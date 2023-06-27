Почему такие события, как Книжный Арсенал, важны во время войны 27 июня, 19:07

Международный фестиваль Книжный Арсенал (КА) был очень ожидаемым событием. И, наверное, не только для того, чтобы накупить книг или даже послушать тех, кто их пишет и читает

Он становится своеобразной агорой, где можно наблюдать чем живет и дышит интеллектуальный «полис» Украины. Но чем является собственно, культура. Самым простым и очевидным ответом будет: тем, что делают деятели культуры. А что именно? Пишут тексты, организовывают перфоменсы, создают визуальный контент. Чем отличается от всего остального? Тем, что здесь презентуются и обсуждаются ключевые идеи, сюжеты общества, ткутся нарративы, которые формируют картину мира.

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Иначе говоря, культура это такая система, точнее экосистема ценностей, смыслов, практик, артефактов, мемов, повествований (или нарративов), в которой они связаны между собой круговоротом чего-то, что создает общность. Это можно назвать социальным клеем, или раствором, формирующим гражданина, да и по большому счету — человека. В культуре еще можно было бы выделить героев — вокруг кого формируются повествования, ландшафты — сцена, на которой разворачиваются основные сюжеты, и так далее. Культуру еще называют не генетической передачей жизненно важного опыта от поколения к поколению. И книги играют в этом ключевую роль.

Для того, чтобы поделиться впечатлениями, какие же именно опыты проявились на Книжном арсенале, попробую посмотреть на событие именно через призму ценностей со смыслами и практиками. Краткий дисклеймер: ценности (в моем понимании) — это то, во что мы верим, чем руководствуемся как этическими императивами; смыслы — то, как мы описываем мир, какие значения вкладываем в те или иные явления и вещи; практики — то, как мы ведем себя, что мы по факту делаем. Культура жизнеспособного общества характерна тем, практики становятся продолжением, «отростками» смыслов и, одновременно петлями обратных связей влияют на формирование новых смыслов, а порой и изменение ценностей. Сознательно формируют их.

Собственно, разговоры на сцене стали попытками наполнить обнародованные ценности смыслами, поэтому их и стоит рассматривать вместе.

Для украинцев культура присутствия рождается из потребности громко сказать: «мы здесь», «мы есть»

Ценности и смыслы. И на Книжном Арсенале, и на многих других площадках Украины доминантой является дух свободы: стремление думать говорить, взаимодействовать, исходя из собственных потребностей, а не моделей навязанных более сильными странами и обществами. Свобода как шанс иметь влияние на собственную судьбу и будущее своей страны. «Свобода — мета-ценность, которая делает возможным существование всех других ценностей», — настаивает Тимоти Снайдер в онлайн-выступлении для КА. Другие тезисы историка: «Свобода и безопасность работают вместе. Роковой ошибкой может стать отказ от свободы ради безопасности, потому что так можно лишиться и свободы, и безопасности, и самой жизни». «Свобода — не отсутствие чего-то, например, ограничений, это прежде всего творческая сила. И свобода, и демократия не являются чем-то естественным, они требуют усилий и соответствующих структур для поддержки. Свобода не является также импульсивностью, она не сводится к тому, что проще и легче всего. Скорее наоборот — свобода влечет за собой трудные решения, сложный выбор. Война, конечно, существенно вынуждает пространство свобод. И здесь наступает момент истины: или общество покорно и молча соглашается с сокращением свобод, или проговаривает условия принятия временных ограничений и сразу начинает искать возможности вернуть себе права и свободы, возможно и расширить их пространство».

Сам факт проведения Книжного Арсенала и высокий градус ожидания события показали настоятельное желание многих людей иметь это пространство свободного мышления, спонтанных встреч, проговаривания, созидания, несмотря на все вызовы безопасности.

Дискуссионную программу КА открывала панель «Как сохранить демократию во время войны». С одной стороны здесь было много о тесной переплетенности свободы и ответственности. С другой — о том, как свобода маневра, гибкость мышления в момент выработки стратегических или тактических решений, уважение к человеку в рядах Сил обороны дает устойчивости и создает преимущества. Как и возможность предоставления обратной связи для разбора ситуации (review after action), об условиях в которых совместный разбор полетов становится нормой. Собственно качество коммуникаций и уровень мотивированности в демократии больше.

Другая базовая ценность, проявившаяся через КА — присутствие. В том смысле, о котором писал Гумбрехт в книге «Производство присутствия»: в пространстве культуры, недостаточно одних лишь интерпретативных практик. В постоянном поиске содержания теряется не менее важное измерение культуры — ее материальное присутствие. Благодаря культуре присутствия, явления и события становятся более ценными, интенсивно переживаются и влияют не только на чувства, но и на наши тела.

Для украинцев эта культура присутствия рождается из потребности громко сказать: «мы здесь», «мы есть», «мы пишем» и иногда даже читаем. Не так важно о чем и как. Важнее, что заполняем собой свое пространство в то время, как наши Силы обороны отвоевывают у россиян пространство физическое.

