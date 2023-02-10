Поездка Зеленского критически важна. Что Кремль готовит в ответ 10 февраля, 12:28 Эксклюзив NV

Россию никогда не нужно недооценивать

Европейский тур Владимира Зеленского критически важен. Это очень важная эмоция, чтобы никоим образом не допустить (а лучше сказать перебить) привыкание, а в Европе оно может быть. Мы же видим, что усталости нет, но ощущение, что война идет все дальше. И это почти год в некоторых европейских обществах заходит. Перебить это — одна важная цель.

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Вторая цель — все же сказать, как поляки иногда говорят, nasze bezpieczeństwo — twoje bezpieczeństwo, наша безопасность — это ваша безопасность. И угроза от сегодняшнего российского режима — это, конечно, угроза нам, но также и угроза Европе и, как Зеленский говорил, европейскому образу жизни. Осознания этого в европейских обществах пока нет. Да, это прогрессирует и прогрессирует в правильную сторону, но пока нет.

И третье — это общая стратегия. Она нам критически нужна, поскольку теперь коллективный Запад есть. Появился он только тогда, когда началась наша война и за счет американского лидерства. Нам очень важно, чтобы готовность работать с нами (не просто помогать, а работать с нами по общей стратегии — здесь и оружие, и финансовая помощь, и изоляция России) была отнюдь не меньше, чем в Соединенных Штатах.

Нам нужны не только политические решения о предоставлении оружия.