12 июня 2018, вторник
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Как нас заставляют отречься от мечты
Большинство украинцев поддерживают евроинтеграцию. И как так происходит, что когда она реально начинается в той или иной области, сразу появляется непонимание? 0
Норвежская блондинка и вопросы гендерного равенства

Гендерные вопросы охватывают не только проблему насилия против женщин, но и экономические и социальные аспекты

14 февраля, 17:26
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#7206 – покупай у олигархов, плати втридорога

Толкать экономику в будущее собрались старыми методами ограничений и запретов

11 декабря 2017, 11:03
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Жизнь украинцев – "на следующей пленарной неделе"?

Начинается новая сессия Верховной Рады 

05 сентября 2017, 15:03
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Европейские ценности на ощупь

Сегодня, 1 сентября, вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом

01 сентября 2017, 07:52
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Масштабы лицемерия

С тиранами невозможно вести цивилизованные переговоры

30 августа 2017, 17:13
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"Сделайте нам монтаж!"

Украина обречена на успех. Но этот успех зависит от нас, и только от нас. От всех вместе и каждого в отдельности, кто делает качественно свою часть работы

25 августа 2017, 08:03
3
Укрзализныця, проводница и начальница поезда

Мои выводы по поводу УЗ. За год не удалось сломать хребет старым ментальным подходам, когда просто надо угодить начальству, а не решать различные проблемы системно

10 августа 2017, 19:13
3
Как сделать Украину европейской

Все страны, которые ставили перед собой полноценно задачу евроинтеграции, создавали для этого отдельные институции

23 апреля 2016, 09:03
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Иванна Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

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