Ведь интеллектуальное пространство тоже до недавнего времени было оккупировано. Это и о присутствии в мировом дискурсе, где Украина долгое время оставалась в тени российских нарративов. Но деоккупация пространства — это еще далеко не «конец истории», ведь высвобожденную информационную среду необходимо защищать и наполнять качественным контентом. Выстроить надежную сеть защиты, где фактически каждый украинец — форпост борьбы. Впрочем, только отвечать на пропаганду и ИПСО какими-то — значит принять навязанные врагом правила игры. Важны собственные нарративы вне всяких контр- и анти.

Василий Стус в те очень темные и смутные времена украинства запустил концепт «самособоюнаполнения». Об этом отчаянном и проактивном созидании шла речь и в довольно камерных и интимных разговорах Владимира Ермоленко и Татьяны Огарковой, и в философском диалоге Вахтанга Кебуладзе с Тарасом Лютым вокруг книги последнего о Сковороде, и в несколько трибунном и пафосном монологе Виталия Портникова, и в публичном интервью Дмитрия Кулебы, и на хипстерской площадке «непубличные библиотеки».

Взаимосвязь и взаимозависимость. Именно об этом, как по мне, ключевой лозунг Книжного Арсенала «Когда все имеет значение». Однако эта ценность была меньше артикулирована на сценах и немного лучше представлена визуальными средствами, чем смыслами и нарративами.

Практики. Основной практикой КА для почти тех 28 тыс., которые посещали событие в течение трех дней были радостные объятия, быстрый обмен новостями и долгие разговоры, в том числе и о том, о чем не говорили со сцены.

Напомню, что практики либо заземляют смыслы и ценности, становятся для них фундаментом, лабораторией, либо оставляют их висеть в воздухе. В случае КА второй вариант случался довольно часто. Скажем, свобода. Да, у вас всегда есть возможность проголосовать ногами. Но если вы остаетесь внутри события, то у вас не так много вариантов или возможности взаимодействовать с дискурсом: слушать, задавать вопросы (если успеете). Ну и ловить спикеров после событий. Если повезет. Конечно, у организаторов самих было не так много вариантов. Но они делали это на пределе сил и ресурсов и огромный респект, что они все осилили.

Однако переосмысление форматов событий и самого пространства, на мой взгляд, неизбежно, ведь контекст меняется еще быстрее. Практики и форматы, которые воспроизводятся скорее по инерции, чем путем ответа на существенные вопросы, в какой-то момент перестают сочетаться с реальностью. Для перезагрузки системы потребуется время, но прототипировать и понемногу масштабировать нужно уже. Ну, по крайней мере на следующем КА, или Форуме издателей, который, надеюсь, состоится.

Какие это могут быть форматы? Конечно те, которые становятся продолжением и расширением ценностей и смыслов и при этом учитывают непреодолимые ограничения и обстоятельства (но те, которые действительно непреодолимы).

Например, ценность и смысл присутствия. При вынужденно ограниченном количестве площадок и слотов включение в программу одних означает исключение других. Есть часть тех, кто проигнорировали и саботировали КА. То есть исключили самих себя. Но есть и те, кто хотел бы присоединиться. Для этого можно попробовать формат «аквариума». Его разработали как составляющую активных методов обучения, но все чаще применяют в публичных событиях. Конечно, у него есть свои ограничения, поэтому он может быть сопутствующим, но заменить лишь отдельные дискуссионные панели.

А вот со звездными спикерами стоило бы делать Q&A сессии. С носителями уникального опыта, в частности, если это военные, медики, волонтеры, люди, прошедшие через плен и оккупацию, и т. д. следовало бы сделать формат «живой библиотеки», где люди с особым опытом или идентичностью, как книга, которую ты можешь «полистать» своим присутствием или эмпатийными вопросами. Можно бы и организовать несколько встреч в формате книжных клубов, а не только рассказывать о них. Кстати, именно эта панель с участием Насти Евдокимовой, Вадима Кириленко, Даниила Гайдамахи и модерации Богданы Неборак, собрали заинтересованную аудиторию соизмеримую по количеству со слушателями лекции Снайдера.

А вот для профессиональных событий не мешало бы добавить немного инструментальности и фасилитации. А то получается — поговорили и разошлись.

Возвращаясь к привычным фронтальным панелям. Да, они еще далеко не исчерпали свой потенциал, особенно когда участники подобраны так, что они как джазмены творят интеллектуальный эст. К таким нередко хочется вернуться, ловить реверберацию мыслей и оттенки смыслов, часто незамеченных из-за шума, усталости, клановости внимания. Поэтому не только записи таких разговоров, но, возможно, конспекты, портреты, пригодились бы для тех, кто приходил не только пообниматься и ополаскивать, но за пониманием.

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