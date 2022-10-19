Запад возьмет дубину. Что ждет путинский режим и Иран? 19 октября, 19:13 Эксклюзив НВ

Ставки для Путина растут

Военные преступления русской армии уже понятны всем, преступления против человечности, тоже. Поэтому геноцид, осуществляемый путинским режимом, уже будет доказан. Поэтому будет поднятие ставок с нашей стороны и со стороны Запада. Сначала это будет воплощаться в увеличении поставок современного вооружения, в частности, систем ПВО. Я надеюсь, что Запад в конце концов дубину возьмет — заберет целиком или часть замороженных сейчас российских активов. А для этого их нужно сначала криминализировать.

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Второе, что нужно сделать, — ускорить и сделать «бетонным» ограничение цены на российскую нефть и газ. Это первоочередная задача, которая начнет выполняться, к сожалению, только в декабре. Но — чем быстрее начнется, тем лучше.

Я бы на месте всей российской правящей клики, вписанной в средневековую систему, где есть царь, те, кто служат, те, кто торгует, как купцы, и есть холопы, должен помнить: будут отвечать все, кто делал. Получал ты приказы, не получал — стопроцентно возмездие бумерангом пройдется по всем. А Украине очень важно сделать международный трибунал, который бы включал всех. Чтобы потом африканские или азиатские страны не говорили, что это — не их дело. Нам нужно прийти к ним и сказать: если вы сейчас нас не поддержите, завтра кто-нибудь «грохнет» вас, кто-то вас будет убивать, насиловать. Это ваша дальнейшая судьба.

Думаю, если мы начнем это делать сейчас, то есть достойный шанс на успех.

В Германии, в Мюнстере, 2-3 ноября состоится встреча министров иностранных дел Большой Семерки. Если бы по результатам этой встречи Путину так толсто намекнули о том, что РФ признают страной — спонсором терроризма, или даже приготовили сюрприз, — вот это было бы круто. Скажу, что там проговариваются определенные сюрпризы. Но для этого они и сюрпризы. Пусть Семерка это и объявит.

Мир вообще будет другим, а вот Ближний Восток точно будет другим

Ставки для Путина растут. Российская верхушка, какой бы преступной ни была, но она понимает: объем преступлений постоянно растет. И за преступления придется отвечать. Уже и так образа жизни, который они вели, нет. Они там ездили в Европу, дети и семьи были там, как и деньги. А теперь еще и придется отвечать. Кто-то, наверное, пойдет до конца, поскольку уродов там достаточно, а кто-то все же задумается.

Я сегодня чувствую, что Запад очень последователен в поддержке Украины. На все уродские путинские трюки уже не поведется. За последние месяцы Запад тоже прошел большую эволюцию, не такую, как нам бы хотелось, конечно, и слишком долгую, но тем не менее, эволюцию, уже прошедшую точку невозвращения: все, до свидания. То есть никаких больше заигрываний с путинским режимом не будет.

В настоящее время Иран становится частью российской агрессии. Реально иранский режим тоже должен подумать о формах ответственности, о выплате части репараций Украине, и еще о многом. Речь идет не просто о расторжении дипломатических отношений. Конечно, это символический шаг, но это только на поверхности. А дальше будет. Вот это «дальше» может быть гораздо серьезнее, чем кому-то сейчас в Тегеране кажется под давлением Москвы.

Иран вел переговоры о так называемом ядерном соглашении, чтобы им сняли часть санкций, а они якобы возьмут на себя обязательство прекратить обогащение урана. Я всегда очень скептически относился к этой сделке. В конце концов, здесь нужно сделать коалицию, которая что-то более мощное Ирану скажет. Поскольку вопрос доверия Иран навсегда разрушил. Никаких сделок не будет. А вот что будет дальше — это оценивать в Тегеране. Я бы на их месте подумал бы 199 раз. Поскольку мир вообще будет другим, а вот Ближний Восток будет точно другим. Мы видим, что сегодня происходит в Иране, что людей там уже достало, они хотят другой, более справедливой реальности. Иран угрожает многим странам вокруг себя. Чем дальше идет Иран, тем больше он движется к тому, что будет коалиция против иранского режима. И если с ним пытались много лет договариваться, в какой-то момент они могут прекратить договариваться.

Вот с Путиным перестали договариваться, и он начал очень сильно нервничать. А после стадии нервотрепки иногда может начинаться истерика.

Коалиция против Ирана — это не только Израиль. Разве отношения с арабскими странами у Ирана хорошие? Я считаю, что враждебные. Против Ирана может быть очень мощная коалиция разных стран с разными интересами. Мы знаем, что все эти ракеты и дроны поставлялись и в Йемен на войну против Саудовской Аравии.

Геополитика — это реальность, которая может иногда стать очень жесткой.

Мир идет к рецессии. Это означает, что цены на нефть могут упасть не на десятки долларов, а в разы. Что тогда делать поставщикам нефти, в той же Саудовской Аравии, поскольку их бюджет значительным образом состоит из нефтяных поступлений. А все эти ограничения, которые ввели саудиты и Россия, что они — увеличили цену на нефть? Посмотрите на любые котировки утром на биржах, и вы увидите, что нет. Спрос на нефть уменьшается, снижается и цена. Так работают нефтяные рынки.

Очень важно, чтобы арабские страны поняли, что они не являются частью этой игры Путина. Ибо они стреляют себе и в одну ногу, и в другую, и во что только не стреляют. То, что они делают, — ускоряет зеленую революцию — революцию возобновляемых источников. Посмотрите — какие цены сейчас в Европе, некоторые цены на энергоносители выросли втрое. Европа сейчас не может рассчитывать на Россию. Что будет делать Европа? Она будет перезагружать свою экономику. А тогда кому, в перспективе, саудиты или ОАЭ будут продавать свою нефть? Я бы на их месте задумался. Собрать все деньги за нефть сейчас и не иметь ничего послезавтра? Это очень печальная перспектива.

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