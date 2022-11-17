Подталкивают ли Украину к переговорам с Россией? 17 ноября, 13:10 Эксклюзив НВ

Отношение к Путину фундаментально меняется. Но Путин уже сам не изменится, его можно только победить

15 ноября директор ЦРУ Уильям Бернс находился в Киеве. Приезд состоялся после его встречи с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Я совершенно уверен, что о нас они говорили. Они говорили в контексте избегания эскалации. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины. И, конечно, как говорится, это вопрос терминологии. Это не формальные переговоры между США и Россией, как это назвал, например, генсек ООН Антониу Гутерриш, который сейчас, кстати, по-моему, играет вместе со всеми объединенными нациями тотально импотентную роль.

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Бернса выбрали как один из ключевых каналов коммуникации. Я уверен, что Нарышкин с российской стороны не является основным каналом, поскольку там есть другие, принимающие ключевые решения. Это пока говорит о ставке президента США Джо Байдена (уважающего Бернса) и американской администрации на возможность в какой-то момент достичь хотя бы временной договоренности с российским режимом.

Это не значит, что кто-то там на нас давит с переговорами. Хотя в какой-то момент это может возникнуть со стороны Запада. Не исключаю, что произошедшее 15 ноября в Польше для части Запада станет именно таким сигналом.

Конечно, мы должны понимать, что американцы по разным каналам разговаривают с Россией. В этих контактах ничего плохого нет. Важно, чтобы мы были не просто в курсе этих контактов, чтобы нас не просто ставили в известность, а чтобы мы были драйвером для этих контактов, чтобы мы совместно формировали позицию и стратегию. Это для меня критично.

Очень важно понять, что не западный мир тоже не хочет этой войны

А в том, что Бернс разговаривает с Нарышкиным или с кем угодно, я никакой «зрады» не вижу.

Выступление Марка Милли, главы объединенного комитета начальников штабов США, я понял так: в ближайшее время может появиться окно, когда нужно подумать о возобновлении переговоров. Он не сказал об условиях, он не сказал, к каким целям мы должны стремиться, чего обязательно достичь, чего не обязательно. И он говорил это как военный.

Я в этом, естественно, вижу сигнал, но базовой трудности не вижу.

Следует быть честными и сказать, что значительная часть Запада (не весь Запад) не готова пойти на новую эскалацию с тем, чтобы одержать окончательную победу над российским режимом как таковым, то есть перезагрузить его. Они говорят о том, что Украина никак не может проиграть, и это очень правильно.

А вот потом начинаются разные дискуссии — а что такое победить Путина? И вот здесь консенсуса очевидного на Западе пока нет. И есть большой страх перед тем, что этот режим начнет сыпаться со своими гиперзвуковыми ракетами, ядерными зарядами и еще многим.

Кроме того, к сожалению, нет стратегии, а что делать дальше с этой Россией? Иногда это называется депутинизация. Мне это не нравится. Это же не о Путине, а о том, что у нас называется дерашизация, условно назовем.

А кто это будет делать? Российская либеральная оппозиция? Это у нас с вами вызовет улыбку, наверное, не очень радостную.

И вот на эти все вопросы у Запада пока нет ответов. И это тоже часть логики Запада. В то же время они понимают, что введение ограничения цены на нефть — это еще один рычаг, который может нас сейчас поставить в сильную позицию на переговорах с Россией. И весь этот комплекс факторов они рассматривают как возможность в какой-то момент снова начать разговор.

Очень важно понять, что не западный мир тоже не хочет этой войны. Там нас не обязательно все поддерживают, но прекрасно понимают, что сегодняшний бардак на энергетических и продовольственных рынках — это все вызвано российской агрессией против нас. И они прекрасно понимают, что Путин, вбивший себе в голову на уровне подсознания необходимость контролировать или уничтожать Украину, не выигрывает.

То есть, теперь всем, кто следит за нашей войной, понятно, что никакой конвенционной победы России не будет. И даже люди, пытавшиеся выгораживать Путина (я знаю, в Африке, например) сейчас смотрят на эти обстрелы и говорят: «Теперь же мы понимаем, что это действительно преступления против человечности». То есть о геноциде они там не говорят, а о преступлениях против человечности. Да, не публично, но уже говорят.

И это значит, что отношение к Путину фундаментально изменяется. Но Путин сам уже не изменится, его можно только победить. Каким-то образом с будущей Россией (мы не знаем, какой она будет, и будет ли она вообще, мы тоже не знаем) придется договариваться. Но я считаю, что эта договоренность никогда не будет иметь формы какого-то мирного соглашения. Она может быть о прекращении огня, о каких-то перемириях, о каких-то временных вещах. С Путиным договориться о мире невозможно.

Это не значит, что с этим режимом нельзя говорить. Но говорить только и исключительно с сильной позиции и вместе с Западом. Это фундаментальное, как это можно делать. И сегодня всем уже понятно, что условий для такого разговора пока нет.

Может быть, в будущем, как говорит Милли, они и возникнут. Но для этого должна сложиться совершенно другая ситуация — и военная, и политическая.

А эти преступления против человечности Путину еще вернутся бумерангом. Я совершенно в этом уверен.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте здесь

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