Украине. Только минувшей ночью РФ атаковала Украину 98 ударными дронами.

После атаки в ночь на 17 ноября на Крымском мосту обрушился главный пролет его автомобильной части.

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В оккупированной Керчи магазины вводят ограничения на продажу базовых продуктов питания, сообщил Крымский ветер. В одном из объявлений такие мероприятия напрямую связали с нарушением логистики через Керченский пролив и сообщили о продаже не более нескольких килограммов круп, макарон, сахара, муки, нескольких литров масла и нескольких банок консервов в одни руки.

● Главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман намекнул на поражение Силами обороны трех российских истребителей Су: он опубликовал в Х фото с надписью Сушки и подписал его «-3»…

● Путин еще сказал в Китае, что раньше где-то там с кем-то обсуждал что-то о прекращении обстрелов, но теперь, после ударов по Крымскому мосту (который уже три дня, по его словам, не используется для перевозки войск или нефти, а потому это сугубо мирный объект) РФ только планирует ответить:

● День террора в ожидании «ответа» Кремля. На Киев целый день налетали реактивные беспилотники, раздавались взрывы на фоне желтого уровня угрозы. Последствия ударов фиксировали в Подольском, Голосеевском и Деснянском районах. По словам мэра Виталия Кличко, в Подольском районе предварительно известно об одном погибшем. В КМВА уточнили, что погиб 26-летний парень.

В частности, обломки сбитого российского БпЛА упали на территории МИД Украины, сообщил министр Андрей Сибига. Глава отечественной дипломатии пообещал, что «мы добавим их в наш музей». В Шевченковском районе столицы обломки БпЛА упали на открытой территории, в Подольском районе — вероятно, на четырехэтажное здание, где произошел пожар. Также российский дрон упал недалеко от посольства Нидерландов в Киеве. Также возле метро Университет упали обломки — ТГ-каналы написали о пяти пострадавших. И были повреждены окна Владимирского собора.

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● Ночной удар по энергетике. В результате ночной российской воздушной атаки повреждены электроподстанции в трех областях и агропредприятия в четырех, в целом разрушения зафиксированы в 12 областях Украины, сообщил утром премьер Сергей Корецкий.

По словам премьера, в Житомирской, Черниговской и Николаевской областях под ударом оказались электроподстанции, а в четырех областях — агропредприятия. «Россия сознательно бьет по экономике — по тому, что дает людям работу, доходы бюджета», — добавил глава правительства. Российские удары также повредили жилые дома в Запорожье, Харьковской, Черкасской и Донецкой областях. Всего в результате ночной атаки восемь человек получили ранения, еще один человек погиб.

Войска страны-агрессорки России нанесли удар по многоэтажному дому в городе Изюм Харьковской области, пострадали 16 человек, в том числе четыре ребенка.

И в заключение:

● Киевский универ идет на дистанционку. Киевский национальный университет им. Т. Шевченко переходит на дистанционный формат организации образовательного процесса до конца февраля 2027 года из-за безопасностной ситуации и возможных перебоев в электро- и теплоснабжении.

«Такой формат позволит студентам и преподавателям продолжать обучение даже при сложных условиях зимнего периода, уменьшая зависимость образовательного процесса от возможных перебоев в работе городской инфраструктуры», — считают в вузе.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.