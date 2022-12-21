Почему Путин снова заговорил о ядерном оружии 21 декабря, 19:13 Эксклюзив НВ

Путин не изменил своих целей по отношению к Украине

Путину нечего сказать. Он отменил итоговую пресс-конференцию, отменил послание к Федеральному Собранию. Он пробует вести тактическую игру. Он утратил стратегическую инициативу. Это понятно даже значимой части русских элит. Поскольку пресконференция — это всегда обращение к российскому населению. А послание к Федеральному Собранию россияне не читают. Это обращение к российским элитам. Это означает, что Путину нечего сказать сегодня и российскому населению, и российским элитам. Они это ощущают. Они чувствуют, что нужно самим думать о том, как будет строиться их личная судьба и судьба России, в которой они зарабатывают деньги. А тратят их потом на Западе (сейчас, соответственно, не тратят).

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А вот на заседании коллегии Минобороны РФ Путин проговорил свои мантры о том, что «все у нас идет хорошо», что мы будем идти последовательно, что наши решения соответствуют нашей стратегии. Но это давно не работает, даже в отношении российских элит.

Путин никак не изменил своих целей по отношению к Украине. Он никогда не будет воспринимать нас не то чтобы как равных. Он никогда не будет сдавать ни украинскую государственность, ни украинскую историю. И это его фундаментальная ошибка, но она сидит на уровне подсознания. Путина невозможно переубедить, его можно только победить.

В этих тезисах о ядерной триаде не вижу ничего нового

Эти его слова о продолжении развития ядерной триады, потому что она «главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности» — это мантра о ядерном шантаже. Заявления Индии и Китая о недопустимости применения ядерного оружия на него оказывают точное влияние. Ведь эти две страны — основные покупатели российской нефти сегодня. А без продажи нефти у РФ не будет ни бюджета, ни макроэкономической стабильности, ни финансирования чего угодно, ни развитие, как говорит Путин, ядерной триады.

В этих тезисах о ядерной триаде не вижу ничего нового. Это стандартный размах ядерной дубиной, логика «а давайте мы покажем всему миру кузькину мать» в хрущевском смысле, что у нас есть ядерная триада, и пока она есть — нас никто не достанет. Затем здесь снова повторение тезиса о том, что против них воюет НАТО. Если бы против них воевало НАТО, то думаю, что давно НАТО было бы не просто в Москве, а далеко за Уралом. Это стандартный аргумент, который Путин и дальше будет повторять. А что сейчас, как он считает, защищает его режим? Энергетический шантаж уже не защищает. Продовольственный шантаж — да, еще работает, но все меньше. И после всех поражений российской армии в Украине также ясна реальная цена российской армии.

Выходит, что ядерное оружие остается последним и единственным козырем Путина. Никаких других у него нет. А если у тебя есть дубина, то рано или поздно вся реальность вокруг провалится, и Россия окончательно становится колоссом на глиняных ногах.

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