Страх Запада отступает. Но на что способен сейчас Путин? 17 января, 17:27 Эксклюзив NV

Значительная часть западных политиков хочет работать путем стратегии тысячи порезов

Против путинского режима сейчас работает не только военная компонента (критически важная для нас), но и истощение российской экономики. Последнее эмбарго на нефть и ограничение цены в $60 приводит сейчас к потерям поступлений в РФ, по разным расчетам, $150−180 млн ежедневно. С 5 февраля заработает еще и эмбарго на нефтепродукты. Причем и на дизель, и на мазут там будет два отдельных ограничения (и эмбарго, и ограничения). И они будут терять еще $100 млн. Да, за счет своих черных схем что-то будут обходить. Но тем не менее. Школьная математика. Считайте — $250 млн в день — это почти $100 млрд в год.

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Уже началось истощение и ломка вообще всей системы, как Джон Маккейн когда-то говорил, «мафиозной бензоколонки». К сожалению, эта ломка началась для нас поздно. Санкции против российских углеводородов ввели только сейчас. Ломка началась только с января.

Так что работает военная составляющая, работает экономическая составляющая. Мы все сейчас работаем над тем, чтобы в 10-м пакете санкций ЕС были санкции на российский атомный сектор. Это очень важная история. После нефти следует закрыть кран на газ, а затем закрыть кран на доступ к экспорту ядерного топлива. РФ нужно просто отрезать и сказать: ваше будущее — Северная Корея.

Когда мы смотрим на происходящее на фронте, после обстрелов, после того, что произошло в Днепре, нам бы хотелось победить вчера.

Все красные линии рациональные для российского режима не работают

Но значительная часть западных политиков хочет работать путем стратегии тысячи порезов. Сварить лягушку постепенно. Да, мы не согласны с этим ни умом, ни сердцем. Но союзники нам критически нужны и общая стратегия с ними. Ибо без них эту войну мы до конца не доведем.

Какой же эскалации со стороны РФ опасается Запад? Эти варианты промоделированы и просчитаны. В первую очередь это масштабная российская мобилизация — угроза для НАТОвского пространства. Я тоже считаю, что Путин может дальше поднять ставки и после масштабной мобилизации атаковать пространство НАТО — это могут быть страны Балтии, может быть кто-то другой. Это может быть использование оружия массового поражения. Или и то, и другое. То есть у Путина есть возможности для дальнейшей эскалации. Вряд ли он будет обстреливать немецкие города. Хотя я и этого не исключаю.

Мы находимся в ситуации (и это то, чего опасаются наши партнеры), что все красные линии рациональные для сегодняшнего российского режима не работают. Вспомним 1938−39 годы. То, что сейчас говорят из Москвы, фактически то же, что говорили из нацистской Германии. Говорят — а давайте заботиться о русскоязычных. Гитлер говорил — а давайте беспокоиться о фольксдойче (немцах, которые за пределами Германии). Давайте захватим эти страны, иначе безопасности для фольксдойче там не будет. Нам нужно захватить дополнительные территории, поскольку это простор для жизни нацистской Германии. То же самое. Другой порядок слов, но та же логика. И это пока, к сожалению, пугает некоторых наших партнеров. Этот ужас отступает. Но тем не менее, западный мир наконец-то понял, что он столкнулся с реваншистским режимом, который способен абсолютно на все, и жить с этим режимом на перспективу на этой планете абсолютно опасно. Это постепенно доходит.

Полное интервью с Павлом Климкиным слушайте на Radio NV :