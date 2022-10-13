Новая ядерная провокация. О чем предупреждает разведка 13 октября, 17:11 Эксклюзив НВ Cеверокорейский диктатор Ким Чен Ын сигнализировал о намерениях повышать ядерный потенциал КНДР (Фото:REUTERS)

На фоне войны в Украине, напряжённости вокруг Тайваня и обострения американо-китайского соперничества назревает еще один геополитический кризис

Как предупреждают разведывательные агентства, КНДР — после трёхлетней паузы в своих ядерных провокациях — ведёт подготовку к седьмым по счёту ядерным испытаниям, которые могут быть проведены накануне промежуточных выборов в США 8 ноября.

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Пять лет назад мир ожидала перспектива «огня и ярости»: северокорейский диктатор Ким Чен Ын и тогдашний президент США Дональд Трамп обменивались угрозами ядерной войны. Затем наступил иллюзорный мир, когда Ким встречался с различными мировыми лидерами, чтобы добиться смягчения санкций в обмен на туманные обещания частично сократить масштабы своей ядерной программы.

После провального ханойского саммита с Трампом в 2019 году Ким вернулся в Пхеньян, где вскоре ввёл общенациональный карантин в бесплодной попытке избежать пандемии Covid-19. Между тем программа ядерного и ракетного вооружения КНДР продолжала быстро продвигаться вперёд.

Ким сигнализировал о намерениях повышать ядерный потенциал КНДР, начиная свои дипломатические игры в начале 2018 года, и оказался верен своему слову. Сегодня арсенал Кима, согласно оценкам, включает 50 ядерных боеголовок. Кроме того, в 2020 году (сразу после испытаний нового типа баллистической ракеты подводного базирования) Ким представил новую крупную ракету дальнего радиуса действия на ночном военном параде, призванном продемонстрировать военную мощь режима. А в 2021 году Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Северная Корея возобновила деятельность по обогащению плутония. Вскоре после этого были проведены испытания крылатой ракеты большой дальности, а также новой сверхзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд.

С начала нынешнего года, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН, Северная Корея запустила уже более 40 баллистических ракет, в том числе во время сентябрьского визита вице-президента США Камалы Харрис в Японию и Южную Корею. Одна из ракет пролетела над Японией. Кроме того, северокорейский режим возобновил незаконную переработку отработанного ядерного топлива (плутония) на объекте в Йонбёне и, как показывают спутниковые снимки, начал работы на полигоне ядерных испытаний Пунгери, что усиливает опасения по поводу готовящегося седьмого испытания ядерного оружия.

Си и Путин заинтересованы в том, чтобы Ким отвлёк внимание и ресурсы США

Решимость, с которой Ким использует свой ядерный арсенал для запугивания врагов, наряду с изменившимся геополитическим ландшафтом из-за войны в Украине, повышает вероятность того, что КНДР вновь начнёт грозить «огнём и яростью». Эта угроза региональной стабильности и глобальной безопасности весьма серьёзна.



Трудно сказать, насколько серьёзно Ким Чен Ын или его предшественники (Ким Чен Ир, его отец, и Ким Ир Сен, его дед и основатель северокорейского режима) относились к денуклеаризации. Однако десятилетиями США и правительства других стран тщетно пытались подтолкнуть Северную Корею к отказу от программы ядерных вооружений, сочетая давление с гарантиями безопасности и экономическими стимулами.

Мировые лидеры должны поверить Киму, когда он говорит, что ядерный потенциал КНДР является «верным щитом» и «заветным мечом» страны, и он никогда от него не откажется. В сентябре, объявляя о новом законе, разрешающем наносить ядерный удар в случае, если иностранная держава попытается отстранить его от власти, Ким заявил, что его режим «никогда не отдаст» ядерное оружие. «Нет никакой денуклеаризации, никаких переговоров, никаких разменных монет в этом процессе», — сказал он.

Поведение Кима объясняется непоколебимым желанием, чтобы его признали (пусть и с неохотой) лидером ядерной державы, аналогично тому, как международное сообщество в итоге признало ядерными державами Пакистан и Индию. Он отказался от прежних подходов КНДР — «действие в обмен действие», то есть пошаговое смягчение санкций в обмен на ограничения ядерной программы. В результате он игнорирует неоднократные попытки администрации Байдена возобновить переговоры о денуклеаризации.

Вместо этого Ким требует, чтобы США вывели свои силы из Южной Кореи, а также стратегические вооружения из региона, что совершенно нереально. В дальнейшем Северная Корея, скорее всего, начнёт призывать к проведению переговоров с США о сокращении ядерных вооружений. Это стало бы символом, что её, наконец, считают ядерной ровней, а не государством-изгоем.

Ким, наверное, попытается воспользоваться дипломатическими противоречиями Америки с Россией и Китаем. Режим Кимов уже давно овладел искусством использования разногласий между крупными державами к своей выгоде. Однако после окончания Холодной войны их возможности на этом фронте оказались ограниченными из-за того, что отношения Америки с главными покровителями КНДР — Китаем и Россией — были в целом позитивными.

Быстрое ухудшение отношений между США и Россией и между США и Китаем изменило ситуацию в этой игре. Стратегический альянс между председателем КНДР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным гарантирует, что ни тот, ни другой не будут вместе с Западом дисциплинировать Кима. Си Цзиньпин и Путин сегодня заигрывают с противниками Запада, а не стремятся наказать их. Пока его покровители блокируют любые инициативы против КНДР в Совете Безопасности ООН, Ким может беспрепятственно реализовать свои ядерные амбиции.

В принципе, как Китай, так и Россия выступают против ядерной программы КНДР. Руководство Китая опасается возможных негативных последствий ядерных испытаний, которые проводятся вблизи границ страны. Ким, скорее всего, не будет проводить седьмое испытание ядерной бомбы раньше, чем завершится XX-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, но он понимает, что в настоящий момент ни Си, ни Путин не могут себе позволить давить на КНДР сколь-либо значимым образом.

Более того, Си и Путин заинтересованы в том, чтобы Ким отвлёк внимание и ресурсы США от Тайваня и Украины соответственно. В этом свете новейшая волна запусков северокорейских ракет может оказаться началом опасного цикла эскалации, который может завершиться превращением заявлений об «огне и ярости» в реальность.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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