Иванна Климпуш-Цинцадзе

Гендерные вопросы охватывают не только проблему насилия против женщин, но и экономические и социальные аспекты
Гендерные вопросы охватывают не только проблему насилия против женщин, но и экономические и социальные аспекты
Толкать экономику в будущее собрались старыми методами ограничений и запретов
Начинается новая сессия Верховной Рады
Сегодня, 1 сентября, вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом
Украина обречена на успех. Но этот успех зависит от нас, и только от нас. От всех вместе и каждого в отдельности, кто делает качественно свою часть работы
Мои выводы по поводу УЗ. За год не удалось сломать хребет старым ментальным подходам, когда просто надо угодить начальству, а не решать различные проблемы системно
Все страны, которые ставили перед собой полноценно задачу евроинтеграции, создавали для этого отдельные институции
Логика, с которой президент РФ оценивает события в Украине, очень больная и практически безумная. Но на всякий случай, нам лучше знать и понимать, что творится в его голове
Американская демократия в опасности. Ей угрожает человек, сидящий в Овальном кабинете, а законодатели обеспечивают ему бесплатный вход
Президент России пригрозил "уничтожением украинской государственности" в случае возобновления войны на Донбассе во время ЧМ-2018
Сделан ряд заявлений в совершенно новой тональности
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
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